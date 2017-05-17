Tüfenkci: Ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı ülke olacağız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "4. Gümrük Müdürleri̇ Toplantısı"nda konuştu.



Türkiye'nin 2002 yılından bu yana güçlü ihracat artışıyla dış ticaretini geliştirmeyi başardığının altını çizen Tüfenkci, "Ticaret işlemlerinde rekabetçiliğini artıran bir ülke konumuna geldiğimizi görüyoruz. 2002'de dünya ticaret hacminden binde 67 pay alan ülkemiz, bugün yüzde 1.15'lik pay alan bir konuma ulaşmıştır" değerlendirmesinde bulundu.



Tüfenkci, Türkiye'nin geçen yıl küresel ticaretin kolaylaştırılması endeksinde 136 ülke arasında 59. sırada yer aldığına işaret ederek, en iyi performansın sınır yönetimi, sınır idaresinin etkinliği ve şeffaflığı alanlarında sergilendiğini söyledi.



İhracat işlemlerinin tamamlanması için gereken süre sıralamasında Türkiye'nin 38. sırada yer aldığına dikkati çeken Tüfenkci, "Sınır yönetimindeki yükseliş bizleri memnun etse de daha sıkı çalışarak ilerlememizi hızlandırmalıyız. İşlem sürelerinin azaltılmasının ticaret hacmi üzerinde önemli bir etkisi olacaktır" diye konuştu.

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