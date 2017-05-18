Tüketici güven endeksi
İŞ-YAŞAM

Tüketici güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 2,1 arttı.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 11:33:24 Güncelleme: 11:56:01 AA

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 2,1 artış kaydetti. Buna göre nisanda 71,3 olan endeks değeri, bu ay 72,8 olarak kayıtlara yansıdı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 1,4 artışla 92'ye yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi de mayısta yüzde 4,5 artarak 96,2'den 100,6'ya çıktı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de bu ay yüzde 3 yükselerek 75,3 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 6,9 düştü. Nisanda 25,1 olan endeks, mayısta 23,3 değerine geriledi. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

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