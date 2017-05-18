laoptop yasağı
İŞ-YAŞAM

ABD, Avrupa'ya laptop yasağından vazgeçti

ABD ve Avrupa Birliği, arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Avrupa’dan ABD’ye uçuşlara laptop yasağı getirilmemesi kararı alındı

18 Mayıs 2017 Perşembe, 09:52:14 Güncelleme: 10:17:30 HABERTURK.COM

ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki bazı ülkelere uyguladığı laptop yasağının Avrupa’yı da kapsayacak şekilde genişleyeceği iddia edilmişti. Avrupa ülkeleri ise iddiaya tepki göstererek böyle bir yasağın havayolu şirketlerine büyük darbe vuracağını belirtmişti.

AB ve ABD yetkilileri, dün Brüksel’de dört saat süren yüksek seviye siyasi ve teknik görüşmelerde konuyu ele aldı ve yasak uygulanmamasına karar verdi. Ancak uçuşlarda bazı ek önlemlerin alınması konusunda görüş birliğine varıldı.

Bir AB yetkilisi, görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi. 

AB ülkelerindeki havalimanlarından ABD’ye her hafta 3 binin üzerinde uçuş düzenleniyor. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) CEO’su Alexandre de Juniac, laptop yasağının Avrupa ülkelerine uygulanmasının havayolları sektöründe büyük bir kaos yaratacağını ve terörle mücadele açısından da en iyi yöntem olmayabileceğini ifade etmişti.

ABD’nin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda başlattığı yasakta, yolcular kabine cep telefonundan büyük elektronik alet alamıyor. Bu yasağı ABD’nin ardından İngiltere de uygulamaya başlamıştı.

AVUSTRALYA DA YASAK GETİREBİLİR

Öte yandan Avustralya’nın da ABD’nin uyguladığı yağa benzer bir yasak getirebileceği bildirildi. Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, bazı batı Avrupa ülkelerinden gelen uçuşlarda kabine elektronik cihaz sokulmasının yasaklanmasına dair görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 25 dakika önce
    türkiye ve ME3 ile de yapsaydınız toplantı, tabi çifte standart..
  • Misafir 34 dakika önce
    batıcı: hmm çok memnun oldum.
  • Misafir 56 dakika önce
    bu karar resmen din ayrimciligidir.
  • Misafir 1 saat önce
    Resmen hiristiyan olmak ayricalik olmaya basladi. bu din ayrimciliginin resmidir!!!
  • Misafir 1 saat önce
    boyle bir karar veriliyorsa tum dunyada gecerli olmali, kaldiki hava limanlarindan ucus yapiliyorsa her ulke her sehir icin gecerli olur kurallar. yada hic ucus yapilamaz!!!
  • Misafir 1 saat önce
    iki yüzlüsünüz, bunun başka bir açıklaması yok
  • Misafir 1 saat önce
    işte ileri batı demokrasisi bizdeki batıcılar memnun olmuştur bu habere.
  • Misafir 45 dakika önce
    hainler demek istedin herhalde
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