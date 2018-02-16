50 bin lira maliyetle kuruldu, 53 bin lira kazandırdı
17.05.2017 - 09:43 | Güncelleme:
Kayseri Şeker Fabrikası, hayvansal ve fabrika üretim atıklarından yılda 5 milyon solucan ve 13 ton solucan gübresi üretiyor. Orta Anadolu çiftçisinin önemli stratejik ürünü şeker pancarını işleyen Kayseri Şeker Fabrikası, farklı alanlarda da ekonomiye katkı sağlıyor
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Kayseri Şeker Ar-Ge merkezince "Kontrollü koşullarda organik atık/artıklarla şeker pancarı melası kullanılarak, Kırmızı Kaliforniya Solucanı ile solucan gübresi üretimi" adı altında yürütülen proje kapsamında, Kocasinan ilçesinde bulunan fabrika alanındaki hayvansal ve fabrika üretim atıklarının bir kısmı değerlendirilerek, yıllık 5 milyon adet solucan ve 13 ton solucan gübresi üretiliyor.
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Proje kapsamında, 300 metrekare kapalı alan ve 2 bin metrekare açık alanda oluşturulan Pandoğa çiftliğinde, 2 adet sürekli akış sistemi, iklimlendirme ünitesi, havalandırma sistemi ve 8 kültür havuzu yer alıyor.
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Çiftlikte görevli ziraat mühendisi Şerife Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'ten beri yürüttükleri çalışmalar neticesinde yıllık 5 milyon adet solucan ve 13 ton gübre ürettiklerini söyledi.
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Hedeflerinin 120 ton gübre üretimi olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:
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Geçen sene pilot tesisimizi kurduk, üretime devam ediyoruz. Şu anda iki tane sürekli akış sistemimiz, yer sistemimiz ve kültür havuzlarımız var. Yaklaşık 5 milyon solucana sahibiz. Üretimi hem organik atıklar hem de melasla gerçekleştiriyoruz. Pandoğa isimli çiftliğimizde organik atıkları melasla karıştırarak yem hazırlıyoruz.
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Bunları solucanlara yediriyoruz. Oluşan solucan gübresi, hümik ve fülvik asit oranı ve organik madde oranı yüksek, makro ve mikro besin elementleri açısından zengin bir gübre. Bitkilerde yüzde 20-40 ürün artışı sağlar.
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Bunun dışında 10-15 gün erken hasat avantajı sağlar. Toprağın su tutma kapasitesini artırır. Çevreci bir üründür. Kokusuzdur ve yabancı tohum içermez. Tarla, sera ve süs bitkilerinde rahatlıkla kullanılabilir.
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Tarım arazilerinde ideal organik madde oranının yüzde 3-4 olması gerektiğini, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 1,5'i geçmediğini anlatan Kaya, bunu artırmanın sürdürülebilir tarım için zorunluluk haline geldiğini ifade etti.
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50 BİN LİRA MALİYETLE KURULDU
Tesisin 50 bin liraya mal olduğunu aktaran Kaya, "Sürekli büyüyen bir tesis olduğundan hem solucan hem de gübre satışıyla masrafların tümünü çıkarttık. Bir yılda 53 bin lira gelir elde ettik. Tek kişinin çalıştığı tesis kendine yeten bir yer oldu" dedi.
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Kaya, daha fazla verim elde etmek için melasla nemlendirme işlemleri yaptıklarını ve melaslı suyun solucanlara enerji vererek üretimde verimliliği ve popülasyonu artırdığını söyledi.
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Kaya, solucan gübresinin kilogramını fabrika içindeki satış noktasında 2 liradan sattıklarını da sözlerine ekledi.
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MALİYETİ 1.5 MİLYON LİRA
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Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, tarım sektöründe verimliliğin artırılması için toprak yapısını hiçbir şekilde bozmadan ürün verimliliğini artıracak organik gübreler konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.Yüce, bu gübrelerden en önemlisinin solucan gübresi olduğunu, bu nedenle "Solucan Gübresinin Üretiminin Yaygınlaştırılması" projesini başlattıklarını belirtti.
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Projeyi, Ordu, Giresun, Samsun ve Tokat'ta uygulamaya koyduklarını dile getiren Yüce, şöyle devam etti:
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"10'ar kişilik eğitim grubu oluşturularak hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmesi planlandı. 4 ilde bu eğitime katılacak kişilerin 50 metrekare kapalı alan ve toplamda 500 metrekare arazisi olması gerekiyor. İşletmelere 5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde sürekli akışkan sistemi ve hidrolik pompa ile 3 ton solucan yemi ve bir metrekare alan için başlangıç sayısı olarak 20 bin, toplamda 100 bin solucan veriliyor."
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Giresun'da 8, Ordu'da 11, Samsun'da 11 ve Tokat'ta 20 üreticiye bu desteklerin sağlandığını anlatan Yüce, Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlükleri ile yürüttükleri projenin diğer illerde de uygulanacağı bilgisini verdi.Ekrem Yüce, bölgede yüksek miktarda gübre kullanıldığına dikkati çekerek şunları söyledi:
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"Bölgemizde 513 bin hektar fındık plantasyonlarımız var. Bu fındık plantasyonlarımızda verimliliği artırmak için gübre kullanmak gerekiyor. Bu proje aynı zamanda doğal gübreye dönüşüm projesidir. Yani kimyasal gübrelerden uzaklaşıp doğal gübreye yoğunluğumuzu artırmaktır. Doğayı tahrip etmeyen, insan sağlığına hiçbir şekilde negatif etkisi olmayan gübrelerle verimli ve kaliteli ürünler elde etmek için bu projeleri destekliyoruz."
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Yüce proje bedelinin 1,5 milyon lira olduğunu da sözlerine ekledi.
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Giresun'da destek alan üreticilerden Metin Dinçer de daha önce amatör olarak solucan gübresi üretimi yaptığını, DOKAP'tan aldığı destekle profesyonelliğe adım attığını söyledi.Solucan gübresini sebzelerde denediğini anlatan Dinçer, şu açıklamalarda bulundu:
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"Biberlerin bir kısmında kimyasal, bir kısmında solucan gübresi kullandım. Solucan gübresi kullandıklarımda tat, aroma, verim ve boyut farkı vardı. Fındık bahçesinde de denedim, ilerleyen zamanlarda onun da farkını göreceğim. Her açıdan faydalı bir gübre."
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Solucan gübresi üretip satan Ahmet Ceylan da piyasada bu gübreyi bulmanın zor olduğunu belirterek, "Daha yeni yaygınlaşmaya başlıyor. Vatandaş da yeni kullanmaya başladı. Üretimin yaygınlaşması biraz uzun olacak. Topraklarımızı kimyasaldan kurtarmak amacıyla üretime başladık, inşallah çiftçilerimiz açısından iyi olur" ifadesini kullandı.
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AYDA 20 TON ÜRETİYORLAR, TONUNU 3 BİN LİRADAN SATIYORLAR!
Turhal'da yaşayan Cihangir Türköz, Yasin Kuştepe, Ahmet Sarıbal ve Abdullah Mütevellioğlu, 500 metrekare kapalı ve 2 dönüm açık alanda solucan gübresi üretimi yapıyor.
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Ürettikleri solucan gübresini Tokat ve çevresine satan dört arkadaştan Abdullah Mütevellioğlu, 500 bin liralık yatırımla tesislerini kurduklarını, Tokat ve çevresinde yıllık yaklaşık bin 500 ton civarında organik gübre üretimi sağlayacak sistem oluşturduklarını anlattı.
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Ziraat mühendisi arkadaşının bahçesini ziyaret ettiğinde solucan gübresi üretme fikrinin oluştuğunu dile getiren Mütevellioğlu, şu açıklamalarda bulundu:
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"Ziraaat mühendisi arkadaşımın da desteğiyle bu işe başladık. Sonra diğer arkadaşlarımla 'Beraber bu işi yapabilir miyiz?' diye düşündük. İlk altı ay üretim sürecinin nasıl geliştiğini deneme yanılma yoluyla, hatalar yaparak öğrendik. Elde ettiğimiz gübreyi önce kendi bahçemizde denedik, birkaç çiftçi arkadaşımıza da denettik. Sonuçların çok çok iyi olduğunu gördüğümüzde artık işe inandık ve yatırım yapmaya karar verdik."
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Tokat'ın solucan gübresi üretimi konusunda ön plana çıkabilmesi adına çalıştıklarını vurgulayan Mütevellioğlu, çevre illerden işi öğrenmek için gelenlere de hem ilçeyi tanıttıklarını hem de solucan gübresi üretimini anlattıklarını ifade etti.
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Solucan gübresine inanılmaz derecede talep olduğunu, taleplere yetişemediklerine dikkati çeken Mütevellioğlu, şunları söyledi:
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"Organik gübre üretimi için insanlar bilinçli şekilde bu işe girmeye başladı. Videolardan, internetten haber alanlar, özellikle bizi takip eden arkadaşlar mesafe tanımaksızın gelip işi öğreniyor. 66 üreticimiz var. Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Üretimin her aşamasında yanlarındayız, destek oluyoruz. Taleplere yetişilmiyor ama asıl amacımız solucan satışı değil. Yaptığımız yatırımla da bellidir, doğal gübre üretimi. 100 bin solucanla başladık. Solucanlar üç aylık dönemlerde optimum seviyede bakım sağlanırsa 4 kat üreyebiliyor. Şu andaki solucan sayımız yaklaşık 30 milyon. Ayda 20 ton solucan gübresi üretiyoruz. Solucanlardan elde edilen organik gübrenin tonu 3 bin liradan satılıyor."
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Mütevellioğlu, "Ülkede bütün üreticilerin ürettiği solucan gübresi toplamda 5 bin ton civarında. Yani bu açığın kapatılma ihtimali yok. İnsanlar, 'Herkes bu işe girdi, bu iş de yarın bir gün biter' düşünce yapısına kesinlikle kapılmasın çünkü ihtiyacı karşılama ihtimalimiz yok. Yurt dışından inanılmaz derecede zaten talep var" diye konuştu.
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Cihangir Türköz de solucan gübresi işinde kısa sürede beklentilerinin üzerinde verim aldıklarını, Tokat'ın bu konuda adından söz ettirmek için üretimle ilgili tecrübelerini isteyen herkesle paylaştıklarını dile getirdi.
Son yıllarda yağışların az olması nedeniyle su sıkıntısı yaşanan Kırşehir'de bozkırlar, Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) hazırladığı, Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresinin desteklediği solucan gübresi projesiyle yenilenerek suya daha az ihtiyaç duyar hale getirilecek.
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AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya yaptığı açıklamada, Ziraat Fakültesinden yardımcı doçentler Fevziye Şüheyda Hepşen Türkay, Mustafa Kan ve Arzu Kan ve ilgili kurumların iş birliğinde "Vermikompost Üretimini ve Kullanımını Öğretiyor, Toprağımıza ve Ekonomimize Can Katıyoruz" isimli bir proje hazırlandığını söyledi.
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Proje için KOP İdaresine yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını ve çalışmanın desteklenmesinin kararlaştırıldığını belirten Karakaya, bu kapsamda fakülte bünyesinde bir vermikompost üretimi (solucan gübresi) tesisi kurduklarını dile getirdi. Kırşehir ve bölgesinde yağışların az olması nedeniyle sulu tarımda bazı zorluklar yaşandığını anlatan Karakaya, solucan gübresi ile yenilenen toprağın suya yüzde 20 daha az ihtiyaç duyduğuna işaret etti. Karakaya, sözlerine şöyle devam etti:
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"Su sıkıntısının yaşandığı bölgelerdeki arazilerde toprağın suya daha az ihtiyaç duyar hale getirilmesi çok önemli. Solucan gübresi, toprağı yenileyeceği için neredeyse su ihtiyacını yüzde 20 gideriyor. Toprağa normalde 100 birim su veriyorsanız, toprak solucan gübresiyle yenilediğinde 80 birim su verir hale geliyorsunuz. Bu çalışmayla belki üretim çeşitliliğini de artıracak birçok etkiye sahip olacağız. Solucan gübresiyle toprağımızı yenilediğimizde Kırşehir'de belkide yeni bir toprak türüne sahip olacağız."
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Kurdukları tesiste üretime geçmeye hazırlandıklarını ifade eden Karakaya, bu konuda çiftçilere eğitim de verileceğini bildirdi. Karakaya, şunları kaydetti:
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"Hem eğitim vereceğiz hem de üretim yapacağız. Solucan gübresi sayesinde az suyla sulu tarıma imkan sağlayacağız. Biz solucan gübresiyle toprağı yeniledikçe hem su ihtiyacımız azalacak hem de bitki verimliliğimiz artacak. 3 bin ağaç diktik, 3 yıldır bekliyorum yerinden oynamıyor. Çünkü, toprak organik olarak bunu besleyecek durumda değil. Kuraklığa bağlı su ihtiyacı giderek artıyor. Solucan gübresi kullandığımda belki o ağaçlar bir yılda bir iki metre yükselecek. Bunlar ileriye dönük bu bölgenin ihtiyacı olan güzellikler. Her yıl sonuçlarımızı test edeceğiz. KOP da bu projeyi takip ediyor olacak."
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Karakaya, KOP'un desteğiyle bu tesisi büyüterek bölgeye hizmet edebilir hale getireceklerini de sözlerine ekledi. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkay da proje ile üniversitenin vermikompostalama konusunda çiftçilere öncülük etme görevi üstleneceğini söyledi.
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İNTERNETTEN GÖRÜP ÖĞRENDİLER, AYLIK KAZANÇLARI 15 BİN TL!
Elazığ'da internette sosyal medya hesaplarında gördükleri solucan gübresi işini merak eden 3 arkadaş, kurdukları tesis ile ayda 15 bin lira para kazanmaya başladı.
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Elazığ'da farklı işlerle uğraşan İbrahim Karaman (31), Nihat Bulut (42) ve Mahir Tekin (31) sosyal medyada gördükleri solucan gübresi işini merak etti. Bunun üzerine 6 ay araştırma yapan 3 arkadaş, solucan gübresi işine girmeye karar verdi.
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Eski bir ahırı tesis haline çeviren 3 arkadaş, ilk etapta 100 bin solucan ile işe başladı. 2 yıl içerisinde 3 milyon solucana ulaşan 3 arkadaş, ayda ortalama 10-15 bin lira kar ederek büyük bir gelir sağladı.
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Kendi işimizin patronu nasıl oluruz diye düşünürken internet ve sosyal medyadan solucan gübresiyle ilgili haberleri gördüklerini belirten İbrahim Karaman, şöyle konuştu:
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Çok parası var, iki katı üretim, işletme sürekli büyüyor diye gördük. Liseden beri arkadaş olduğumuz arkadaşlarla bu işe girdik. Altı ay gibi bir süre araştırma yaptık. Anlatılanlara doğrudan inanmadık. Bu işi yapanlarla telefonla ve yüz yüze gidip görüştük. Hem olumlu hem de olumsuz yanlarını sorduk. Aklımıza yattı, altı ay sonra başladık.
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Riski az olsun diye 100 bin solucan ile başladık. İşletme sürekli büyüyen bir işletme, şimdi 3 milyona yakın solucanımız var. Aylık ortalama üç tona yakın gübre üretiyoruz. Bunu önümüzdeki yıl dört katına çıkarmayı düşünüyoruz.
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Gübrenin fiyatının bölgeye ve yöreye göre değiştiğini dile getiren Karaman, sözlerine şöyle devam etti:
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"Elazığ'da tonunu 3 bin lira olarak satıyoruz. Toptan alımlarda daha indirim yapıyoruz. Tek veya 2 kiloluk paketlerimiz var. Kilosu 3,5 ve 4 TL'ye gidiyor. Giderlerimizi düştüğümüz zaman ortalama aylık 10-15 bin lira arası bize kalıyor. Bu sadece gübre satışı değil, işe girmek isteyen arkadaşlara solucan satışlarımız da oluyor. Kendilerine nasıl yapılacağı ile ilgili yardımlarımız oluyor."
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Öncelikle solucandan ziyade, solucanın yemini temin etmenin daha önemli olduğunu vurgulayan Nihat Bulut, ise şu açıklamalarda bulundu:
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Solucanın yemi seperatörden geçmiş büyükbaş hayvan gübresidir. Biz bunun posasını alıp brandaların altında fermante ediyoruz. 1,5 ay civarında, yüzde yetmiş oranında fermante ettiğimiz o gübrelere, yüzde 30 civarında meyve atıkları, yumurta kabuğu, çay posası karıştırıp hayvanlarımıza veriyoruz. Özellikle yeni dikilen fidanlarda yüzde 70'lik bir verim artışı sağlıyor.
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Her şeyden ziyade bizim şuanda topraklarımız kimyasal gübreyle ölmüş vaziyette. Sürekli dayatılmış bir gübre var. Bunun her yıl maliyeti var. Topraklarımızı öldürüyor ve belli bir süre sonra o toprak artık verimsiz hale geliyor. Solucan gübresi doğal olduğu için toprakta yetişen ürünlere doğal bir aroma katıyor hem de daha sağlıklı bir şekilde sebzelerin ve meyvelerin olgunlaşmasını sağlıyor.
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Topraktaki nem oranını çok fazla tuttuğu için sulamadan kazanç sağlıyor. Humus oranı çok yüksek. Humusta toprağa çok faydalı. Verdiğimiz gübre içerisinde solucanların kokonları (yavru) var. Bu kokonlar da verdiğimiz gübre içerisinde tekrardan büyüdükleri için toprakta havalandırmayı sağlıyorlar. Toprağın verimli bir şekilde ürün vermesini sağlıyorlar.
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Bu işe ilk sadece gübre üretmek amacıyla başladıklarını ifade eden Mahir Tekin de şöyle konuştu:
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Bu solucanlara verilen yemlerde yumurta kabuğundan, çay posasına kadar her şey doğal. Geri dönüşüme de katkı sağlıyorlar. Bu sayede gerçekten toprağın verimini artırıyorlar. Şu an bu şekilde devam ediyoruz. Zahmetsiz hiç bir şey olmaz. Ama bu tatlı bir zahmet çünkü daha iyi bireyler yetiştirebiliriz.
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Sonuçta bu gübrede üretilen besinler gerçekten sağlıklı. Bu işi artık tamamen ticari amaçlı düşünmüyoruz. Gelecek nesiller adına bir şeyler yaptığımızı gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz.
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15 BİN LİRA YATIRIMLA BAŞLAMIŞTI
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ev hanımı Zuhal Tüten, internette okuduğu bir hemcinsinin başarı hikayesinden etkilenerek, eşinin iş yerinin bodrum katına solucan gübresi tesisi kurdu. Güneş enerji sistemleri malzemesi satan eşinin de desteğiyle 15 bin liralık yatırım yapan Tüten, 20 bin solucanla gübre üretiyor.
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Zuhal Tüten yaptığı açıklamada, 8 bin solucanla başladığı gübre üretiminde 2 ay içinde 20 bin solucana ulaştığını belirtti. Bir kadın girişimcinin başarı hikayesinden etkilendiğini dile getiren Tüten, sözlerine şöyle devam etti:
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"Bu iş hakkında araştırma yaptım ve eşime danıştım. Eşim de bana destek olacağını belirtti. Allah'ın izniyle bu işi yaparım dedim ve kendi tesisimi kurdum."
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Zuhal Tüten, solucan gübresinin organik tarımda kullanıldığını ve yüzde 77'ye varan verim artışı sağladığını anlattı.
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BİR ÇİÇEK HEYECANINI ARTIRDI
Solucanları "mucizevi bir canlı" olarak nitelendiren Tüten, bu canlıların bakımının da kolay olmadığını söyledi. Zuhal Tüten, kapasitesini artırmayı planladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
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2 ayda 50 kilogram gübre elde ettim. Bu bence güzel sonuç. Ürettiğimiz ilk gübreden tanıdıklarımız istedi. Bir arkadaşım kendisine hediye gelen çiçek 'öldü' diye kenara atmış. Ben de ürettiğimiz gübreyi deneme amaçlı bu çiçeğin dibine koydum.
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Bir süre sonra çiçeğin yeniden yeşerdiğini ve ilk geldiği halinden güzel olduğuna tanıklık ettik. Eşimle beraber bu ay başında saksılara biber ektik ve diplerine gübre koyduk. Biberler şu anda çiçek açmış durumda.
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Böyle güzel sonuçlar aldığım için yaptığım iş beni mutlu ediyor. İçimden gelerek ve severek yapıyorum. İnşallah Afşin'deki kadınlara da örnek olurum.
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ÜNİVERSİTE HARÇLIĞINI SOLUCANDAN ÇIKARIYORLAR
Alaplı'nın Yeşilyurt köyünde ikamet eden İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer (17) ile Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencisi ağabeyi Özgür Özmen (18), merak ettikleri solucan gübresi üretimine geçen yıl 10 bin solucan ile başladı.
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Kısa sürede solucanların sayısını bir milyona çıkaran kardeşler, bahçelerinde kurdukları serada, ayda ortalama bir buçuk ton ürettikleri gübreyi satarak eğitim masraflarını çıkarıyor.
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Ömer Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl önce merak üzerine kardeşiyle küçük bir kutuda solucan üretimine başladıklarını söyledi.
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Bir süre sonra evlerinin bahçesine sera kurduklarını anlatan Özmen, şöyle konuştu:
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"Bu işe ilk olarak bir kasa içinde 10 bin solucan ile başladık. Ondan sonra araştırarak ve internette videolarını izleyerek üretmeye devam ettik. Yemlemeye başladıktan sonra solucanları çoğaltmaya öncelik verdik. Yaklaşık 6 ay sonra 10 bin solucanı 300 bin seviyesine getirdik. Bir yıl içinde 1 milyon solucana ulaşarak, ayda yaklaşık bir buçuk ton gübre üretmeyi başardık."
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Özgür Özmen de mezar sitemi ile solucan gübre ürettiklerini belirerek, şunları kaydetti:
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"Okulumuzdan artan zamanlarda evimize geldiğimizde kardeşimle tüm günümüzü burada geçiriyoruz. Burada seranın içinin nemli kalmasına özen gösteriyoruz. Çürük meyve ve sebzeleri solucanlara vererek besliyoruz. Biz olmadığımız zaman babam ilgileniyor. Ayda ortalama bir buçuk ton solucan gübresi üreterek internet üzerinden ya da komşularımıza satıyoruz. Kazandığımız parayı da üniversite masraflarına harcıyoruz."
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EVİNİN BODRUM KATINDA BAŞLADI, GEÇİM KAYNAĞI OLDU
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Kozlu ilçesinde 44 yaşındaki otobüs işletmecisi Ömer Özcan, dört yıl önce Düzce'deki tesisinde solucan gübresi üreten bir arkadaşını ziyaret etti. Sohbet sırasında merak ettiği gübre üretimi için arkadaşından 70 solucan isteyen Özcan, evinin alt katını bu iş için hazırladı.
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Sayısı 300 bine ulaşan solucanların ürettiği gübreleri satarak geçen yıl 17 bin lira kazanan Özcan, üretimini artırmayı hedefliyor.
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"HEDEFİM 20 TON ÜRETMEK"
İlk olarak gübre üretmek yerine solucan sayısını artırmak için çalıştığını anlatan Özcan, 2018 yılının Nisan ayı itibariyle 20 ton gübre üretmeyi hedeflediğini aktardı. Özcan, şöyle konuştu:
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4 yıldan beri arkadaşım bu işi yapıyor. Ve başardı. Şu anda 8-10 milyon solucanı var. Aylık 30 ila 35 ton gübre üretiyor. Ben de solucan alarak bu işi yapmaya başladım. Bu işe başladım. Yaklaşık 3 yıl oldu. Geçen yıl bu işten gübre satarak 17 bin lira para kazandım.
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70-80 adet solucan ile başladım. Solucanlar için kalorifer tesisatı kurdum. 17 ila 25 derece arasındaki sıcaklıkta tutmaya çalıştım. Bir solucan 9 kokon bırakıyor. Ne kadar fazla kokon (yavru) aldığımızı hissettim. Üretime başladık. Geçen yıl 2-3 ton gübre sattım. Bu sene de yaklaşık hedefim önümüzdeki 4. Aya 15-20 ton gübre üretmek.
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"ÇAY ÜRETİMİNDE BÜYÜK VERİM GÖRÜLDÜ"
Solucanlardan elde edilen gübreleri Trabzon'daki çay üretiminde kullanmaları üzerine büyük bir verim görüldüğünü anlatan Özcan, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi organik. Kimyasal değil. Trabzon'a Derepazarı'na gittik. Orada çayda uyguladık. Çayda çok büyük bir verim görüldü. Domateste, biberde uyguladık. Gülde uygulandı. Çok büyük verim ve yeraltında yüzde 80, yer üstünde yüzde 25-30 farkını gördük. Bu işe sarıldık" şeklinde konuştu.
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GIDA ARTIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME
Yaptığı işin zahmetsiz bir iş olduğunu kendince de kanıtladığının altını çizen Ömer Özcan, gıda artıklarının da böylece geri dönüşüme kazandırıldığına vurgu yaptı. Özcan, sözlerine şöyle devam etti:
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Ben bu işi herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Kimse çalışmak istemiyor. Bu da zahmetsiz bir iş. Çok zahmetsiz bir iş olduğunu kendim kanıtladım. Bir ton inek gübresine, 200 kilogram çay posasını kıraathanelerden toplayarak geri dönüşümü sağlıyorum. Halk pazarında elma, kabak, muz artıklarını topluyorum. Yumurta kabuklarını topluyorum.
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Hepsini parasız bir şekilde alıp solucanlarımıza yediriyorum. Solucanların gübresini alıyorum. Kendim de denedim. Bu sene sivri bibere hiç para vermedim. Bahçeye yerleştirdiğimiz eski bir banyo küvetine biber diktik. Kendim organik olarak beslendim.
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"İŞSİZLİĞE ÇARE OLUR, KAPIM HERKESE AÇIK"
Solucan gübresi üretiminin işsizliğe de çare olabileceğini hatırlatan Özcan, herkese kapısının açık olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
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"Burada da şu anda 300 ila 400 bin solucanımız var. Yemlenmek istiyorlar. Bir gün sonra ben bunları yemleyeceğim. Bu işi herkesin yapmasını istiyorum. Topraklarımızın doğala, meyvelerimizin doğala kavuşmasını istiyorum. Gelirlerse ben istedikleri gibi yardımcı olurum. Zonguldak'ta işsizlik var. Herkes bunu rahat bir şekilde başarabilir. Ve ufacık bir tezgahla büyük paralar kazanabilir."
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Elde edilen gübre ise kilogramı 4 liradan alıcı buluyor. Özcan, gübre üretimi için kullanılan evinin alt katını ise tesisleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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50 BİN LİRA İLE BAŞLADI AYDA 2 TON SATIYOR
İki yıl önce 50 bin Türk lirası sermaye ile başladığı organik solucan gübresi üretiminde gübrenin bitkilere oldukça faydalı olduğunu gören ve çiftçilerden yoğun talep alan Hasan Akçoban, diğer şehirlerdeki çiftçilerden organik solucan gübresi siparişlerini kabul etmeye başladı.
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Sebze ve meyvelerde verimi oldukça artıran, toprağa zarar vermeyen, ürünlerin erken hasadını sağlayan organik solucan gübresi üretimi 2 kişilik personel ile 2 ayrı tesiste gerçekleştiriliyor. Akçoban hikâyesini şöyle anlattı:
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"Solucan gübresini merak ettim. Daha önce birkaç arkadaşın yaptığını duymuştum. Onlardan gittim ben de baktım nasıl bir şey olduğuna."
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"Nasıl ürün elde ettiklerini görünce bende yapmaya karar verdim. Daha önce az bir solucan ile başladık."
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"Önce altı, yedi ay solucanların gübre yapmasını bekliyoruz. Sonra haftalık kesim yapıyoruz gübrelerde. Aylık ortalama iki ton kadar gübre elde ediyoruz."
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"2 yıl önce 100 bin solucanla başlamıştık bu işe, şuanda ayda 2 ton gübre elde edebiliyoruz. Bunun yanı sıra solucan satışlarımız da oluyor."
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"Yaklaşık 20 ton inek gübresinden 15-16 ton solucan gübresi elde edebiliriz. Bu işe amatörce başladık yani olacak mı olmayacak mı diye ama işin olduğunu görünce şimdi işi markalaştırdık, tescilini aldık."
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"Orijinal organik gübre torbalarını ürettirdik, bunlara gübrelerimizi torbalıyor ve çiftçilerimize sunuyoruz. Torbalar gübrenin nemini koruyor. Organik solucan gübresi yeni ekilen fidelerde çok daha faydalı. Ağacın yetişme aşamasında yeni filizlenme başladığında direkt filizler verdiği zaman ağacı daha iyi geliştiriyor. Solucan gübresiyle ekilmiş fidanlar daha iyi büyüyor. Bu gübre verimi öne çekiyor, üründe kaliteyi artırıyor, hastalıklara bir dizi önlem alıyor. Sebzelerde de verimi öne çekiyor. Örneğin iki ayda verecek ürün bir ay daha önce çekebiliyor."
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Çorlu'da yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Büyükyılmaz, pazarcılık yaparken, Sarılar Mahallesi'nde solucan gübresi üretmek için 2 yıl önce tesis kurdu.
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Tesiste tek başına çalışarak 100 bin solucan ile gübre üretmeye başlayan Büyükyılmaz, gübreye ilginin artması üzerine solucan sayısını 5 milyona çıkardı. Büyükyılmaz, şu açıklamalarda bulundu.
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"İki seneden beri solucan gübresi işletmeciliği yapmaktayım. İlk 100 bin solucanla başladım. Şu anda 5 milyonu aşkın solucanım var. Ürettiğimiz gübreyi Çorlu ve bölgedeki üreticilere, seracılara satmaktayız. Sektör güzel bir sektör ama uğraşması zor. Evde çocuğunuzla nasıl ilgileniyorsanız, bunlarla da ilgileneceksiniz. Nemini, suyunu kontrol edeceksiniz, yemsiz bırakmayacaksınız."
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Büyükyılmaz, tesislerine ayda 10-11 ton civarında solucan gübresi elde ettiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti.
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Tabii bu, mevsim şartlarına göre değişiyor. Çok soğuk olduğu zaman daha düşüyor. Çok sıcaklarda düşüyor. Şu anki ortam onlar için ideal bir ortam.
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Tonunu 2 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Potansiyel var. Şu ana kadar ürettiğimiz tüm gübreyi sattık, hepsi gitti. Daha da siparişlerimiz var. Daha çok ilkbahar, yaz fide işi ve seracıların büyük talepleri var.
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Solucanları beslemek için ise semt pazarlarında toplanan atıklar ile yapıyoruz.
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350 TON ORGANİK GÜBRE YILDA 60 BİN TL KAZANDIRIYOR
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Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde bin metrekare alana kurduğu tesisinde "siyah altın" olarak adlandırılan organik gübre üretimine 2 ton solucanla başlayan Harun Sular, 1 yılda 30 milyon solucana ulaştı.
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Organik gübreye özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki üreticilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sular, organik gübrelerin başında bulunan solucan gübresinin, hem toprağın hem de elde edilen ürünün kalitesini arttırdığını söyledi.
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Yılda ortalama 60 bin lira kazanan Harun Sular, gübrenin kilosunun 2 lira olduğunu ve gübreleri hem şehir içi hem de şehir dışına gönderdiğini belirtti. Sular, şu açıklamalarda bulundu:
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Tesisimizi kurduk yaklaşık 2 milyon solucanla başladık. Fikir gayri ihtiyari başladı, arkadaşımız küçük bir alım yapmış, ben de gittim yerine baktım. Hoşuma gitti araştırmaya başladım ve 3 gün içinde karar verip 5 gün için de tesisimizi kurduk.
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2 milyon solucanla başladım, şu anda 30 milyon solucanımız var. 30 milyon solucanla aylık 15 ton organik gübre üretiyoruz. Bu gübre yüzde 40 daha verim sağlıyor. Topraktaki dayanıklılık oranı bitkinin daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor.
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Solucanlarımızın yaşama ortamını daha güzel sağlarsak, ortalama 25 derece içerinin sıcaklığını sağlarsak, yılda 16 kat daha gübre veriyor.
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HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİNİN SOLUCAN GÜBRESİ SERÜVENİ
Kızıltepe ilçesinde yaşayan Kurul, çevresindekilerin "solucan ne ki gübresi ne olsun", "mide bulandırıcı iş" sözlerine aldırmadan başladığı solucan gübre üretimi işini büyüttü.
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Önce kendi tarlaları için evlerinin altındaki depoda oluşturduğu tesiste, yaklaşık 1 yıl önce solucan gübresi üretmeye başlayan Kurul, işini büyüterek, 50 bin olan solucan sayısını yaklaşık 2 milyona çıkardı.
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Aylık 5 ton gübre üretimi gerçekleştiren Kurul, talebe göre üretim miktarını artırmak istiyor.
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Kurul yaptığı açıklamada, artan hastalıklar üzerine bir araştırma yaptığını, kimyasal gübreden kaynaklanan hastalıkların son zamanlarda arttığını belirlediğini ifade ederek, organik gübrenin toprak, bitki ve insana olumlu katkılarının olduğunu söyledi.
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Toprağı çok sevdiğini, toprağın yeniden eski haline gelmesi için çalıştığını dile getiren Kurul, kimyasal gübrelerden dolayı toprağın bugün komada olduğunu, organik gübrenin toprağa enjekte edilerek, canlandırılması gerektiğini aktardı.
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Organik gübre ile tanışan çiftçilerin yakın zamanda tamamen kimyasal gübreyi bırakacaklarını ifade eden Kurul, gübrenin verimliliği yüzde 40 ile yüzde 70 oranında artırdığını üründe de 15-20 gün daha erken hasat alınabildiğini belirtti.
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Organik gübrenin toprağa olan faydasını herkese anlattığını, çiftçilerin de organik gübre üretebileceğini kaydeden Kurul, şöyle dedi:
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"Bir hukuk öğrencisi olarak üretim kararı verdiğimde çevrem olumsuz tepki verdi. Çünkü bu bölgemizde olmayan bir üretim. 'Solucan ne ki gübresi ne olsun' ve 'mide bulandırıcı bir iş' diyenler oldu. Olumsuz şekilde eleştirenler şimdi gelip işi daha da büyütmeyi bana teklif ediyorlar."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organik gübre ile ilgili açıklamalarının kendisini daha motive ettiğini belirten Kurul, "Bununla ilgili devletimizin çok büyük destekleri var. 15 Ekim'de Rizeliler çaylarını tamamen organik gübre ile üretecek" dedi.
10 yıl bir bir şirkette işletme müdürlüğü yapan 38 yaşındaki Mahmut Şanverdi, internette gördüğü solucan gübresiyle alakalı bir haberle solucan gübresi işini araştırmaya başladı. Tarım konusunda araştırmayı seven Şanverdi, solucan gübresinin toprak için çok yararlı ve verimi artıran doğal bir ürün olduğunu gördü.
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Birkaç küçük denemeden sonra işinden ayrılarak solucan gübresi işine giren Şanverdi, kısa zamanda işini büyüttü. 1,5 milyon solucanla işe başlayan Şanverdi, şu anda 24 milyon solucana ve aylık 15-20 bin lira gelire sahip.
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Solucan gübresi üretiminin hem maddi hem de milli bir boyutunun olduğunu belirten solucan gübresi üreticisi Mahmut Şanverdi, Avrupa'nın 60-70 yıldır solucan gübresi kullandığını, Türkiye'nin ise geç kaldığını belirtti. Solucan gübresi kullanarak toprakları kimyasal gübrenin zararlarından arındırarak eski verimine kavuşturulabileceğini ifade eden Şanverdi, ürün kalitesi, verim ve insan sağlığı için solucan gübresinin çok önemli bir ürün olduğunu belirtti.
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Kimyasal gübreye Türkiye'nin milyarlarca dolar harcadığını söyleyen Şanverdi, hem insan sağlığına hem de ülke ekonomisi katkısı için solucan gübresinin daha fazla yaygınlaşması gerektiğini kaydetti.
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"ARTIK GÜBRE YETİŞTİREMEZ DURUMA GELDİM"
Yaklaşık 1.5 yıl önce solucan gübresi işine başladığını belirten Mahmut Şanverdi, şu açıklamalarda bulundu:
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"Tarım konusu her zaman ilgimi çekmiştir. Bu konuda araştırmayı severim. Solucan gübresiyle ilgili internette bir haber gördüm. İlgimi çekti. Araştırmaya başladım. Solucan gübresinin toprak ve üretim için çok önemli bir ürün olduğunu anladım. Bu işin hem milli hem maddi boyutunun olduğunu gördüm. Solucan gübresinin toprak mahsullerini eski tadına kavuşturduğunu öğrendim. Birkaç denemeden sonra solucan gübresi üretim işine girdim. Çok fazla mühendislik isteyen çok zor bir iş değil. Ben de bu işin altından kalkabileceğimi düşündüm"
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"Yaklaşık 1,5 yıl oldu bu işe başlayalı. 1,5 milyon solucanla bu işe başladım. Şimdi 24 milyondan fazla solucan var. Bin metrekarelik bir alanda başladım. Bu iş için oldukça büyük bir alan. Aylık kapasitem 5 tona ulaştı. Çevremde bu işle uğraştığımı duyan bazı kişiler de bu işle uğraşmaya başladı. Bu işin bilinirliği arttı. Aylık yaklaşık 15-20 bin lira gelir elde etmeye başladım. Şu anda gübre yetiştiremiyorum. Çok fazla talep var. Tabii bu işe yeni başlayacak arkadaşlar için meşakkatli bir iş. Ben ilk başta çiftçilere numune vererek insanların bunu görmesini sağladım. İnsanlar bunun etkisini gördükten sonra çok çabuk tepki vermeye başladılar. Artık gübre yetiştiremez duruma geldim"
Van'ın Tuşba ilçesinde çevresindekilerin "Pis işlerle uğraşma" sözlerine aldırış etmeden 30 bin lira sermayeyle solucan gübresi üretimine başlayan Fatih Yıldırım, bu sektörde başarıyı yakaladı. İnternetten araştırma yaptıktan sonra organik solucan gübresi tesisi kurmaya karar veren Yıldırım, ilk etapta 30 bin lira masraf yaparak 200 bin solucanla üretime başladı. Yıldırım, 10 ay gibi kısa bir sürede 2 milyon solucana ulaştı.
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İşsiz olduğu dönemde internetten iş aramaya başladığını ve solucan gübresi üretimiyle karşılaştığını belirten Yıldırım, "İşi kendime uygun buldum ve üretimi yapan birçok tesisi ziyaret ettim. Üreticilerden güzel yorumlar alınca solucan gübresi üretim işine girdim. Biz kısa bir sürede güzel sonuçlar aldık. Bu kadar yoğun bir taleple karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Siparişlerimiz var ama yetiştiremiyoruz. Talep beklediğimizden daha fazla çıktığı için çok mutluyuz" dedi.
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İlerleyen süreçte tesisini büyüterek müşteri taleplerini karşılayacak seviyeye gelmeyi amaçladığını ifade eden Yıldırım, şöyle devma etti:
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Tesisimizi büyütmemizin ardından pazarımızı da genişletmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda fizibilite çalışmalarımızı yapmaya başladık. İlk olarak İran'a açılmayı düşünüyoruz. Bunun için gerekli girişimleri ve tanıtım çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu anlamda birkaç İran firmasına numunelerimizi gönderdik.
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Müşterilerimizden olumlu sonuçlar aldık. Solucanların ürettiği gübre tarım ürünlerinde yüzde 40 ile 70 arasında bir verim artışı sağlıyor. Su tutma özelliği, erken hasat, ürünlerin renginin ve tadının yüzde yüz organik olmasını sağlıyor. İçinde herhangi bir kimyasal taşımıyor.
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EV HANIMIYDI, ŞİMDİ KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
Burdur'da yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Suzan Bozoğlan, ev hanımıyken öğrendiği solucan gübresi üretimini geliştirerek, kendi üretim tesisini açtı. 2010 yılında bir solucan gübresi üretim tesisinde eşiyle birlikte çalıştıklarını ve daha sonra üretimi öğrenerek kendi üretim tesislerini açtıklarını ifade eden Suzan Bozoğlan, şu açıklamalarda bulundu:
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Solucan gübresine iki yıl önce başladık, tesisimiz 2015 yılında kuruldu, daha önce başka bir çiftlikte solucan gübresinin verimini ve kalitesini gördük, ülkemize ve Burdur'a getireceği geliri görüp, bunu işlemeye karar verdik.
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Solucan gübresi yetiştirmek çok kolay, ilk etapta yetiştirmeyle başlıyoruz. İlk altı ayda da başka bir insana ihtiyaç yok, sadece kendin yeterli olabiliyorsun, 6 aydan sonra üretim hızlandığı için solucanlar büyüyüp, geliştiği ve yer isteği duyduğu için o zaman insan gücüne ihtiyacın oluyor. Diğer türlü her şekilde kendin halledebiliyorsun.
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Solucan gübresi, her canlı bitkide, ağaç, sebze, meyve olsun, tüm yeşil alanlarda kullanılıyor. Verimi diğer gübrelere göre daha kuvvetli. Meyve ve sebzede erkencilik sağlıyor, 15 gün önceden erkencilik sağlıyor, daha sonra bitkinin verimini, canlılığını, güçlenmesini sağlıyor, hastalıklara karşı direncini artırıyor. Bitkinin antibiyotiği niteliğindedir.
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DOĞAL YOLLARLA VERİM ARTIŞI
Türk üreticisinin yeni yeni solucan gübresi kullanımı konusunda bilinçlendiğini kaydeden Suzan Bozoğlan, solucan gübresinin faydalarını anlattı. İçinde kimyasal bulunmadan, tam organik gübre olan solucan gübresinin, bitkilerde antibiyotik gibi koruyucu bir etki yarattığını, raf ömrünü uzattığını ve kimyasal başvurulmadan verim artışı görüldüğünü vurgulayan İş Kadını Suzan Bozoğlan, sözlerine şöyle devam etti:
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Yeni yeni bilinçleniyoruz, 4 sene öncesiyle şu an çok farklı, kimyasaldan arınmış oluyoruz, doğal, içeriğinde solucanın kendi ürettiği, solüsyonları ile ürettiği bir gübre var, faydalı, ilacı yok, aynı özelliğe sahip, şimdi birkaç şirkete, seracılara solucan gübresi verdiğimiz zaman analiz yaptırıyorlar, birebir, kendi laboratuvarlarında, onların sonuçlarıyla bize geldikleri zaman raf ömrünü artırıyor, kalitesini artırıyor, içeriğinde kimyasalla ilgili hiçbir atık bırakmıyor.
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YILDA 150 TON SOLUCAN GÜBRESİ SATIŞI YAPIYOR
Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) maden işçiliği de yapan 35 yaşındaki girişimci Caner Altuntaş, 2013 yılında seminom (testis) kanserine yakalandı. Doktorların tedavi sürecinde organik ürünlerle beslenmesinin önemine dikkat çektiği Altuntaş, solucan gübresiyle üretilen sebze, meyve ve yeşilliklerin doğal olabileceğini öğrenmesi üzerine Antalya'dan organik ürünler sipariş etmeye başladı.
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Zaman içerisinde sağlık durumu iyiye giden fakat ürünleri almakta maddi açıdan zorlanmaya başlayan Altuntaş, "madem solucan gübresi bu kadar yararlı, ben niye bu işi yapmayayım" diyerek, solucanla organik gübre üretmeye başladı.Yaklaşık 3 yıldır solucan gübresi üreten ve iki kişiye de istihdam sağlayan Altuntaş, "sihirli bir değnek" olarak tanımladığı solucan gübresiyle üretilen doğal ürünlerle hem insanlara faydalı olmayı hem de işlerini büyüterek daha çok kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor.
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"YOĞUN TALEP OLDU"
Caner Altuntaş, "Doğal besinler yiyip içmeye başladım. Doktor raporlarında da hücrelerin yenilendiğini, kanserojen hücrelerin yok olduğunu, tedavinin hızlı gittiğini, yediğimiz gıdaların epey yararlı olduğunu doktorlarım bana söyledi. Bununla birlikte ben de bu işe başlamaya karar verdim." dedi.
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Altuntaş, sağlığının düzelmesinde solucan gübresiyle yetiştirilen organik ürünlerin etkisini fark ettiğinde üretim yapmaya karar verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
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"Doğal ürünleri almak epey külfetliydi. Organik olduğu için 3 kilo domatese 50 lira veriyordum. Ben de 'Solucan gübresi madem bu kadar insanlara faydası var, biz niye bu işi yapmayalım?' dedim. Böylece merkez ilçeye bağlı Eceler köyünde üretime başladık. Öncelikle tanıdıklarımızdan başladık. Başlangıçta hatır için aldılar. 'Senin hatırın için alıyoruz. Daha tanımıyoruz. Serada zarar olursa karşılar mısın?' diye değişik sorular geldi. Kullanan insanlar memnuniyetlerini 2-3 ay kadar kısa bir sürede bana ifade ettiler. Sonra yoğun bir talep oldu. Bir sene sonraki gübreyi 6 ay önceden sipariş etmeye başladılar. Çok şükür şimdi Türkiye genelinde ve yurt dışına sipariş veriyoruz."
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"SOLUCAN GÜBRESİ 'SİHİRLİ DEĞNEK' GİBİ"
Organik beslenmenin hastalıklarla mücadele etmede önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Altuntaş, organik beslenmenin faydalarını her fırsatta çevresine anlatmaya çalıştığını ifade etti. Altuntaş, solucanla gübre üretiminin külfetli bir iş olmadığını anlatarak, "Çok yoğun çalışma istemez. Bu vesileyle 2 kişiye istihdam sağlamış olduk. Onlar da bu konuyla alakalı ekmeklerini kazanmış oluyorlar." diye konuştu.
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"Solucan gübresinin değdiği her şey sihirli bir değnek" diyen Altuntaş, "Tamamiyle toprağı, doğayı, insanları ve hayvanları kendi sağlığına kavuşturucu sihirli, mucizevi bir gübre olduğu kanısındayız. En büyük hedefimiz kendi ürünümüzü kendimiz yetiştirmek, doğal şekilde insanlığa faydalı olmak. Her şerde bir hayır olduğu gibi bu rahatsızlıkta da bir hayır oldu. Solucan gübresiyle tanıştım. Doğaya, insanlığı katkıda bulundum ve bu işin gelişmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah ömrüm vefa ettikçe devam edeceğim" açıklamalarında bulundu.
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Organik gübrenin tarım için önemi, Türkiye'de yeni yeni kavranmaya başladı. Başta meyve ve bahçe tarımı yapanlar olmak üzere çiftçiler, kimyevi gübrelerin yerine toprağa daha yararlı olan organik gübreyi tercih etmeye başladı.
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Altuntaş, yılda 150 ton solucan gübresi satışı yaptığını kaydederek, bu işe gönül veren her kişiye kapısının açık olduğunu ve herkese elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağını sözlerine ekledi.
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VERİM YÜZDE 40-60 ARASINDA SAĞLANIYOR
Organik gübre denilince de ilk akla gelen madde solucan gübresi. Kırmızı Kaliforniya cinsi solucanların ürettiği organik gübrenin, normal gübreye oranla yüzde 40 ile yüzde 60 fazla verim elde edilmesine imkan tanıdığı biliniyor.
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Atıldığı toprağa herhangi bir zarar vermeyen solucan gübresi, kaliteli ve lezzeti daha yüksek ürün elde edilmesinde ana faktörlerden biri olarak görülüyor.
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Bu ilginç yatırım fikrini Elbistan'da hayata geçirmek isteyen 23 yaşındaki Yusuf General isimli genç, internetten yaptığı araştırma ve uzmanlardan aldığı bilgiler ışığında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde solucan gübresi üretim tesisi kurdu.
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Mahalledeki boş bir besi ahırını, solucan üretim çiftliğine çeviren General, 200 bin solucanla girdiği sektörde emin adımlarla ilerleyip, bölgenin organik gübre ihtiyacını karşılayacak bir tesise sahip olmak istediğini belirtti.
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Genç yaşına rağmen kendi işini kurmak için yola çıktığını ve yaptığı araştırmanın ardından ilçede daha önce hiç kimsenin yapmadığı solucan gübresi üretimi işine girmeye karar verdiğini belirten genç girişimci Yusuf General, şu açıklamalarda bulundu:
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Kendi işimi kurmaya karar verdikten sonra çeşitli sektörlerle ilgili olarak araştırmalar yaptım. İnternette yaptığım araştırmalarda bu sektörde Elbistan'da faaliyet gösterilmediğini öğrendim.
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Diğer illerde bu işi yapanlarla görüştüm ve uzmanlardan da bilgi aldım.