MeSeTa
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Meyve sebzelerin tazeliğini ölçen cihaz geliştirildi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi ve öğrenciler meyve ve sebzelerin tazeliğini ölçen cihaz geliştirdi. Sebze ve meyve bayat ise cihazın kırmızı ışığı, taze ise yeşil ışığı yanıyor. Ürünün geliştirilmesinin ardından tüketicilerin de kullanımına sunulabileceği belirtiliyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:43:30 Güncelleme: 14:46:11 DHA

DHA'nın haberine göre, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Emine Kemiklioğlu ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri Özlem Özen ile Berfin Gürboğa, meyve ve sebze sektöründe büyük ilgi görecek bir cihaz geliştirdi.

'MeSeTa' ismi verilen cihazın örneklerinin bulunmadığını ve patent başvurusu yaptıklarını açıklayan Emine Kemiklioğlu, "Genelde meyve ve sebzenin tazeliğini korumak üzerine çalışmalar yapılmış, ama tazeliği ölçen cihazlar yoktu. Biz de neden böyle bir cihaz yapmayalım diye düşündük. Sanayi desteğimiz de vardı. Bu cihazın protatipini ortaya çıkardık” dedi.

CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR?

Cihazın çalışma şeklini anlatan Kemiklioğlu, şöyle konuştu: “Cihazın içinde bir devre var ve yazılım geliştirdik. Her bir meyve ve sebze için ilk olarak laboratuvarda sınır değerlerini belirledik ve kalibrasyon verilerini oluşturduk. Bunların programlarını yazıp her bir meyve sebze için cihaza yükledik. Bu sınır değerlere göre de bayat ise kırmızı ışık, taze ise yeşil, ara sınır değerde ise mavi renk yanacak. Önümüzdeki günlerde cihazın geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. Patent alınmasının ardından ise cihazın sektöre katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.”

SAĞLIK İÇİN ÖNEMLİ

Biyomühendislik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Özlem Özen de geliştirdikleri cihazın ithalat ihracat, tarım, hazır gıda sektöründe rahatlıkla kullanılabileceğini belirterek, "Meyve ve sebzelerden kaynaklanan israfı ve bozulmalarından kaynaklanan sağlık problemlerinin önlenmesi için MeSeTa adını verdiğimiz cihaz geliştirdik.

Bu cihaz gümrüklerde kullanılabilir. Soğuk hava depolarındaki meyve ve sebzelerin taze olup olmadığını bu cihaz sayesinde öğrenebiliyoruz. Çiftçiler ve hazır gıda yapan fabrikalar da bunu kullanabilir" diye konuştu.

HER ÜRÜNE FARKLI DEĞER

Cihazın patentinin alınması ve geliştirilmesinden sonra seri üretim halinde tüketicilerin de kullanabileceğini söyleyen Özlem Özen, “Yeşil, kırmızı ve mavi ledler sayesinde tazelik anlaşılabilecek. Bu değerleri laboratuarda yaptığımız çalışmaların ardından belirledik. Her ürün için farklı değerler ölçüldü. Ayrı ayrı deneyler yapıldı. Şuanda domates, limon, portakal, biber, patates, çilek, muzda değerler belirlendi" şeklinde konuştu.

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