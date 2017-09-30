İŞ-YAŞAM

350 ton organik gübre yılda 60 bin TL kazandırıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:43:48

Kahramanmaraşlı Harun Sular, kendi kurduğu işletmesinde 30 milyon solucanla, yılda 350 ton organik gübre üretip 60 bin lira kazanıyor

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    Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde bin metrekare alana kurduğu tesisinde "siyah altın" olarak adlandırılan organik gübre üretimine 2 ton solucanla başlayan Harun Sular, 1 yılda 30 milyon solucana ulaştı.

     

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    Organik gübreye özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki üreticilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sular, organik gübrelerin başında bulunan solucan gübresinin, hem toprağın hem de elde edilen ürünün kalitesini arttırdığını söyledi.

     

  • 3 350 ton organik gübre yılda 60 bin TL kazandırıyor
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    Yılda ortalama 60 bin lira kazanan Harun Sular, gübrenin kilosunun 2 lira olduğunu ve gübreleri hem şehir içi hem de şehir dışına gönderdiğini belirtti. Sular, şu açıklamalarda bulundu:

     

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    Tesisimizi kurduk yaklaşık 2 milyon solucanla başladık. Fikir gayri ihtiyari başladı, arkadaşımız küçük bir alım yapmış, ben de gittim yerine baktım. Hoşuma gitti araştırmaya başladım ve 3 gün içinde karar verip 5 gün için de tesisimizi kurduk. 

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    2 milyon solucanla başladım, şu anda 30 milyon solucanımız var. 30 milyon solucanla aylık 15 ton organik gübre üretiyoruz. Bu gübre yüzde 40 daha verim sağlıyor. Topraktaki dayanıklılık oranı bitkinin daha dayanıklı hale gelmesini sağlıyor.

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YORUMLAR 18
  • Misafir 1 saat önce
    hesap dogru kisi basina dusen 60 bin
  • Misafir 2 saat önce
    bu isler komple yalan 2-3 arkadas denedi dusmeyin sakin bu islere kimse demez ben kazaniyorum sizde kazanin
  • Misafir 2 saat önce
    Bu hesapta bir yanlışlık var 350 ton gübre 2 liradan ........ yapar nasıl hesap !!!!!!!!
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