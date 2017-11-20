Üniversite harçlığını solucandan çıkarıyorlar

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"Yaklaşık 1,5 yıl oldu bu işe başlayalı. 1,5 milyon solucanla bu işe başladım. Şimdi 24 milyondan fazla solucan var. Bin metrekarelik bir alanda başladım. Bu iş için oldukça büyük bir alan. Aylık kapasitem 5 tona ulaştı. Çevremde bu işle uğraştığımı duyan bazı kişiler de bu işle uğraşmaya başladı. Bu işin bilinirliği arttı. Aylık yaklaşık 15-20 bin lira gelir elde etmeye başladım. Şu anda gübre yetiştiremiyorum. Çok fazla talep var. Tabii bu işe yeni başlayacak arkadaşlar için meşakkatli bir iş. Ben ilk başta çiftçilere numune vererek insanların bunu görmesini sağladım. İnsanlar bunun etkisini gördükten sonra çok çabuk tepki vermeye başladılar. Artık gübre yetiştiremez duruma geldim"