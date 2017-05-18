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Bizim Toptan’dan avantajlı Ramazan paketleri

Ramazan ayının yaklaşması alışverişi de canlandırdı. 27 Mayıs’da başlayacak olan 11 ayın sultanı için her keseye uygun Ramazan paketleri de market raflarında yerini almaya başladı. Bizim Toptan da, farklı çeşit ve marka alternatifleriyle hazırladığı Ramazan paketlerini 68 ildeki 165 mağazasında hayırsever kurum ve vatandaşların beğenisine sundu.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 10:32:54 Güncelleme: 10:34:03

Tüketicinin Ramazan ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan Ramazan paketleri, hayırseverler için yüzde 25’e varan tasarruf fırsatı sunuyor. Bizim Toptan üç farklı içerikte hazırlanan Ramazan paketlerinin yanı sıra, Ramazan süresince özel kampanyalarla sunulacak ürünlerle de avantajlar sağlayacak.

Bizim Toptan’ın bu yılki paketleri, 12, 17 ve 22 ürün çeşidinin bulunduğu üç değişik seçenekten oluşuyor. 12 çeşitten oluşan “Standart Paket”, 4 kişilik bir ailenin ihtiyacı olan ürünleri içeriyor. 44.90 TL’den satışa çıkan Standart Paket’te un, pirinç, çay, şeker, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna, salça, bulgur, sofra tuzu ve bisküvi bulunuyor. 17 çeşitten oluşan ve 67.90 TL’den satılan "Süper Paket " un, pirinç, çay, şeker, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna, salça, bulgur, bisküvi yer alıyor. 22 çeşitten oluşan ve 95.90 TL fiyatla satılan "Mega Paket’te ise, un, pirinç, çay, şeker, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna, salça, bulgur, sofra tuzu, siyah zeytin, bisküvi, puding bulunuyor.

Şirket, isteyen kurumsal müşterileri için de puan yüklü “Bizim Kart” uygulamasını başlattı. Hayırsever kurum ve vatandaşlar, Bizim Toptan mağazalarından alacakları "Ramazan Hediye Çeki’yle de sevdiklerine, çalışanlarına ve ihtiyacı olanlara vererek Ramazan paylaşımını sınırsız yaşayabilecek.

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