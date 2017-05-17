Hisselerini Özyeğin'den geri alıyor

Açıklamaya göre, Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş.’nin sermayesinin yüzde 50’sini temsil eden hisseler, Florence Nightingale Hastaneleri Holding A.Ş. tarafından Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş.’den devralınacak.
İşlem, Rekabet Kurulu’ndan izin çıkması durumunda gerçekleşecek.
BERABER ŞİFA HASTANESİ'Nİ ALMIŞLARDI
Fiba Holding 2014 yılında Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nin yüzde 50 hissesini alarak gruba ortak olmuştu. Grup geçtiğimiz yıl da Kadıköy Şifa Hastanesi hisselerinin tamamını satın almış ve toplam hastane sayısını 6'ya çıkarmıştı.
FİBA'nın hisselerini devretmesi ile tüm hastanelerin yüzde 100 kontrolü Florence Nightingale Hastaneleri Holding'e devrolacak.
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