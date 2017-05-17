ABD, damping
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ABD: Türkiye inşaat demiri ithalinde damping yaptı

Türkiye ve Japonya'dan ithal inşaat demirinde damping yapıldığını iddia eden ABD, ürünlere ek gümrük vergisi getirebileceğini açıkladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:38:16 Güncelleme: 11:39:07 Reuters

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye ve Japonya'dan ithal edilen inşaat demiri hakkında yürütülen nihai inceleme sonunda bu iki ülkeden gelen üründe damping yapıldığının ve Türkiye'nin ayrıca sübvansiyon uyguladığının belirlendiğini açıkladı.

Bakanlığının yazılı açıklamasına göre bu kararla Türkiye'den ithal inşaat demirine yüzde 5.39 ile yüzde 8.17 arasında anti-damping vergisi, sübvansiyon nedeniyle de buna ek olarak yüzde 16.21 vergi uygulanabilir. ABD geçen yıl Türkiye'den 511.9 milyon dolar tutarında inşaat demiri ithal etti.

Ek vergilerin yürürlüğe girmesi için ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun ABD'li üreticilerin ithalattan zarar gördüğünü tespit etmesi gerekiyor. Komisyonun Türkiye ve Japonya'dan yapılan ithalat hakkında Haziran ayında nihai
tespitte bulunması bekleniyor.

Bakanlık Mart ayındaki ön incelemesinde Türkiye'den ithal inşaat demirine getirilebilecek anti-damping vergisini yüzde
5.29 ile yüzde 7.07 arasında belirlemişti. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross kararı bildiren yazılı açıklamasında, "ABD, artık çelik gibi hayati sanayi sektörlerinin yabancı şirketlerin adil olmayan şekilde ürün satmaları sonucu tahrip olmasına seyirci kalmayacaktır" dedi.

Ön incelemede Japonya'dan ithal edilen inşaat demirine ise yüzde 206.43 ile yüzde 209.46 oranında anti-damping vergisi
getirilmesine karar verilmişti.

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