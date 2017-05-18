Her yıl tartışma konusu olan ekmek fiyatına yeni model geliyor

Gıda Komitesi’nin çalışmalarına yönelik bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekmek fiyatlarını belirleyen mevcut yasal çerçeveyi değiştirme kararı aldıklarını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Ağbal, daha merkezi düzeyde bir yapı için çalışma başlattıklarını kaydederken, “Prensipte kabul edildi, detaylar çalışılıyor. ‘Yeni yapı nasıl olacak, bu yapıya kimler katılacak ve kararlar nasıl alınacak?’ diye teknik çalışma yapılacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ve Bakanlar Kurulu’nda da konu ele alınacak” dedi. Halen gıda fiyatları, her ilde vali ve ilgili STK’ların katılımı ile oluşturulan komisyonda belirleniyor. Yeni yapıda Türkiye geneli için tek bir fiyatın söz konusu olmayacağına dikkat çeken Ağbal, illerde geçerli olacak ekmek fiyatlarının yeni yapıda bir merkezden belirleneceği bir modelin getirileceğini anlattı.

“MEVCUT SİSTEM DAĞINIK VE KOPUK”

Mevcut sistemin dağınık ve kopuk olduğunu dile getiren Ağbal, “Adıyaman’da fiyatlar ne olacak, Kayseri’de ne olacak? Merkezden belirlenecek. Yeni bir yapı kuralım derken üretici tarafını, esnaf tarafını dışlamıyoruz. Onlar da içinde olacak. Her ilde ayrı ayrı esnaf odaları kararlar alıyor. Kararlar alınırken çatışmalar oluyor. Onların hepsi giderilecek. Ekmek konusu ciddi. Daha merkezi düzeyde tüm tarafların katıldığı platformda olacak” diye konuştu.

İTHALATA OTOMATİK KARAR MEKANİZMASI

Ağbal, ithalat ve ihracat kararlarının otomatik alınacağı yeni bir mekanizmanın da devreye alınacağını belirtirken, “Fiyat değişimini, ihracat -ithalat- üretim dengesini sürekli gözetleyen ve zamanı geldiğinde hemen karar alabilen bir mekanizma da kurulacak. Tarım ve Ekonomi bakanlıkları ile Merkez Bankası, ortak platformda tüm bu gelişmelere göre karar almak istediğinde yeniden toplanmayacak. Karar mekanizması içinde gerekli seviyeye gelince otomatikman tedbir alınacak bir sistem olacak” dedi.

250 GRAMLIK EKMEK NEREDE NE KADAR?

İstanbul / İzmir : 1.25 TL

Ankara: 1 TL

Adana: 90 krş.

1.25 LİRALIK EKMEĞİN 25 KURUŞU KÂR

250 gramı 1.25 TL olan ekmek fiyatlarını etkileyen unsurların dağılımı şöyle: