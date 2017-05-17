Tarım Kredi Kooperatifleri İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan istifa etti

Tarım Kredi Kooperatifi personel alımı başvurusu başladı. Kooperatife bağlı 17 bölge birliğine toplam 500 personel alımı gerçekleştirecek olan kuruluş, ziraat mühendisi, kooperatif görevlisi ve müfettiş yardımcısı pozisyonlarında istihdam yapacak.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, daha önce genel müdürün aldığı 100 bin TL'lik maaş nedeniyle uzun süre tartışmaların yaşandığı Tarım Kredi Kooperatifleri'nde bu sefer de 'VIP işe alım' sonrasında yaşanan istifa krize neden oldu.



Personel alım süreci devam eden tarım sektörünün en önemli kuruluşlarından olan Tarım Kredi Kooperatiflerinin Bulgaristan'daki şirketine genel müdürün talimatı ile çalışan iki kişinin işten çıkartılarak, yerlerine yakını olan nişanlı bir çiftin işe alınmak istenmesi kuruluşta tartışmalara neden oldu.



Bu alıma şirketin İcra Kurulu Üyesi Ekrem Eraslan, şirketin personel ihtiyacının bulunmadığını gerekçe göstererek karşı çıktı. Ancak, alım konusunda gelen ısrar sonucunda Eraslan bir istifa dilekçesi vererek görevinden ayrıldı.



Erarslan'ın istifa dilekçesi ise şöyle:



"15 Mart 2015 tarihinden bu yana görev yaptığım, 2016 yılında çalışma arkadaşlarımızla kara geçirdiğimiz ve 2017 ilk üç ayı itibariyle yıllık kar hedefini aşmış olduğumuz Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşu Trakya Dış Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğinden ve icra kurul üyeliğinden istifa ediyorum"



Tarım Kredi Kooperatifleri'ne sınavla personel alınırken, bağlı şirketlere ise hiçbir sınav yapmadan genel müdür ve şirket yönetim kurulunun kararı ile istenildiği kadar personel alınması mümkün.

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