İnegöl, mobilya, işçi
İŞ-YAŞAM

İnegöl'de mobilyacılar yüksek ücrete rağmen işçi bulamıyorlar

Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde, performansa göre 10 bin lirayı bulabilen ücretlere rağmen usta ve ustabaşı pozisyonunda kalifiye işçi bulunamıyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:53:54 Güncelleme: 12:57:33 AA

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Yavuz Uğurdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede mobilya sektöründe faaliyet gösteren irili ufaklı 2 bin 500 dolayında işletme bulunduğunu, bunların 30 binin üzerinde istihdam sağladığını belirtti.

İlçenin, 350 milyon dolarlık sektör ihracatı ile Türkiye'nin mobilya dış satımının yüzde 16'sını karşılayan bir merkez olduğuna dikkat çeken Uğurdağ, şöyle konuştu:

"Ciddi sorunlarımız var. Sorunlarımız olmasına rağmen bu sektörü İnegöl'de ciddi bir şekilde büyütmeye devam ediyoruz. İnegöl ihracat rakamımız geçen yıl itibariyle 350 milyon dolar seviyelerine ulaştı. Yani negatif pozisyonda değiliz. Yine artırarak devam ediyoruz. Zaten ihracat anlamında negatif pozisyonuna düşmeyen tek sektör mobilya sektörü. Yüzde 16 gibi İnegöl mobilya sektörü Türkiye mobilya ihracatına katkı sağlıyor. Bu katkı daha da yukarılara çıkacak. Biz bunu öngörebiliyoruz, ümit ediyoruz. Ama işte kalifiye eleman sorunumuz var. Ham madde sorunumuz var. Fiyatların yükselme sorunu var. Bunlarla da karşılaşmazsak aslında bu oranı çok ciddi bir şekilde yükseltebiliriz."

Haberin Fotoğrafları+14

"KALİFİYE ELEMAN SORUNUMUZ ÇOK ÜST SEVİYEDE"

Uğurdağ, mobilya sektöründe kalifiye eleman sıkıntısının ciddi boyutlarda olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kalifiye eleman sorunumuz çok üst seviyede. Parça başı çalışan ustalarımız var ve ciddi gelir elde ediyorlar. Bu parça başı çalışmayla beraber aylık gelirlerini 3-4 bin liradan tutun 10 bin liraya kadar çıkartabiliyorlar. Hem kendileri kazanmış oluyorlar hem de üretim yapan firmalarımız kazanmış oluyor. Bununla birlikte ekonomimiz kazanmış oluyor ama bu şartlar dahi olmuş olsa hala İnegöl mobilya sektöründe bu ciddi rakamlara, gelire ulaşılmasına rağmen kalifiye eleman sıkıntımız üst düzeyde."

Bu sorunu aşmak için meslek liseleri ve üniversitelerle iş birlikleri yaptıklarını ancak bu girişimlerden hemen sonuç alamadıklarını anlatan Uğurdağ, "Geliri, ekonomik şartları çok iyi olsa bile bu elemanları firmalarımız bulmakta zorlanıyor. 7-8 bin lira, 10 bin lira ücret elde edilen bir sektör var ve bu sektörde kalifiye eleman sıkıntımız halen mevcut." ifadelerini kullandı.

Uğurdağ, kalifiye eleman sıkıntısının çözülmesi halinde, ilçenin sektör ihracatının 500-600 milyon dolar seviyesine çıkacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kalifiye eleman sıkıntımız nedeniyle üretim yapan firmalarımız, fabrikalarımız terminlerini tutturamaz hale geldiler veya sözlerini yerine getirebilmek adına terminlerini uzatarak verir konuma geldiler. Yani eleman sıkıntımızı ortadan kaldırabilirsek, terminlerimizi daha kısa tarihlere çekeceğiz ve ürünlerimizi sevk etmiş olacağız ki ticaret dönecek. Eğer kalifiye eleman sıkıntımız olmazsa, terminlerimizi biraz daha öne çekersek mevcut ticaret hacminin yüzde 10-15 üzerine çıkabilecek pozisyondayız ve bunun da sürekliliğini sağlarsak biz ümit ediyoruz ki 350 milyon dolarlar işte 500-600 milyon dolarlara gelir."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 3
  • Misafir 34 dakika önce
    he 10.000 he
  • Misafir 37 dakika önce
    yav he he. 1700den fazla veriyorlarsa birsey bilmiyorum
  • Misafir 46 dakika önce
    10.000 tl net mi?ve bu parayı almak için haftada kaç gün/saat çalışmalı?
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Üreticiler: Ramazanda kırmızı ette zam gerektirecek bir durum yok
İŞ-YAŞAM

Ramazanda et fiyatları artacak mı?
Erzurum'da işadamlarına mehter marşlı karşılama
İŞ-YAŞAM

İşadamlarını mehter marşıyla karşıladılar
25 yaşından küçük öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak
İŞ-YAŞAM

Emniyet'ten öğrencilere büyük müjde
ABD: Türkiye inşaat demiri ithalinde damping yaptı
İŞ-YAŞAM

ABD'den önemli Türkiye iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı yatırımcılarla bir araya geldi
İŞ-YAŞAM

Amerikalı yatırımcılara üst düzey davet
200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor
İŞ-YAŞAM

Gördüğü haberden etkilendi, çiftliğini kurdu
Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Dünya:Dijital 3.0 programını gerçekleştirdi
İŞ-YAŞAM

BAHCEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDE 'YENİ DÜNYA' KONUŞULDU
Rusya: Türkiye'ye yaptırımlar bir hafta içinde iptal edilebilir
İŞ-YAŞAM

RUSYA'DAN TÜRKİYE İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Bakan Çelik: 1.5 yıldır et fiyatları stabil
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÇELİK'TEN FLAŞ ET FİYATI AÇIKLAMASI
İnegöl'de mobilyacılar yüksek ücrete rağmen işçi bulamıyorlar
İŞ-YAŞAM

10 BİN LİRA MAAŞA İŞÇİ BULAMIYORLAR
Hisselerini Özyeğin'den geri alıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK EL DEĞİŞTİRME
Tüfenkci: Ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı ülke olacağız
İŞ-YAŞAM

"TİCARETİN DAHA KOLAY VE DAHA GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLACAĞIZ"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme