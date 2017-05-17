Rekabet Kurumundan yaş sebze-meyve sektörüne inceleme

Rekabet Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, piyasalarda etkin rekabeti ve tüketici refahının artmasını hedefleyen kurumun, faaliyetleri ve kararlarıyla tüketicilerin nitelikli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmasını sağlamaya çalıştığı belirtildi.

Kurumun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rekabeti bozucu davranış ve eylemleri engelleyeceği ve gerektiğinde yaptırım uygulayacağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, alt ve orta gelir grubundaki tüketicilerin enflasyon artışından etkilenmesi daha fazladır. Son dönemde yaş sebze-meyve başta olmak üzere alt ve orta gelir grubundaki aile bütçesi içinde yüksek harcama oranına sahip gıda ürünlerinde aşırı fiyat artışlarının, sektördeki firmaların rekabeti bozucu veya engelleyici davranışlarından kaynaklandığı duyumları alınmıştır.

BUNU YAPAN KARŞISINDA REKABET KURUMUNU BULACAK

Yaş sebze-meyve ürünleri piyasalarında rekabeti bozan her türlü davranış ve eylemlere yönelik incelemelere başlanmıştır. Özellikle hal ve toptan satış fiyatlarıyla süpermarket ve perakende satış fiyatları arasındaki yüksek farkların kamuoyunda da ciddi rahatsızlıklara yol açtığı görüldüğünden, Rekabet Kurumu uzman personeliyle yaş sebze-meyve sektörünü mercek altına almıştır.

Ortaya çıkacak rekabet ihlalleri ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek. Rekabeti engelleyen ve tüketicinin cebinden çalmaya yönelik her türlü rekabet ihlali, karşısında Rekabet Kurumunu bulacaktır."