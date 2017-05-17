Rusya'nın Türkiye'ye yaptırımları
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Rusya: Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar bir hafta içinde iptal edilebilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların iptal edilmesi için gereken bir dizi belgenin bu hafta içerisinde hazırlanacağını söyledi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:28:58 Güncelleme: 12:32:36

Sputnik'in haberine göre Dvorkoviç, "Tüm anlaşmaların bu hafta içerisinde kayda geçirileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la varılan anlaşmalar şu anda kağıt üzerine geçiriliyor. İşlerin neredeyse yüzde 99'u tamamlandı. Bazı biçimsel ayrımlar üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

'PROTOKOL İMZALANIR İMZALANMAZ KISITLAMALARIN İPTALİ BAŞLAYACAK'

Dvorkoviç ayrıca, hükümetin söz konusu belgelerin taslaklarını büyük ölçüde hazırladığını belirtip, "Protokol imzalanır imzalanmaz kısıtlamaların iptali başlayacak" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan, 10 Mayıs'ta Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye'ye hizmet, ürün, tekstil ve inşaat sektörlerinde uygulanan yaptırımların neredeyse hepsinin iptali konusunda anlaşmaya varmıştı.

Türkiye'den domates alımına ve Türk vatandaşlarına vize uygulanmasına yönelik kısıtlamalarınsa devam ettirileceği açıklanmıştı.

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