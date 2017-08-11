İŞ-YAŞAM

200 bin solucanla üretime başladı, 10 ayda 2 milyon solucana ulaştı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:43:48 İHA

Van'da işsiz kaldığı bir dönemde 30 bin TL sermaye ile solucan gübresi üretim tesisi açan Fatih Yıldırım, "Pis işlerle uğraşma" diyenlere inat başarıyı yakaladı. Yıldırım, İran'a açılmayı hedefliyor

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    Van'ın Tuşba ilçesinde çevresindekilerin "Pis işlerle uğraşma" sözlerine aldırış etmeden 30 bin lira sermayeyle solucan gübresi üretimine başlayan Fatih Yıldırım, bu sektörde başarıyı yakaladı. İnternetten araştırma yaptıktan sonra organik solucan gübresi tesisi kurmaya karar veren Yıldırım, ilk etapta 30 bin lira masraf yaparak 200 bin solucanla üretime başladı. Yıldırım, 10 ay gibi kısa bir sürede 2 milyon solucana ulaştı.

  • 2 200 bin solucanla üretime başladı, 10 ayda 2 milyon solucana ulaştı
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    İşsiz olduğu dönemde internetten iş aramaya başladığını ve solucan gübresi üretimiyle karşılaştığını belirten Yıldırım, "İşi kendime uygun buldum ve üretimi yapan birçok tesisi ziyaret ettim. Üreticilerden güzel yorumlar alınca solucan gübresi üretim işine girdim. Biz kısa bir sürede güzel sonuçlar aldık. Bu kadar yoğun bir taleple karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Siparişlerimiz var ama yetiştiremiyoruz. Talep beklediğimizden daha fazla çıktığı için çok mutluyuz" dedi.

  • 3 200 bin solucanla üretime başladı, 10 ayda 2 milyon solucana ulaştı
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    İlerleyen süreçte tesisini büyüterek müşteri taleplerini karşılayacak seviyeye gelmeyi amaçladığını ifade eden Yıldırım, şöyle devma etti:

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    Tesisimizi büyütmemizin ardından pazarımızı da genişletmeyi düşünüyoruz. Bu kapsamda fizibilite çalışmalarımızı yapmaya başladık. İlk olarak İran'a açılmayı düşünüyoruz. Bunun için gerekli girişimleri ve tanıtım çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu anlamda birkaç İran firmasına numunelerimizi gönderdik. 

  • 5 200 bin solucanla üretime başladı, 10 ayda 2 milyon solucana ulaştı
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    Müşterilerimizden olumlu sonuçlar aldık. Solucanların ürettiği gübre tarım ürünlerinde yüzde 40 ile 70 arasında bir verim artışı sağlıyor. Su tutma özelliği, erken hasat, ürünlerin renginin ve tadının yüzde yüz organik olmasını sağlıyor. İçinde herhangi bir kimyasal taşımıyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 21 Mayıs 2017 Pazar 10:55
    Şimdi de solucanlar hormonlanırsa! :)
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