İŞ-YAŞAM

Solucan gübresi işi ile ayda 15 bin TL para kazanıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:43:48 İHA

Samsun'da özel bir şirketteki müdürlük görevini bırakarak solucan gübresi işine başlayan Mahmut Şanverdi, ayda 15-20 bin lira gelir elde ediyor

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    10 yıl bir bir şirkette işletme müdürlüğü yapan 38 yaşındaki Mahmut Şanverdi, internette gördüğü solucan gübresiyle alakalı bir haberle solucan gübresi işini araştırmaya başladı. Tarım konusunda araştırmayı seven Şanverdi, solucan gübresinin toprak için çok yararlı ve verimi artıran doğal bir ürün olduğunu gördü. 

  • 2 Solucan gübresi işi ile ayda 15 bin TL para kazanıyor
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    Birkaç küçük denemeden sonra işinden ayrılarak solucan gübresi işine giren Şanverdi, kısa zamanda işini büyüttü. 1,5 milyon solucanla işe başlayan Şanverdi, şu anda 24 milyon solucana ve aylık 15-20 bin lira gelire sahip. 

  • 3 Solucan gübresi işi ile ayda 15 bin TL para kazanıyor
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    Solucan gübresi üretiminin hem maddi hem de milli bir boyutunun olduğunu belirten solucan gübresi üreticisi Mahmut Şanverdi, Avrupa'nın 60-70 yıldır solucan gübresi kullandığını, Türkiye'nin ise geç kaldığını belirtti. Solucan gübresi kullanarak toprakları kimyasal gübrenin zararlarından arındırarak eski verimine kavuşturulabileceğini ifade eden Şanverdi, ürün kalitesi, verim ve insan sağlığı için solucan gübresinin çok önemli bir ürün olduğunu belirtti.

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  • 4 Solucan gübresi işi ile ayda 15 bin TL para kazanıyor
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    Kimyasal gübreye Türkiye'nin milyarlarca dolar harcadığını söyleyen Şanverdi, hem insan sağlığına hem de ülke ekonomisi katkısı için solucan gübresinin daha fazla yaygınlaşması gerektiğini kaydetti.

  • 5 Solucan gübresi işi ile ayda 15 bin TL para kazanıyor
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    "ARTIK GÜBRE YETİŞTİREMEZ DURUMA GELDİM"

    Yaklaşık 1.5 yıl önce solucan gübresi işine başladığını belirten Mahmut Şanverdi, şu açıklamalarda bulundu:

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 Mayıs 2017 Pazar 10:55
    Şimdi de solucanlar hormonlanırsa! :)
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