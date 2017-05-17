İŞ-YAŞAM

Forbes, iş dünyasında ezber bozan isimler listesini açıkladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:15:39 HABERTURK.COM

Forbes dergisi, dünyanın en etkili iş insanlarını sıraladığı “2017'de Ezber Bozanlar” listesini yayınladı. İşletmenin büyüklüğüne, gelecek vizyonuna, yenilik arayışına ve uluslararası tanınırlığa göre belirlenen listede Türkiye'den de bir isim var. İşte alfabetik sıraya göre hazırlanan ezber bozan iş insanları listesi...

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    1- Mukesh Ambani, 60
    Reliance Industries Başkanı / Hindistan

     

     

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    Hindistan’a interneti götüren kişi olan Ambani, enerji alanından telekomünikasyon sektörüne geçti. Düşük fiyata internet hizmeti sunan şirketiyle ülkede büyük bir değişime öncülük etti. “Dijital olabilen her şey dijitale dönüşüyor” diyen Ambani, Hindistan’ın teknolojik devrimin gerisinde kalmaması gerektiğini vurguluyor.

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    Ambani ve eşi Nita

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    2- Ziv Aviram, 58 ve Amnon Shashua, 56
    Mobileye kurucuları / İsrail

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    Kameralı sürüş sistemi Mobileye’nin kurucuları Ziv Aviram ve Ammon Shashua, İsrail’in en önemli işadamları arasında. 

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