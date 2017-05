Bakan Çelik: 1.5 yıldır et fiyatları stabil

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 2'inci Toplantısı'na katıldı. Toplantı da basın mensuplarının sorularına cevap veren Çelik, "Et fiyatlarının 30-40 lira arasında değer bulması normaldir" dedi. Çelik, sebze fiyatlarındaki yükselişle ilgili olarak da "Bu geçiş döneminde sebzelerle ilgili bir süreç yaşıyoruz. Şimdi tarlaya dönüyoruz artık. Tarlaya dönünce de fiyatların çok düşeceğini umuyorum" açıklamalarında bulundu.



Ramazan öncesi et fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Çelik, şunları söyledi:



"1.5 yıldır et fiyatları stabil şekilde 30-40 lira arasında cereyan ediyor. Bizim için ağırlıklı olarak halkın yoğun tüketim kalemleri olan kıyma ve kuşbaşı fiyatları üzerinde daha bir hassasiyetimiz var. Bu çerçevede yeteri kadar şu an besi hayvanımızın olduğunu açıkça ifade etmek isterim. Ayrıca yerelin dışında ithal ettiğimiz kasaplık hayvanımız da şu an elimizde var.

Bu anlamda, bu konuda bir arz sıkıntısının olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. 'Ramazan geliyor, yaz geliyor, turist geliyor, piknik geliyor' diye yapılanlar, spekülatif değerlendirmeler. Yoksa biz 23,80 liraya Et ve Balık Kurumu'ndan kırmızı etin piyasaya arzını devam ettiriyoruz. Piyasada bunun 30-40 lira arasında bir değer bulması normaldir. Daha düşük fiyata verilebilir, piyasayı daha da aşağı çekebiliriz ama yerli üreticimizi zarar ettirecek, onu sektörden uzaklaştıracak bir uygulama içinde olamayız"

Yakın zamanda yaşanan domates krizi hakkında da konuşan Bakan Çelik, "Rusya ile ilişkilerimizde normalleşme dönemine girmiş bulunuyoruz. Bir gerçek var ki domates ihracatımız arttı, artmaya da devam ediyor. Yani son 3 ayda domates ihracatında yüzde 39 bir artış var. Rusya 200 bin ton civarında domates alıyor. Dolaylı yollardan Rus piyasasına girdiğini Rus yetkilileri zaten kabul ediyorlar. Bu domates konusu büyük bir mesele haline geldi. Fakat netice itibariyle bizim domatesimize dünya piyasalarından Ortadoğu'dan Avrupa'dan ciddi talebi var" ifadelerini kullandı.