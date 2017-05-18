Bizim Toptan’dan avantajlı Ramazan paketleri

Tüketicinin Ramazan ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan Ramazan paketleri, hayırseverler için yüzde 25’e varan tasarruf fırsatı sunuyor. Bizim Toptan üç farklı içerikte hazırlanan Ramazan paketlerinin yanı sıra, Ramazan süresince özel kampanyalarla sunulacak ürünlerle de avantajlar sağlayacak.

Bizim Toptan’ın bu yılki paketleri, 12, 17 ve 22 ürün çeşidinin bulunduğu üç değişik seçenekten oluşuyor. 12 çeşitten oluşan “Standart Paket”, 4 kişilik bir ailenin ihtiyacı olan ürünleri içeriyor. 44.90 TL’den satışa çıkan Standart Paket’te un, pirinç, çay, şeker, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna, salça, bulgur, sofra tuzu ve bisküvi bulunuyor. 17 çeşitten oluşan ve 67.90 TL’den satılan "Süper Paket " un, pirinç, çay, şeker, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna, salça, bulgur, bisküvi yer alıyor. 22 çeşitten oluşan ve 95.90 TL fiyatla satılan "Mega Paket’te ise, un, pirinç, çay, şeker, ayçiçek yağı, hazır çorba, makarna, salça, bulgur, sofra tuzu, siyah zeytin, bisküvi, puding bulunuyor.

Şirket, isteyen kurumsal müşterileri için de puan yüklü “Bizim Kart” uygulamasını başlattı. Hayırsever kurum ve vatandaşlar, Bizim Toptan mağazalarından alacakları "Ramazan Hediye Çeki’yle de sevdiklerine, çalışanlarına ve ihtiyacı olanlara vererek Ramazan paylaşımını sınırsız yaşayabilecek.