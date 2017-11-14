İş-Yaşam

Evinin bodrum katında başladı, geçim kaynağı oldu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:43:48 | Güncelleme: 14 Kasım 2017 Salı, 15:05:22

Zonguldak'ta 44 yaşındaki otobüs işletmecisi Ömer Özcan, ağır iş yükü nedeniyle hobi olarak başladığı solucan gübresi işiyle organik gübre üretimini artırmayı hedefliyor. Gübrelerin kilosunu 4 TL'den satıyor

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    Kozlu ilçesinde 44 yaşındaki otobüs işletmecisi Ömer Özcan, dört yıl önce Düzce'deki tesisinde solucan gübresi üreten bir arkadaşını ziyaret etti. Sohbet sırasında merak ettiği gübre üretimi için arkadaşından 70 solucan isteyen Özcan, evinin alt katını bu iş için hazırladı.

     

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    Sayısı 300 bine ulaşan solucanların ürettiği gübreleri satarak geçen yıl 17 bin lira kazanan Özcan, üretimini artırmayı hedefliyor. 

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    "HEDEFİM 20 TON ÜRETMEK"

    İlk olarak gübre üretmek yerine solucan sayısını artırmak için çalıştığını anlatan Özcan, 2018 yılının Nisan ayı itibariyle 20 ton gübre üretmeyi hedeflediğini aktardı. Özcan, şöyle konuştu:

     

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    4 yıldan beri arkadaşım bu işi yapıyor. Ve başardı. Şu anda 8-10 milyon solucanı var. Aylık 30 ila 35 ton gübre üretiyor. Ben de solucan alarak bu işi yapmaya başladım. Bu işe başladım. Yaklaşık 3 yıl oldu. Geçen yıl bu işten gübre satarak 17 bin lira para kazandım.

     

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    70-80 adet solucan ile başladım. Solucanlar için kalorifer tesisatı kurdum. 17 ila 25 derece arasındaki sıcaklıkta tutmaya çalıştım. Bir solucan 9 kokon bırakıyor. Ne kadar fazla kokon (yavru) aldığımızı hissettim. Üretime başladık. Geçen yıl 2-3 ton gübre sattım. Bu sene de yaklaşık hedefim önümüzdeki 4. Aya 15-20 ton gübre üretmek.

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Yorumlar 31
  • Misafir 3 dakika önce
    Aklıma solucanların efendisi geldi , mehmet emin pursa , kara elmas gübre
  • Misafir 1 saat önce
    Ticari üretim yapanlar kimyasal güpre kullanıyor. Solucan güpresini hobiciler kullanır ki bukadar para kazanılmaz. Şu anda solucan güpre stok fazlası var. Satmak için böyle reklam yapılıyor.
  • Misafir 17 Ekim 2017 Salı 11:36
    arada böyle haberler çıkarıp hava değiştiriyorlar..
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