Forbes, iş dünyasında ezber bozan isimler listesini açıkladı

1- Mukesh Ambani, 60
Reliance Industries Başkanı / Hindistan
Hindistan’a interneti götüren kişi olan Ambani, enerji alanından telekomünikasyon sektörüne geçti. Düşük fiyata internet hizmeti sunan şirketiyle ülkede büyük bir değişime öncülük etti. “Dijital olabilen her şey dijitale dönüşüyor” diyen Ambani, Hindistan’ın teknolojik devrimin gerisinde kalmaması gerektiğini vurguluyor.
Ambani ve eşi Nita
2- Ziv Aviram, 58 ve Amnon Shashua, 56
Mobileye kurucuları / İsrail
Kameralı sürüş sistemi Mobileye’nin kurucuları Ziv Aviram ve Ammon Shashua, İsrail’in en önemli işadamları arasında.