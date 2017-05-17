125 yıllık aile geleneğini yaşatmaya devam ediyor

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Ailem Tokat'ta yaklaşık 125 senedir bu meslekle uğraşıyor. Üniversite öğrencisi olan oğlum ise bu işi meslek olarak yapmak istemiyor. Dolayısıyla benden sonra bu meslek, ailemiz açısından da sona ermiş olacak. Zaten bu mesleğe küçüklükten başlamak gerekiyor.