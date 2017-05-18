Naci Ağbal Maliye Bakanlığı ekmek fiyatları
İŞ-YAŞAM

Her yıl tartışma konusu olan ekmek fiyatına yeni model geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gıda Komitesi’nin çalışmaları çerçevesinde, ekmek fiyatlarının, artık her il için esnafın da yer alacağı merkezdeki bir yapı tarafından belirleneceğini kaydetti. 81 ildeki ekmek fiyatları, o ilin üretim, tüketim koşulları dikkate alınarak merkezden belirlenecek

18 Mayıs 2017 Perşembe, 01:34:03 Güncelleme: 02:01:19

Gıda Komitesi’nin çalışmalarına yönelik bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekmek fiyatlarını belirleyen mevcut yasal çerçeveyi değiştirme kararı aldıklarını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Ağbal, daha merkezi düzeyde bir yapı için çalışma başlattıklarını kaydederken, “Prensipte kabul edildi, detaylar çalışılıyor. ‘Yeni yapı nasıl olacak, bu yapıya kimler katılacak ve kararlar nasıl alınacak?’ diye teknik çalışma yapılacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ve Bakanlar Kurulu’nda da konu ele alınacak” dedi. Halen gıda fiyatları, her ilde vali ve ilgili STK’ların katılımı ile oluşturulan komisyonda belirleniyor. Yeni yapıda Türkiye geneli için tek bir fiyatın söz konusu olmayacağına dikkat çeken Ağbal, illerde geçerli olacak ekmek fiyatlarının yeni yapıda bir merkezden belirleneceği bir modelin getirileceğini anlattı.

“MEVCUT SİSTEM DAĞINIK VE KOPUK”

Mevcut sistemin dağınık ve kopuk olduğunu dile getiren Ağbal, “Adıyaman’da fiyatlar ne olacak, Kayseri’de ne olacak? Merkezden belirlenecek. Yeni bir yapı kuralım derken üretici tarafını, esnaf tarafını dışlamıyoruz. Onlar da içinde olacak. Her ilde ayrı ayrı esnaf odaları kararlar alıyor. Kararlar alınırken çatışmalar oluyor. Onların hepsi giderilecek. Ekmek konusu ciddi. Daha merkezi düzeyde tüm tarafların katıldığı platformda olacak” diye konuştu.

İTHALATA OTOMATİK KARAR MEKANİZMASI

Ağbal, ithalat ve ihracat kararlarının otomatik alınacağı yeni bir mekanizmanın da devreye alınacağını belirtirken, “Fiyat değişimini, ihracat -ithalat- üretim dengesini sürekli gözetleyen ve zamanı geldiğinde hemen karar alabilen bir mekanizma da kurulacak. Tarım ve Ekonomi bakanlıkları ile Merkez Bankası, ortak platformda tüm bu gelişmelere göre karar almak istediğinde yeniden toplanmayacak. Karar mekanizması içinde gerekli seviyeye gelince otomatikman tedbir alınacak bir sistem olacak” dedi.

250 GRAMLIK EKMEK NEREDE NE KADAR?

İstanbul / İzmir : 1.25 TL

Ankara: 1 TL

Adana: 90 krş.

1.25 LİRALIK EKMEĞİN 25 KURUŞU KÂR

250 gramı 1.25 TL olan ekmek fiyatlarını etkileyen unsurların dağılımı şöyle:

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bakan Ağbal’dan "yapılandırma ödemesi" uyarısı
İŞ-YAŞAM

Bakan Ağbal’dan "yapılandırma ödemesi" uyarısı
İdari para cezalarında "e-Tebligat" dönemi başlıyor
İŞ-YAŞAM

Trafik ve HGS cezalarında yeni dönem
29 yıllık Türk bankası geri dönüyor
İŞ-YAŞAM

29 yıllık Türk bankası geri dönüyor
Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma konusunu açıkladı
İŞ-YAŞAM

"70 milyarlık yeni barıştan 4 milyar TL gelir ...
Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı TBMM'de
İŞ-YAŞAM

"Bir öncekini kaçıranlar üzülmesin"
Mart ayındaki bütçe açığı açıklandı
İŞ-YAŞAM

İşte Mart ayındaki bütçe açığı
Çankırı'dan 22 ülkeye akü ihracatı
İŞ-YAŞAM

ÇANKIRI'YA 100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
TBMM'de kabul edildi! Bazı kamu alacakları yeniden yapılacak
İŞ-YAŞAM

TBMM'DE KABUL EDİLDİ! O BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK
La Passion Neptün Heykeli Ödülü'nü kazandı
İŞ-YAŞAM

TÜRK YATI, YAT SEKTÖRÜNÜN 'OSCAR'INI ALDI
Avrupa Parlamentosu'ndan işsiz kalan Nokia çalışanlarına destek
İŞ-YAŞAM

İŞSİZ KALAN NOKİA ÇALIŞANLARINA 2.6 MİLYON EURO
Tapu ve Kadastro sözleşmeli personel alımı ne zaman?
İŞ-YAŞAM

TAPU KADASTRO'YA BİN 500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
Her yıl tartışma konusu olan ekmek fiyatına yeni model geliyor
İŞ-YAŞAM

EKMEK FİYATLARINDA SİSTEM DEĞİŞİYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme