İş-Yaşam

300 bin liraya kurdu, 2-3 aylık üretim kotasını doldurdu

17.05.2017 - 09:43 | Güncelleme:

Doğu Anadolu'da kuraklık nedeniyle tarımda verim kaybının önüne geçmek amacıyla "Çözüm" isimli solucan gübresi üretim tesisi kuran girişimci Tayfun Kaya'nın ürettiği ve toprakta su tutma ile mahsulde verim artırma özelliği olan solucan gübresi, bölgedeki çiftçinin umudu oldu

  • 1 300 bin liraya kurdu, 2-3 aylık üretim kotasını doldurdu
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    Erzincan'da kuraklıktan şikayetçi çiftçilerin sorununa çözüm olmak için Çukurkuyu beldesine tesis kuran girişimci Tayfun Kaya, toprakta su tutma, mahsulde verim artırma özelliği olan solucan gübresiyle tüketicinin talebini karşılamaya çalışıyor. 

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  • 2 300 bin liraya kurdu, 2-3 aylık üretim kotasını doldurdu
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    Tesis sahibi Kaya yaptığı açıklamada, 300 bin liralık yatırımla tesisi kurduklarını söyledi. 

  • 3 300 bin liraya kurdu, 2-3 aylık üretim kotasını doldurdu
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    Erzincan ve çevresinde yıllık yaklaşık 250 ton civarında organik gübre üretimi sağlayacak sistem oluşturduklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

  • 4 300 bin liraya kurdu, 2-3 aylık üretim kotasını doldurdu
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    Solucan gübresine inanılmaz derecede talep oldu, taleplere yetişemiyoruz. Çiftçilerimiz emeklerinin karşılığını daha verimli alsınlar ve yaşanan kuraklıktan dolayı mağdur olmasın diye solucan gübresi üretimine başladık. Mevcut talepler doğrultusunda 2-3 aylık üretim kotamızı doldurduk. 

     

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  • 5 300 bin liraya kurdu, 2-3 aylık üretim kotasını doldurdu
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    Bu ilgi ve alakadan dolayı yakın zamanda yaptığımız yatırımı iki katına çıkardık. Solucan gübresi tarım arazisinde su ihtiyacını en aza indirgediği ve iki kat fazla verim sağladığı için çiftçilerimiz gübreye yoğun bir talep gösteriyor. Amacımız bütün çiftçilerimizin ihtiyacına cevap verebilmek.

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