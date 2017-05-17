Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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Tapu ve Kadastro sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bin 500 sözleşmeli personel alımı yapacak. Peki, başvurular ne zaman başlayacak? Sınav ne zaman yapılacak?

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:43:32 Güncelleme: 19:51:00 AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ( TKGM) bin 500 sözleşmeli personel alımı yapacak. Sözleşmeli personelin 813'ü tekniker, 487'si büro personeli, 200'ü ise arşiv uzmanı olarak istihdam edilecek. Peki Tapu ve Kadasto Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak? Sınav ne zaman yapılacak? İşte cevabı...

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bin 500 sözleşmeli personel alımı yapacak. Sözleşmeli personel alımı için ilan Haziran'da yayımlanacak.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, gayrimenkul ve buna dayalı işlemlerde çok sayıda vatandaşla irtibat halinde bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, personel ihtiyacının karşılanması, tapu ve kadastro hizmetlerinin aksamadan ve kanunların öngördüğü çerçevede yürütülebilmesi için sözleşmeli personel istihdam etmek üzere harekete geçti.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin 6. bölümünün ilgili maddesindeki "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacaktır." hükmü üzerine Genel Müdürlük bin 500 sözleşmeli personel ihtiyacı olduğunu belirledi.

Buna yönelik personel talebi, 19 Ocak 2016'da bir yazı ile Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına iletildi. Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının onayı üzerine ise Genel Müdürlük bünyesinde görevlendirilmek üzere 813'ü tekniker, 487'si büro personeli ve 200'ü ise arşiv uzmanı olmak üzere toplam bin 500 sözleşmeli personelin istihdamı kararlaştırıldı.

Haziran ayı içerisinde ilana çıkmasının ardından ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılmak kaydıyla yaklaşık 45 gün içerisinde alımların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Söz konusu kadrolara sadece Tapu Kadastro, Harita Kadastro ön lisans, Tapu ve Kadastro Yüksek Okulu lisans, Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.

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