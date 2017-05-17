öğrenci pasaportu, pasaport harçları
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25 yaşından küçük öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı, 10 Şubat 2016'dan beri eğitimi devam eden ve 25 yaşından küçük olan öğrencilerden pasaport harcı alınmadığını duyurdu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:50:37 Güncelleme: 11:00:11 İHA

Bordo pasaport, yani umumi pasaport almak isteyen 25 yaşın altındaki öğrenciler, herhangi bir neden göstermeksizin 6663 sayılı Kanunun 4. maddesine göre artık harç bedeli ödemeden pasaport alabiliyor. Uygulamadan açıköğretim öğrencileri de yararlanabiliyor.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim, yükseköğretim kurumlarında örgün, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan 25 yaşını doldurmamış aktif öğrenci durumunda bulunanlar illerimizde pasaport birimlerine, yurtdışında aynı statüde olan öğrenciler dış temsilciliklerimize müracaat edebileceklerdir.

Reşit olmayan öğrencilere beş yıl süreli pasaport, reşit olan öğrencilere 25 yaşının ikmaline kadar pasaport verilecektir. Resmi veya özel kurumlarca açılan her türlü kurs, seminer, sertifika programlarına devam edenler öğrenci olarak kabul edilmeyecektir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri kurumlarından getirecekleri ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri kabul edilecektir"

PASAPORT HARÇ BEDELİ NE KADAR?

2017 yılı itibarıyla pasaport harç bedeli 94 TL'den başlamakta olup, pasaport süresine göre değişiyor. Buna göre, 2017 pasaport harç bedelleri şu şekilde veriliyor:

6 aya kadar 120.10 TL
1 yıl için 175.50 TL
2 yıl için 286.40 TL
3 yıl için 406.70 TL
3 yıldan fazla süreler için 573.10 TL

 

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