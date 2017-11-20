İş-Yaşam

Üniversite harçlığını solucandan çıkarıyorlar

17.05.2017 - 09:43 | Güncelleme:

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üniversiteli iki kardeş, evlerinin bahçesinde ürettikleri solucan gübresinden elde ettikleri gelirle eğitim giderlerini kendileri karşılıyor. 10 bin solucan ile bu işe başlayan Özgür Özmen (18), 6 ayda 300 bin solucan sahibi oldu

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    Alaplı'nın Yeşilyurt köyünde ikamet eden İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer (17) ile Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencisi ağabeyi Özgür Özmen (18), merak ettikleri solucan gübresi üretimine geçen yıl 10 bin solucan ile başladı.

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    Kısa sürede solucanların sayısını bir milyona çıkaran kardeşler, bahçelerinde kurdukları serada, ayda ortalama bir buçuk ton ürettikleri gübreyi satarak eğitim masraflarını çıkarıyor.

     

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    Ömer Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl önce merak üzerine kardeşiyle küçük bir kutuda solucan üretimine başladıklarını söyledi.

     

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    Bir süre sonra evlerinin bahçesine sera kurduklarını anlatan Özmen, şöyle konuştu:

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    "Bu işe ilk olarak bir kasa içinde 10 bin solucan ile başladık. Ondan sonra araştırarak ve internette videolarını izleyerek üretmeye devam ettik. Yemlemeye başladıktan sonra solucanları çoğaltmaya öncelik verdik. Yaklaşık 6 ay sonra 10 bin solucanı 300 bin seviyesine getirdik. Bir yıl içinde 1 milyon solucana ulaşarak, ayda yaklaşık bir buçuk ton gübre üretmeyi başardık."

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Yorumlar 31
  • Misafir 14 Kasım 2017 Salı 17:04
    Aklıma solucanların efendisi geldi , mehmet emin pursa , kara elmas gübre
  • Misafir 14 Kasım 2017 Salı 15:40
    Ticari üretim yapanlar kimyasal güpre kullanıyor. Solucan güpresini hobiciler kullanır ki bukadar para kazanılmaz. Şu anda solucan güpre stok fazlası var. Satmak için böyle reklam yapılıyor.
  • Misafir 17 Ekim 2017 Salı 11:36
    arada böyle haberler çıkarıp hava değiştiriyorlar..
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