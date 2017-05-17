Anne ve babalar çocuklarıyla en çok sigara konusunda tartışıyor

TÜİK raporu, anne ve babaların 17-25 arası çocukları ile ilgili hangi konularda en çok problem yaşadıklarını ışık tutuyor.

Buna göre aile içinde anne ve babaların çocuklarıyla yaşadığı sorunların en başında yüzde 16.0 ile sigara kullanımı geliyor. Anneler bu konuda babalara göre daha hassas. Görüşmeye katılan annelerin yüzde 18.03'ü için en büyük sorun konusu sigara iken, babaların yüzde 13.02'si bu konuda sorun yaşıyor.

ARKADAŞ SEÇİMİ

Raporda, çocukların arkadaş seçimi ve seçtiği çevre ise sigara kullanımı konusundan sonra gelen ikinci önemli sorun olarak görünüyor. Arkadaş çevresinden dolayı kaynaklanan sorun anne ve baba tarafında hemen hemen eşit denilebilir oranda. Anne yüzde 15.04 oranında arkadaş çevresinden dolayı tedirgin olurken, baba ise 15.3 oranında bu konuyu sorun ediyor.

Bunların yanı sıra kılık kıyafet tarzı ve cep telefonu kullanımı da yüzde 14.4'le anne ve baba için önemli sorunlar arasında. Anne, çocuğunun kılık kıyafet tarzını yüzde 15.07, baba ise yüzde 12.9 oranında eleştiriyor. Cep telefonu kullanımı sorunu da anne tarafında yüzde 16.04, baba da ise yüzde 12.2 seviyesinde.

İnternet kullanımı ve bilgisayarda oyun oynanması ise, yüzde 14.0 oranında aileleri endişelendiriyor. Bu oran annede yüzde 14.6 iken babada 13.02 olarak belirlendi.

EV DÜZENİ ANNELER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yemek ve ev düzeni alışkanlığı yüzde 13.04 oranında aileler arasında yaşanan bir sorun haline geliyor. Anne yüzde 15.8 seviyesinde bu konuya tepki gösterirken baba tarafında oranın yüzde 10.07 olduğu gözlemleniyor.

Harcama ve tüketim alışkanlığı da raporda yer alan önemli sorunlar arasında. Anne bu alışkanlığı yüzde 13.09 baba ise yüzde 11.3 oranında sorun ediyor.

Okul ve meslek seçimi, sosyal medya kullanımı da yüzde 9.7 ile aynı orana sahip konular. Baba, çocuğunun okul ve meslek seçimine yüzde 10.1 anne ise yüzde 9.4 oranında tepki gösteriyor. Sosyal medya kullanımından dolayı kaynaklanan sorunların oranı ise babada 9.0, annede ise 10.4 oranında olduğu belirlendi.

EĞLENCE TARZI DA AİLELERİ ÇATIŞMAYA SOKAN UNSURLAR ARASINDA

Yayınlanan raporda 18-25 arasındaki genç bireylerin eğlence tarzının aile içinde sorun haline gelen bir unsur olduğu da paylaşıldı. Anne yüzde 7.8 oranında, baba ise yüzde 8.6 oranında çocuklarının eğlence tarzını eleştiriyor.

Dini tutumlar ve davranışlar anne de yüzde 7.0 babada ise 6.9 seviyesinde. Geleneklere bağlılık konusu da ebeveyn ve çocuklar arasında yaşanan sorunlar arasında yer alıyor. Geleneklere bağlılıkta aile içinde sorun yaşanma oranı anne tarafında yüzde 6.6 baba tarafında ise yüzde 6.5 oranında.

Raporda yer alan bir diğer tartışma konusu ise, karşı cinsten arkadaş edinme konusu. Baba ve çocuk bu konuyu yüzde 5.0 anne ise yüzde 6.02 oranında tartışıyor.

Evlilik ve aile hayatına bakış yüzde 4.5 oranında baba tarafından, yüzde 5.6 oranında ise anne tarafından sorun ediliyor.

AKRABALIK İLİŞKİLERİ EN ÇOK ANNE İLE TARTIŞILIYOR

Aile içi ilişkiler konusunun, toplamda yüzde 4.1, anne tarafında 4.5, babada ise 5.6 oranında sorun şeklinde yer aldığı görülüyor.

Akrabalık ilişkilerini ise annelerin yüzde 4.1'i babaların da yüzde 3.6'sı sorun ediyor. Siyasi görüşler anne tarafında yüzde 2.4 oranında sorunken, babaların yüzde 3.6'sı sorun ediyor.

TÜİK tarafından paylaşılan raporda son olarak çocukların alkol ve madde bağımlılığı konusu yer aldı. Bu konunun tartışılması aile içinde annede yüzde 2.2 oranındayken babada ise yüzde 2.8 oranında olduğu tespit edildi.