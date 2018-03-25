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"Hem eğitim vereceğiz hem de üretim yapacağız. Solucan gübresi sayesinde az suyla sulu tarıma imkan sağlayacağız. Biz solucan gübresiyle toprağı yeniledikçe hem su ihtiyacımız azalacak hem de bitki verimliliğimiz artacak. 3 bin ağaç diktik, 3 yıldır bekliyorum yerinden oynamıyor. Çünkü, toprak organik olarak bunu besleyecek durumda değil. Kuraklığa bağlı su ihtiyacı giderek artıyor. Solucan gübresi kullandığımda belki o ağaçlar bir yılda bir iki metre yükselecek. Bunlar ileriye dönük bu bölgenin ihtiyacı olan güzellikler. Her yıl sonuçlarımızı test edeceğiz. KOP da bu projeyi takip ediyor olacak."