İş-Yaşam

50 bin lira maliyetle kuruldu, 53 bin lira kazandırdı

17.05.2017 - 09:43 | Güncelleme:

Kayseri Şeker Fabrikası, hayvansal ve fabrika üretim atıklarından yılda 5 milyon solucan ve 13 ton solucan gübresi üretiyor. Orta Anadolu çiftçisinin önemli stratejik ürünü şeker pancarını işleyen Kayseri Şeker Fabrikası, farklı alanlarda da ekonomiye katkı sağlıyor

  • 1 50 bin lira maliyetle kuruldu, 53 bin lira kazandırdı
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    Kayseri Şeker Ar-Ge merkezince "Kontrollü koşullarda organik atık/artıklarla şeker pancarı melası kullanılarak, Kırmızı Kaliforniya Solucanı ile solucan gübresi üretimi" adı altında yürütülen proje kapsamında, Kocasinan ilçesinde bulunan fabrika alanındaki hayvansal ve fabrika üretim atıklarının bir kısmı değerlendirilerek, yıllık 5 milyon adet solucan ve 13 ton solucan gübresi üretiliyor.

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  • 2 50 bin lira maliyetle kuruldu, 53 bin lira kazandırdı
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    Proje kapsamında, 300 metrekare kapalı alan ve 2 bin metrekare açık alanda oluşturulan Pandoğa çiftliğinde, 2 adet sürekli akış sistemi, iklimlendirme ünitesi, havalandırma sistemi ve 8 kültür havuzu yer alıyor.

     

  • 3 50 bin lira maliyetle kuruldu, 53 bin lira kazandırdı
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    Çiftlikte görevli ziraat mühendisi Şerife Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'ten beri yürüttükleri çalışmalar neticesinde yıllık 5 milyon adet solucan ve 13 ton gübre ürettiklerini söyledi.

     

  • 4 50 bin lira maliyetle kuruldu, 53 bin lira kazandırdı
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    Hedeflerinin 120 ton gübre üretimi olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

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  • 5 50 bin lira maliyetle kuruldu, 53 bin lira kazandırdı
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    Geçen sene pilot tesisimizi kurduk, üretime devam ediyoruz. Şu anda iki tane sürekli akış sistemimiz, yer sistemimiz ve kültür havuzlarımız var. Yaklaşık 5 milyon solucana sahibiz. Üretimi hem organik atıklar hem de melasla gerçekleştiriyoruz. Pandoğa isimli çiftliğimizde organik atıkları melasla karıştırarak yem hazırlıyoruz.

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