Bülent Tüfenkci'den önemli açıklamalar

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Habertürk Tv'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Tüfenkci'nin konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

HAL KANUNU DEĞİŞİYOR

Bu sebze meyve işininin ticaretini yapan kişilerin güçlenmesine dair bir takım kararlar alacağız. Üreticinin pazarlayacağı bir sistemi oluşturmak istiyoruz. Üretici birlikleri vasıtasıyla yeni ambalajlama tesisleri kurma konusunda destek veriyoruz. Ayrıca soğuk hava depolama, soğuk hava zinciri için de teşvikler veriyoruz. Ayrıca hallerde de soğuk hava zincirlerine, semt pazarlarına teşvik veriyoruz. Bildiğiniz gibi Ürün İhtisas Borsası'nı kurduk. Artık lisanslı depolara konulan ürünler o borsada işlem görecek.

EKMEK FİYATLARI

Ekmek fiyatlarında son noktayı cumartesi koyacağız. Ekmek fiyatlarının gerçekçi olmasını istiyoruz. Maliyet neyse onun üzerine kâr payı koyarak fiyatlandırma yapılmasını istiyoruz.

ENFLASYON RAKAMLARI

Fırsatçılık sadece gıda fiyatlarında olmuyor. Son zamanlarda inşaat demirlerinde de yükseliş var. Bununla ilgili atacağımz adımlar var. Normalleşme yaşanması gerekiyor, gıda fiyatlarında da olduğu gibi. Enflasyonu artıracak piyasa oyunlarına asla müsade etemeyeceğiz. Enflasyon inşallah yıl sonunda tek haneli rakamlara inecek.

İKİNCİ EL ARAÇLARA DÜZENLEME

İkinci el araçlarda düzenlemeyi bitirdik ve dün itibariyle Başbakanlığa sevk ettik. Bugüne kadar 1 milyon 722 bin 266 araç ikinci el araç satılmıştır. Yüzde 5.7 oranında artış olmuştur.

Bu piyasada bir başıboşluk var. Özellikle satıcıları ve tüketicileri güvence altına alan bir düzenleme yapacağız. Öneriler doğrultusunda ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışı hakkındaki yönetmeliği Başbakanlığa sunduk. Vergi kayıplarının önüne geçmek, hangi vasıflardaki insanlar bu işi yaparlar yönetmelikle onu ifade etmeye çalıştık. Araç temiz diye ifade edildiyse bunun garantisini vermek zorunda.

EN FAZLA 3 ARAÇ SATILACAK

Bu işin ticaretini yapmayan bir vatandaşsanız alıp satabileceğiniz araç sayısı 3 olmalı. Daha fazla alıp satıyorsan bu işin ticaretini yapıyorsun demektir. Kayıtdışılığı önlemek gerekiyor. Ekspertis raporu alma zorunluluğu getirdik. Raporu isteyip ona göre fiyatlandırma yapabileceksiniz. Esnaf ve sanatkarlara yetki belgesi alma şartı getiriyoruz. Kaçakçılık, hırsızlık gibi bu tip suçlardan ceza almışsanız araç satışı eğitimini alamayacaksınız.

Taşıt teslim düzenleme şartı getiriyoruz. Araçların tanıtım kartı olacak. Eğer bu araç hasarlıysa hasarlı olarak belirtilecek. Çünkü satan adam garanti vermeli. Merdiven altlarında sokak aralarında belli bir fiziki şartı taşıyan yerlerde bu satışın yapılmaması gerekiyor.

Açık otoparklarda da satış yapılıyor. Oraların düzenlenmesi, güvenlik kamerası, engelliler için ortak alanların bulunması gerekiyor. Taşıt bedellerini elektronik sistem üzerinden ödeme kolaylığı getiriyoruz. Alıcı ben parayı önceden ödersem ya aracı alamazsam diye endişeler var. Takasbank aracılığıyla bunu çözeceğiz. Bankaya para yatıracaksınız, noterde işlem gerçekleştiği an para size geçecek ama noterde işlem yapmazsanız para tekrar sahibine geri gidecek.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ

Online alışveriş siteleriyle ilgili de bakanlık çalışma yapacak. En büyük endişelerden birisi güvenlik ve gizlilik ilkesi. Bu düzenlemeyi gerçekleştirdik ve güven damgasını geliştirdik. Buradaki sistemle stoklarda hangi ürünlerin bulunduğunu, o ürün stokta var mı yok mu onu göstererek siz ona göre alışveriş yapmış olacaksınız. Ödeme sistemleri konusunda kredi kartı bilgilerinin ele geçirilme endişesi var.

Yine üçüncü kişilerin siteye girişlerini engelleyen sistemin kurulmasını istiyoruz. Yine güven damgasıyla talep ve şikayetlerin iletilebileceğini platformu kurmak istiyoruz. Kendilerini güvenli olarak lanse edenlerin bu damgayı alarak güvenli bir satıcı olduklarını belirtecek. Bir logo olacak ve bu logo sitede görünecek böylece o sitenin güven damgası almış olduğunu göreceksiniz.

GÜMRÜK KAPILARININ GÜVENLİĞİ

2016 yılının sonundan itibaren uygulamaya soktuğumuz yeni teknolojilerle birlikte aynı zamanda sınırlardaki güvenlik arttıkça kaçakçılık girişimlerin azaldığını görüyoruz. 987 yakalama gerçekleştirildi. 2017 yılında 7 ton 100 kilo uyuşturucu ele geçirilmiş. Sigara kaçakçılığında takip sistemini inşallah belli başlı limanlarımızda hayata geçireceğiz.