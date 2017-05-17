125 yıllık aile geleneğini yaşatmaya devam ediyor

Tokat'ta yaşayan Çömlekçioğlu ailesinin günümüzde çömlekçilikle uğraşan tek ferdi olan Kazım Çömlekçioğlu, mesleğini yaşatma çabası veriyor.
Emirseyit beldesindeki atölyesinde mesleğini sürdüren 59 yaşındaki Çömlekçioğlu, bu işi yapmaya 10 yaşında başladığını söyledi.
Mesleğin dedesi, babası ve amcasından sonra kendisine kaldığını dile getiren Kazım Çömlekçioğlu, şu açıklamalarda bulundu:
Mesleği babamdan küçük yaşta öğrendim. Yaklaşık 50 yıldır bu meslek ile uğraşıyorum. Mesleğe babamın teşviki ile başladım. Babam bana 'sen bu işi yapacaksın' dedi. Üzerimize biraz eğilince bu mesleği öğrendik. Çömlekçiliği Tokat'ta sadece kendisinin yaptığına dikkati çeken Çömlekçioğlu, bu işi bırakınca mesleğin kentte sona ereceğini belirtti.
Ailesinin üç kuşaktır çömlekçilikle uğraştığını vurgulayan Kazım Çömlekçioğlu, şöyle devam etti: