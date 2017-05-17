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Erzurum'da işadamlarına mehter marşlı karşılama

Erzurum'da yapımına başlanan ve 400 milyon lira yatırım bedeline sahip olan bir alışveriş merkezinin tanıtımı için davet edilen 90 işadamı, Büyükşehir Belediyesi'nin bar ekibi ve Mehter Takımı'nın marşları ile karşılandı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:38:05 Güncelleme: 11:41:27 DHA

Erzurum'da hayata geçirilen alışveriş merkezinin tanıtımına, Türkiye'nin birçok kentinden işadamları özel uçakla getirildi. 400 milyon lira yatırım değeri ile hayata geçiriken alışveriş merkezinin tanıtımı için Erzurum'a gelen işadamları, Büyükşehir Belediyesi'nin bar ekibi ve Mehter Takımı'nın marşları ile karşılandı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, otobüslerle kent merkezi girişindeki AVM'ye gelen 90 işadamı ve yöneticiye MNG Mall Genel Müdürü Aydoğan Süer, Ağustos ayında açılacak olan AVM hakkında bilgi verdi. Doğunun en büyük AVM'sinin 160 bin metrekare kapalı alanı, 175 işyeri bulunduğunu kaydeden Süer, işyerlerin yüzde 90'ının kiralandığını belirtti. İran ve Gürcistan ile ticaretin artmasına yönelik girişimleri tamamladıklarını anlatan Süer, sadece Erzurum'a değil, Doğu'ya hatta İran, Azerbaycan ve Gürcistan'a hizmet vermek istediklerini bildirdi.



"KIŞIN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ERZURUM'A AKIN EDİYOR"

Büyükşehir Belediye Başkanı AK partili Mehmet Sekmen işadamlarına Palandöken'de öğlen yemeği verdi. İşadamlarına yöresel ayran aşı, lor dolması, kete, cağ kebap ve kadayıf dolması ikram edildi. Yemekte konuşan Başkan Sekmen, "Erzurum krom, bakır, magnezit, altın, çinko, mermer ve kömür yatakları bakımından zengin şehir. İlimizde magnezit ve krom fabrikaları mevcut. Erzurum'dan, bu yıl açılacak Ovit tüneli, önümüzdeki yıl açılacak Kop Dağı tüneliyle 1,5 saatte Karadeniz limanlarına inmemiz mümkün. Böylece deniz yoluyla ticaret kolayca yapılabilecek. Ayrıca mevcut tren hattımız var. Yakın zamanda şehrimize hızlı tren gelecek. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Konaklı Erzurum'da. Bu nedenle kışın yerli yabancı turistler Erzurum'a akın ediyor" diye konuştu.

"ERZURUM İPEK YOLU KAVŞAĞINDA"

Palandöken'deki programa katılan Vali Seyfettin Azizoğlu ise Erzurum'un bir saatlik uçuş mesafesinde olduğuna dikkati çekti. Erzurum'un İpek Yolu kavşağında olduğuna işaret eden Azizoğlu, şunları söyledi:

"Tarihin her döneminde Erzurum'un bu özelliği vardır. Bugün de aynı özelliğini muhafaza ediyor. Hükümetimizin ilan ettiği cazibe merkezi kapsamında sadece Erzurum'a 20 milyar TL'lik yatırım başvurusu yapıldı. Belediye ile beraber başvuran firmaların hepsine arsa tahsislerini yaptık. Kalkınma Bankası onayladığı an 20 milyarlık yatırım portföyü var. Erzurum demir çelikten, ilaç sanayine, cam sanayiden petro kimayaya kadar bütün alanları kaplayan orta ve yüksek teknoloji gerektiren tesislerin kurulacağı bir bölge haline gelecek. Buraya yapılacak yatırım sadece Erzurum ve çevre illerine olmayacak. Erzurum, tarihten beri ticaret yaptığı İran, Bakü, Tiflis, Batum ve civarının da ticaretinin yürütüldüğü, yönetildiği bir merkez haline gelecektir. Bugün MNG'nin yatırımı ile Erzurum'un albenisi artmıştır. İran, otomobille Erzurum'a 3 saat uzakta. İranlılar her bayramda, tatilde buraya geliyor. Özellikle kışın İranlılara ait otomobil sayısı belki Erzurum'dan daha fazla oluyor"

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