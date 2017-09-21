İŞ-YAŞAM
Hukuk fakültesi öğrencisinin solucan gübresi serüveni
17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:43:48 | Güncelleme: 21 Eylül 2017 Perşembe, 14:57:03
AA
Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Kurul, çevresindekilerin "solucan ne ki gübresi ne olsun", "mide bulandırıcı iş" sözlerine aldırmadan memleketi Kızıltepe'de solucan gübresi üretimi yapıyor. Kurul, 50 bin solucanla başladığı organik gübre üretiminde 6 aylık süre içinde 2 milyon solucana ulaştı
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Kızıltepe ilçesinde yaşayan Kurul, çevresindekilerin "solucan ne ki gübresi ne olsun", "mide bulandırıcı iş" sözlerine aldırmadan başladığı solucan gübre üretimi işini büyüttü.
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Önce kendi tarlaları için evlerinin altındaki depoda oluşturduğu tesiste, yaklaşık 1 yıl önce solucan gübresi üretmeye başlayan Kurul, işini büyüterek, 50 bin olan solucan sayısını yaklaşık 2 milyona çıkardı.
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Aylık 5 ton gübre üretimi gerçekleştiren Kurul, talebe göre üretim miktarını artırmak istiyor.
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Kurul yaptığı açıklamada, artan hastalıklar üzerine bir araştırma yaptığını, kimyasal gübreden kaynaklanan hastalıkların son zamanlarda arttığını belirlediğini ifade ederek, organik gübrenin toprak, bitki ve insana olumlu katkılarının olduğunu söyledi.
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Toprağı çok sevdiğini, toprağın yeniden eski haline gelmesi için çalıştığını dile getiren Kurul, kimyasal gübrelerden dolayı toprağın bugün komada olduğunu, organik gübrenin toprağa enjekte edilerek, canlandırılması gerektiğini aktardı.
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Organik gübre ile tanışan çiftçilerin yakın zamanda tamamen kimyasal gübreyi bırakacaklarını ifade eden Kurul, gübrenin verimliliği yüzde 40 ile yüzde 70 oranında artırdığını üründe de 15-20 gün daha erken hasat alınabildiğini belirtti.
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Organik gübrenin toprağa olan faydasını herkese anlattığını, çiftçilerin de organik gübre üretebileceğini kaydeden Kurul, şöyle dedi:
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"Bir hukuk öğrencisi olarak üretim kararı verdiğimde çevrem olumsuz tepki verdi. Çünkü bu bölgemizde olmayan bir üretim. 'Solucan ne ki gübresi ne olsun' ve 'mide bulandırıcı bir iş' diyenler oldu. Olumsuz şekilde eleştirenler şimdi gelip işi daha da büyütmeyi bana teklif ediyorlar."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organik gübre ile ilgili açıklamalarının kendisini daha motive ettiğini belirten Kurul, "Bununla ilgili devletimizin çok büyük destekleri var. 15 Ekim'de Rizeliler çaylarını tamamen organik gübre ile üretecek" dedi.
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SOLUCAN GÜBRESİ İŞİ İLE BAŞLADI AYDA 15 BİN TL KAZANIYOR
10 yıl bir bir şirkette işletme müdürlüğü yapan 38 yaşındaki Mahmut Şanverdi, internette gördüğü solucan gübresiyle alakalı bir haberle solucan gübresi işini araştırmaya başladı. Tarım konusunda araştırmayı seven Şanverdi, solucan gübresinin toprak için çok yararlı ve verimi artıran doğal bir ürün olduğunu gördü.
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Birkaç küçük denemeden sonra işinden ayrılarak solucan gübresi işine giren Şanverdi, kısa zamanda işini büyüttü. 1,5 milyon solucanla işe başlayan Şanverdi, şu anda 24 milyon solucana ve aylık 15-20 bin lira gelire sahip.
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Solucan gübresi üretiminin hem maddi hem de milli bir boyutunun olduğunu belirten solucan gübresi üreticisi Mahmut Şanverdi, Avrupa'nın 60-70 yıldır solucan gübresi kullandığını, Türkiye'nin ise geç kaldığını belirtti. Solucan gübresi kullanarak toprakları kimyasal gübrenin zararlarından arındırarak eski verimine kavuşturulabileceğini ifade eden Şanverdi, ürün kalitesi, verim ve insan sağlığı için solucan gübresinin çok önemli bir ürün olduğunu belirtti.
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Kimyasal gübreye Türkiye'nin milyarlarca dolar harcadığını söyleyen Şanverdi, hem insan sağlığına hem de ülke ekonomisi katkısı için solucan gübresinin daha fazla yaygınlaşması gerektiğini kaydetti.
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"ARTIK GÜBRE YETİŞTİREMEZ DURUMA GELDİM"
Yaklaşık 1.5 yıl önce solucan gübresi işine başladığını belirten Mahmut Şanverdi, şu açıklamalarda bulundu:
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"Tarım konusu her zaman ilgimi çekmiştir. Bu konuda araştırmayı severim. Solucan gübresiyle ilgili internette bir haber gördüm. İlgimi çekti. Araştırmaya başladım. Solucan gübresinin toprak ve üretim için çok önemli bir ürün olduğunu anladım. Bu işin hem milli hem maddi boyutunun olduğunu gördüm. Solucan gübresinin toprak mahsullerini eski tadına kavuşturduğunu öğrendim. Birkaç denemeden sonra solucan gübresi üretim işine girdim. Çok fazla mühendislik isteyen çok zor bir iş değil. Ben de bu işin altından kalkabileceğimi düşündüm"
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"Yaklaşık 1,5 yıl oldu bu işe başlayalı. 1,5 milyon solucanla bu işe başladım. Şimdi 24 milyondan fazla solucan var. Bin metrekarelik bir alanda başladım. Bu iş için oldukça büyük bir alan. Aylık kapasitem 5 tona ulaştı. Çevremde bu işle uğraştığımı duyan bazı kişiler de bu işle uğraşmaya başladı. Bu işin bilinirliği arttı. Aylık yaklaşık 15-20 bin lira gelir elde etmeye başladım. Şu anda gübre yetiştiremiyorum. Çok fazla talep var. Tabii bu işe yeni başlayacak arkadaşlar için meşakkatli bir iş. Ben ilk başta çiftçilere numune vererek insanların bunu görmesini sağladım. İnsanlar bunun etkisini gördükten sonra çok çabuk tepki vermeye başladılar. Artık gübre yetiştiremez duruma geldim"
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200 BİN SOLUCANLA ÜRETİME BAŞLADI, 10 AYDA 2 MİLYON SOLUCANA ULAŞTI
Van'ın Tuşba ilçesinde çevresindekilerin "Pis işlerle uğraşma" sözlerine aldırış etmeden 30 bin lira sermayeyle solucan gübresi üretimine başlayan Fatih Yıldırım, bu sektörde başarıyı yakaladı. İnternetten araştırma yaptıktan sonra organik solucan gübresi tesisi kurmaya karar veren Yıldırım, ilk etapta 30 bin lira masraf yaparak 200 bin solucanla üretime başladı. Yıldırım, 10 ay gibi kısa bir sürede 2 milyon solucana ulaştı.
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İşsiz olduğu dönemde internetten iş aramaya başladığını ve solucan gübresi üretimiyle karşılaştığını belirten Yıldırım, "İşi kendime uygun buldum ve üretimi yapan birçok tesisi ziyaret ettim. Üreticilerden güzel yorumlar alınca solucan gübresi üretim işine girdim. Biz kısa bir sürede güzel sonuçlar aldık. Bu kadar yoğun bir taleple karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Siparişlerimiz var ama yetiştiremiyoruz. Talep beklediğimizden daha fazla çıktığı için çok mutluyuz" dedi.
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İlerleyen süreçte tesisini büyüterek müşteri taleplerini karşılayacak seviyeye gelmeyi amaçladığını ifade eden Yıldırım, şöyle devma etti:
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Tesisimizi büyütmemizin ardından pazarımızı da genişletmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda fizibilite çalışmalarımızı yapmaya başladık. İlk olarak İran'a açılmayı düşünüyoruz. Bunun için gerekli girişimleri ve tanıtım çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu anlamda birkaç İran firmasına numunelerimizi gönderdik.
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Müşterilerimizden olumlu sonuçlar aldık. Solucanların ürettiği gübre tarım ürünlerinde yüzde 40 ile 70 arasında bir verim artışı sağlıyor. Su tutma özelliği, erken hasat, ürünlerin renginin ve tadının yüzde yüz organik olmasını sağlıyor. İçinde herhangi bir kimyasal taşımıyor.
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EV HANIMIYDI, ŞİMDİ KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
Burdur'da yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Suzan Bozoğlan, ev hanımıyken öğrendiği solucan gübresi üretimini geliştirerek, kendi üretim tesisini açtı. 2010 yılında bir solucan gübresi üretim tesisinde eşiyle birlikte çalıştıklarını ve daha sonra üretimi öğrenerek kendi üretim tesislerini açtıklarını ifade eden Suzan Bozoğlan, şu açıklamalarda bulundu:
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Solucan gübresine iki yıl önce başladık, tesisimiz 2015 yılında kuruldu, daha önce başka bir çiftlikte solucan gübresinin verimini ve kalitesini gördük, ülkemize ve Burdur'a getireceği geliri görüp, bunu işlemeye karar verdik.
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Solucan gübresi yetiştirmek çok kolay, ilk etapta yetiştirmeyle başlıyoruz. İlk altı ayda da başka bir insana ihtiyaç yok, sadece kendin yeterli olabiliyorsun, 6 aydan sonra üretim hızlandığı için solucanlar büyüyüp, geliştiği ve yer isteği duyduğu için o zaman insan gücüne ihtiyacın oluyor. Diğer türlü her şekilde kendin halledebiliyorsun.
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Solucan gübresi, her canlı bitkide, ağaç, sebze, meyve olsun, tüm yeşil alanlarda kullanılıyor. Verimi diğer gübrelere göre daha kuvvetli. Meyve ve sebzede erkencilik sağlıyor, 15 gün önceden erkencilik sağlıyor, daha sonra bitkinin verimini, canlılığını, güçlenmesini sağlıyor, hastalıklara karşı direncini artırıyor. Bitkinin antibiyotiği niteliğindedir.
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DOĞAL YOLLARLA VERİM ARTIŞI
Türk üreticisinin yeni yeni solucan gübresi kullanımı konusunda bilinçlendiğini kaydeden Suzan Bozoğlan, solucan gübresinin faydalarını anlattı. İçinde kimyasal bulunmadan, tam organik gübre olan solucan gübresinin, bitkilerde antibiyotik gibi koruyucu bir etki yarattığını, raf ömrünü uzattığını ve kimyasal başvurulmadan verim artışı görüldüğünü vurgulayan İş Kadını Suzan Bozoğlan, sözlerine şöyle devam etti:
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Yeni yeni bilinçleniyoruz, 4 sene öncesiyle şu an çok farklı, kimyasaldan arınmış oluyoruz, doğal, içeriğinde solucanın kendi ürettiği, solüsyonları ile ürettiği bir gübre var, faydalı, ilacı yok, aynı özelliğe sahip, şimdi birkaç şirkete, seracılara solucan gübresi verdiğimiz zaman analiz yaptırıyorlar, birebir, kendi laboratuvarlarında, onların sonuçlarıyla bize geldikleri zaman raf ömrünü artırıyor, kalitesini artırıyor, içeriğinde kimyasalla ilgili hiçbir atık bırakmıyor.
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YILDA 150 TON SOLUCAN GÜBRESİ SATIŞI YAPIYOR
Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) maden işçiliği de yapan 35 yaşındaki girişimci Caner Altuntaş, 2013 yılında seminom (testis) kanserine yakalandı. Doktorların tedavi sürecinde organik ürünlerle beslenmesinin önemine dikkat çektiği Altuntaş, solucan gübresiyle üretilen sebze, meyve ve yeşilliklerin doğal olabileceğini öğrenmesi üzerine Antalya'dan organik ürünler sipariş etmeye başladı.
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Zaman içerisinde sağlık durumu iyiye giden fakat ürünleri almakta maddi açıdan zorlanmaya başlayan Altuntaş, "madem solucan gübresi bu kadar yararlı, ben niye bu işi yapmayayım" diyerek, solucanla organik gübre üretmeye başladı.Yaklaşık 3 yıldır solucan gübresi üreten ve iki kişiye de istihdam sağlayan Altuntaş, "sihirli bir değnek" olarak tanımladığı solucan gübresiyle üretilen doğal ürünlerle hem insanlara faydalı olmayı hem de işlerini büyüterek daha çok kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyor.
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"YOĞUN TALEP OLDU"
Caner Altuntaş, "Doğal besinler yiyip içmeye başladım. Doktor raporlarında da hücrelerin yenilendiğini, kanserojen hücrelerin yok olduğunu, tedavinin hızlı gittiğini, yediğimiz gıdaların epey yararlı olduğunu doktorlarım bana söyledi. Bununla birlikte ben de bu işe başlamaya karar verdim." dedi.
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Altuntaş, sağlığının düzelmesinde solucan gübresiyle yetiştirilen organik ürünlerin etkisini fark ettiğinde üretim yapmaya karar verdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
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"Doğal ürünleri almak epey külfetliydi. Organik olduğu için 3 kilo domatese 50 lira veriyordum. Ben de 'Solucan gübresi madem bu kadar insanlara faydası var, biz niye bu işi yapmayalım?' dedim. Böylece merkez ilçeye bağlı Eceler köyünde üretime başladık. Öncelikle tanıdıklarımızdan başladık. Başlangıçta hatır için aldılar. 'Senin hatırın için alıyoruz. Daha tanımıyoruz. Serada zarar olursa karşılar mısın?' diye değişik sorular geldi. Kullanan insanlar memnuniyetlerini 2-3 ay kadar kısa bir sürede bana ifade ettiler. Sonra yoğun bir talep oldu. Bir sene sonraki gübreyi 6 ay önceden sipariş etmeye başladılar. Çok şükür şimdi Türkiye genelinde ve yurt dışına sipariş veriyoruz."
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"SOLUCAN GÜBRESİ 'SİHİRLİ DEĞNEK' GİBİ"
Organik beslenmenin hastalıklarla mücadele etmede önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Altuntaş, organik beslenmenin faydalarını her fırsatta çevresine anlatmaya çalıştığını ifade etti. Altuntaş, solucanla gübre üretiminin külfetli bir iş olmadığını anlatarak, "Çok yoğun çalışma istemez. Bu vesileyle 2 kişiye istihdam sağlamış olduk. Onlar da bu konuyla alakalı ekmeklerini kazanmış oluyorlar." diye konuştu.
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"Solucan gübresinin değdiği her şey sihirli bir değnek" diyen Altuntaş, "Tamamiyle toprağı, doğayı, insanları ve hayvanları kendi sağlığına kavuşturucu sihirli, mucizevi bir gübre olduğu kanısındayız. En büyük hedefimiz kendi ürünümüzü kendimiz yetiştirmek, doğal şekilde insanlığa faydalı olmak. Her şerde bir hayır olduğu gibi bu rahatsızlıkta da bir hayır oldu. Solucan gübresiyle tanıştım. Doğaya, insanlığı katkıda bulundum ve bu işin gelişmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah ömrüm vefa ettikçe devam edeceğim" açıklamalarında bulundu.
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Organik gübrenin tarım için önemi, Türkiye'de yeni yeni kavranmaya başladı. Başta meyve ve bahçe tarımı yapanlar olmak üzere çiftçiler, kimyevi gübrelerin yerine toprağa daha yararlı olan organik gübreyi tercih etmeye başladı.
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Altuntaş, yılda 150 ton solucan gübresi satışı yaptığını kaydederek, bu işe gönül veren her kişiye kapısının açık olduğunu ve herkese elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağını sözlerine ekledi.
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VERİM YÜZDE 40-60 ARASINDA SAĞLANIYOR
Organik gübre denilince de ilk akla gelen madde solucan gübresi. Kırmızı Kaliforniya cinsi solucanların ürettiği organik gübrenin, normal gübreye oranla yüzde 40 ile yüzde 60 fazla verim elde edilmesine imkan tanıdığı biliniyor.
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Atıldığı toprağa herhangi bir zarar vermeyen solucan gübresi, kaliteli ve lezzeti daha yüksek ürün elde edilmesinde ana faktörlerden biri olarak görülüyor.
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Bu ilginç yatırım fikrini Elbistan'da hayata geçirmek isteyen 23 yaşındaki Yusuf General isimli genç, internetten yaptığı araştırma ve uzmanlardan aldığı bilgiler ışığında ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nde solucan gübresi üretim tesisi kurdu.
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Mahalledeki boş bir besi ahırını, solucan üretim çiftliğine çeviren General, 200 bin solucanla girdiği sektörde emin adımlarla ilerleyip, bölgenin organik gübre ihtiyacını karşılayacak bir tesise sahip olmak istediğini belirtti.
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Genç yaşına rağmen kendi işini kurmak için yola çıktığını ve yaptığı araştırmanın ardından ilçede daha önce hiç kimsenin yapmadığı solucan gübresi üretimi işine girmeye karar verdiğini belirten genç girişimci Yusuf General, şu açıklamalarda bulundu:
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Kendi işimi kurmaya karar verdikten sonra çeşitli sektörlerle ilgili olarak araştırmalar yaptım. İnternette yaptığım araştırmalarda bu sektörde Elbistan'da faaliyet gösterilmediğini öğrendim.
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Diğer illerde bu işi yapanlarla görüştüm ve uzmanlardan da bilgi aldım.
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Elbistan'ın da bir tarım havzası olmasından dolayı, solucan gübresi tesisi kurmaya karar verdim. 200 bin adet Kırmızı Kaliforniya cinsi solucan alarak, bu sektöre ilk adımımı attım. Solucanlar çok çabuk üreyen bir hayvan türü olduğu için yaklaşık 1 yıl içerisinde sayıları 2 milyona ulaşacak
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Solucanların özel bir bakıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden General, mama olarak da büyükbaş hayvan çiftliklerinden aldıkları hayvan gübrelerini ve diğer hayvansal atıkları kullandıklarını ifade ederek, şu bilgileri aktardı:
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Solucanlar oldukça nazik ve hassas hayvanlardır. Mamasından ve bulunduğu ortamın özelliklerinden çok fazla etkileniyor. Bu sektörde en fazla dikkat edilmesi gereken nokta mama dediğimiz kompostun iyi hazırlanmış olması.
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Mama için bölgemizdeki besi çiftliklerinden aldığımız yanmış hayvan gübrelerini ve diğer organik atıkları kullanıyoruz.
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Tabi bu maddeler, direk olarak değil de bir fermantasyon işlemine tabii tutulduktan sonra solucanlara veriliyor.
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Fermantasyon işlemine tabii tuttuktan sonra solucanın yiyebileceği bir düzeye gelmesini sağlıyoruz.
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Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra da solucanları tuttuğumuz havuzlara bu mamayı aktarıyoruz. Solucanlar, bu mama içerisindeki enzimleri, bünyelerinden geçirdikten sonra gübrenin içine bırakıyor. Yaklaşık 6 ayın sonucunda yüzde 100 oranında doğal ve organik gübre elde etmiş oluyoruz.
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Ayda 3 ton katı ve sıvı solucan gübresi ürettiklerini ve iç pazara hitap ettikleri kaydeden Yusuf General, açıklamalarına şöyle devam etti:
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Şu anda aylık 3 ton organik gübre üretiyoruz. Hem katı hem de sıvı olarak çeşitli ebatlarda Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki işyerimizde kullanıma hazır olarak iç piyasaya satıyoruz. Solucan gübresi genel olarak canlı olan bütün bitkilerde kullanılıyor.
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İnorganik maddeleri organik maddeye çevirerek toprağın yapısını düzenliyor ve yumuşatıyor. Kimyasal kullanmadan toprağı daha verimli hale getiriyor. Toprağın kalitesini arttırdığı için bitkinin yanmasını önlüyor.
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Bu gübrenin kullanıldığı meyve ağaçları diğer bitkilerden daha erken ürün veriyor. Bitkinin aromasını, lezzetini arttırıyor.