Tarım Kredi Kooperatifleri İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan
İŞ-YAŞAM

Tarım Kredi Kooperatifleri İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan istifa etti

500 personel alımı gerçekleştirecek Tarım Kredi Kooperatiflerinde 'VIP işe alım' krize neden oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan istifa ettiğini açıkladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:23:07 Güncelleme: 13:32:48 İHA

Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı başvurusu başladı. Kooperatife bağlı 17 bölge birliğine toplam 500 personel alımı gerçekleştirecek olan kuruluş, ziraat mühendisi, kooperatif görevlisi ve müfettiş yardımcısı pozisyonlarında istihdam yapacak.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, daha önce genel müdürün aldığı 100 bin TL'lik maaş nedeniyle uzun süre tartışmaların yaşandığı Tarım Kredi Kooperatifleri'nde bu sefer de 'VIP işe alım' sonrasında yaşanan istifa krize neden oldu.

Personel alım süreci devam eden tarım sektörünün en önemli kuruluşlarından olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bulgaristan'daki şirketine genel müdürün talimatı ile çalışan iki kişinin işten çıkartılarak, yerlerine yakını olan nişanlı bir çiftin işe alınmak istenmesi kuruluşta tartışmalara neden oldu.

Bu alıma şirketin İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan, şirketin personel ihtiyacının bulunmadığını gerekçe göstererek karşı çıktı. Ancak, alım konusunda gelen ısrar sonucunda Eraslan bir istifa dilekçesi vererek görevinden ayrıldı.

Erarslan'ın istifa dilekçesi ise şöyle:

"15 Mart 2015 tarihinden bu yana görev yaptığım, 2016 yılında çalışma arkadaşlarımızla kara geçirdiğimiz ve 2017 ilk üç ayı itibariyle yıllık kar hedefini aşmış olduğumuz Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşu Trakya Dış Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğinden ve icra kurul üyeliğinden istifa ediyorum"

Tarım Kredi Kooperatifleri'ne sınavla personel alınırken, bağlı şirketlere ise hiçbir sınav yapmadan genel müdür ve şirket yönetim kurulunun kararı ile istenildiği kadar personel alınması mümkün.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da işadamlarına mehter marşlı karşılama
İŞ-YAŞAM

İşadamlarını mehter marşıyla karşıladılar
25 yaşından küçük öğrencilerden pasaport harcı alınmayacak
İŞ-YAŞAM

Emniyet'ten öğrencilere büyük müjde
ABD: Türkiye inşaat demiri ithalinde damping yaptı
İŞ-YAŞAM

ABD'den önemli Türkiye iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı yatırımcılarla bir araya geldi
İŞ-YAŞAM

Amerikalı yatırımcılara üst düzey davet
200 bin solucanla 3 ton gübre üretiyor
İŞ-YAŞAM

Gördüğü haberden etkilendi, çiftliğini kurdu
Anne ve babalar çocuklarıyla en çok sigara konusunda tartışıyor
İŞ-YAŞAM

Ailelerin en çok şikayetçi olduğu konu
Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Dünya:Dijital 3.0 programını gerçekleştirdi
İŞ-YAŞAM

BAHCEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDE 'YENİ DÜNYA' KONUŞULDU
Rusya: Türkiye'ye yaptırımlar bir hafta içinde iptal edilebilir
İŞ-YAŞAM

RUSYA'DAN TÜRKİYE İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

İnegöl'de mobilyacılar yüksek ücrete rağmen işçi bulamıyorlar
İŞ-YAŞAM

10 BİN LİRA MAAŞA İŞÇİ BULAMIYORLAR
Tarım Kredi Kooperatifleri İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan istifa etti
İŞ-YAŞAM

TARIM KREDİ'DE 'VIP İŞE ALIM' İSTİFA GETİRDİ

Hisselerini Özyeğin'den geri alıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRK SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BÜYÜK EL DEĞİŞTİRME
Bakan Çelik: 1.5 yıldır et fiyatları stabil
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÇELİK'TEN FLAŞ ET FİYATI AÇIKLAMASI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme