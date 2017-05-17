Kayseri Serbest Bölgesi yeni yatırımcıları bekliyor

Aynı zamanda Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı olan Büyükkılıç, yerli ve yabancı yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarını belirterek şunları anlattı:

“Kayseri Serbest Bölgesi’nde, 3 milyon metrekare yatırım yapmaya müsait arazimiz bulunuyor. Şu an üçte birinden fazlası doldu. Yatırım yapmak için halen büyük arazilerimiz var. Bizim amacımız, yatırımcıya en uygun rakama serbest bölgeden yer vermek. Bölgede, arazinin metrekaresi 9 dolar ve buna 6 dolar civarındaki altyapı hizmeti de eklenince 15 dolar ediyor. Yatırımcıya metrekaresi 15 dolardan arazinin tapusunu veriyoruz. Aynı zamanda, isteyen yatırımcılara arazi tahsisi sağlarken, isteyen yatırımcılara kiralama da yapabiliyoruz. Serbest bölgeye, yerli yatırımcıların yanı sıra, yabancı yatırımcılardan yoğun talep alıyoruz. Almanya, Fransa, İran, Suriye, Çin gibi birçok ülkeden işadamları, Kayseri Serbest Bölgesi’ne yatırım yapmak için görüşmeler yapıyor. Yabancı yatırımcılar, gıda, beyaz eşya, mobilya, otomotiv yan sanayi gibi birçok sektörde yatırım yapmayı planlıyor."

Kayseri’deki ihracatın yüzde 25’nin serbest bölgeden gerçekleştiğini anlatan Dr.Memduh Büyükkılıç, mobilyadan beyaz eşyaya, kablo üretiminden gıdaya kadar farklı sektörlerde firmaların faaliyet gösterdiğini belirtti.

70 BİN İSTİHDAM

Kayseri’nin sanayi ve ticaretin üssü olduğunu ifade eden Dr.Memduh Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Melikgazi Belediyesi’nin sınırları içerisinde, 2 organize sanayi bölgesi ve bir serbest bölge yer alıyor. Yaklaşık 1500’e yakın fabrikada, 70 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Kayseri bir okul gibidir ve burada sürekli nitelikli insan kaynağı yetişiyor. Bölgemizdeki güven ve huzur ortamı, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı ve ulaşım imkanlarımız, yatırımcıları cezbediyor. Havayolu, karayolu, demiryolu ulaşımımız var. Denizyolu ulaşımı da, Mersin’den sağlanabiliyor” diye konuştu.