İŞ-YAŞAM

Solucan gübresi üretim tesisi açan ev hanımı, solucanları tek başına yetiştiriyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:43:48 İHA

Burdur'da yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Suzan Bozoğlan, ev hanımıyken öğrendiği solucan gübresi üretimini geliştirerek, kendi üretim tesisini açtı. Bozoğlan, solucanları tek başına yetiştiriyor

  • 1 Solucan gübresi üretim tesisi açan ev hanımı, solucanları tek başına yetiştiriyor
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    Burdur'da yaşayan 2 çocuk annesi 46 yaşındaki Suzan Bozoğlan, ev hanımıyken öğrendiği solucan gübresi üretimini geliştirerek, kendi üretim tesisini açtı. 2010 yılında bir solucan gübresi üretim tesisinde eşiyle birlikte çalıştıklarını ve daha sonra üretimi öğrenerek kendi üretim tesislerini açtıklarını ifade eden Suzan Bozoğlan, şu açıklamalarda bulundu:

  • 2 Solucan gübresi üretim tesisi açan ev hanımı, solucanları tek başına yetiştiriyor
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    Solucan gübresine iki yıl önce başladık, tesisimiz 2015 yılında kuruldu, daha önce başka bir çiftlikte solucan gübresinin verimini ve kalitesini gördük, ülkemize ve Burdur'a getireceği geliri görüp, bunu işlemeye karar verdik.

  • 3 Solucan gübresi üretim tesisi açan ev hanımı, solucanları tek başına yetiştiriyor
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    Solucan gübresi yetiştirmek çok kolay, ilk etapta yetiştirmeyle başlıyoruz. İlk altı ayda da başka bir insana ihtiyaç yok, sadece kendin yeterli olabiliyorsun, 6 aydan sonra üretim hızlandığı için solucanlar büyüyüp, geliştiği ve yer isteği duyduğu için o zaman insan gücüne ihtiyacın oluyor. Diğer türlü her şekilde kendin halledebiliyorsun.

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  • 4 Solucan gübresi üretim tesisi açan ev hanımı, solucanları tek başına yetiştiriyor
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    Solucan gübresi, her canlı bitkide, ağaç, sebze, meyve olsun, tüm yeşil alanlarda kullanılıyor. Verimi diğer gübrelere göre daha kuvvetli. Meyve ve sebzede erkencilik sağlıyor, 15 gün önceden erkencilik sağlıyor, daha sonra bitkinin verimini, canlılığını, güçlenmesini sağlıyor, hastalıklara karşı direncini artırıyor. Bitkinin antibiyotiği niteliğindedir.

  • 5 Solucan gübresi üretim tesisi açan ev hanımı, solucanları tek başına yetiştiriyor
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    DOĞAL YOLLARLA VERİM ARTIŞI

    Türk üreticisinin yeni yeni solucan gübresi kullanımı konusunda bilinçlendiğini kaydeden Suzan Bozoğlan, solucan gübresinin faydalarını anlattı. İçinde kimyasal bulunmadan, tam organik gübre olan solucan gübresinin, bitkilerde antibiyotik gibi koruyucu bir etki yarattığını, raf ömrünü uzattığını ve kimyasal başvurulmadan verim artışı görüldüğünü vurgulayan İş Kadını Suzan Bozoğlan, sözlerine şöyle devam etti:

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 Mayıs 2017 Pazar 10:55
    Şimdi de solucanlar hormonlanırsa! :)
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