İŞ-YAŞAM

Hukuk fakültesi öğrencisinin solucan gübresi serüveni

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:43:48 AA

Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Kurul, çevresindekilerin "solucan ne ki gübresi ne olsun", "mide bulandırıcı iş" sözlerine aldırmadan memleketi Kızıltepe'de solucan gübresi üretimi yapıyor. Kurul, 50 bin solucanla başladığı organik gübre üretiminde 6 aylık süre içinde 2 milyon solucana ulaştı

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    Kızıltepe ilçesinde yaşayan Kurul, çevresindekilerin "solucan ne ki gübresi ne olsun", "mide bulandırıcı iş" sözlerine aldırmadan başladığı solucan gübre üretimi işini büyüttü. 

     

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    Önce kendi tarlaları için evlerinin altındaki depoda oluşturduğu tesiste, yaklaşık 1 yıl önce solucan gübresi üretmeye başlayan Kurul, işini büyüterek, 50 bin olan solucan sayısını yaklaşık 2 milyona çıkardı.

     

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    Aylık 5 ton gübre üretimi gerçekleştiren Kurul, talebe göre üretim miktarını artırmak istiyor.

     

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    Kurul yaptığı açıklamada, artan hastalıklar üzerine bir araştırma yaptığını, kimyasal gübreden kaynaklanan hastalıkların son zamanlarda arttığını belirlediğini ifade ederek, organik gübrenin toprak, bitki ve insana olumlu katkılarının olduğunu söyledi.

     

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    Toprağı çok sevdiğini, toprağın yeniden eski haline gelmesi için çalıştığını dile getiren Kurul, kimyasal gübrelerden dolayı toprağın bugün komada olduğunu, organik gübrenin toprağa enjekte edilerek, canlandırılması gerektiğini aktardı.

     

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YORUMLAR 2
  • Misafir 22 Ağustos 2017 Salı 08:28
    HEMEN YAPASIM GELDİ:))))
  • Misafir 21 Mayıs 2017 Pazar 10:55
    Şimdi de solucanlar hormonlanırsa! :)
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