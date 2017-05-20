Jeff Bezos'un annesi Jackie, 1964’te doğum yaptığında daha çocuk yaştaydı. Daha sonra Küba’dan ABD’ye göçen Mike Bezos ile evlendi. Jeff Bezos, kendisini evlat edinen kişinin gerçek babası olmadığını 10 yaşında öğrendi.
Bezos’un eskiden sirkte gösteri yapan gerçek babası, yakın dönemde kendisiyle yapılan bir mülakatta oğlunun dünyanın en güçlü kişilerinden birine dönüştüğünü bilmiyordu. Küçük yaştan itibaren parlak zekasıyla dikkat çeken Bezos, 16 yaşına kadar yaz tatillerini geçirdiği dedesinin Teksas’taki evinde tadilat işleriyle ilgilenmeyi seviyordu.
Dedesi Preston Gise, Bezos’un hayatında önemli bir yere sahipti. Bezos, 2010’daki bir konuşmasında dedesinin küçükken kendisine “Nazik olmak zeki olmaktan daha zordur” dediğini anlatmıştı.
Küçükken uzayla yakından ilgilenen Bezos, uzayla ilgili çalışmalar yürütmeyi hayal ediyordu. Bugün Blue Origin isimli uzay keşif şirketinin sahibi.
Bezos Star Trek dizisinin büyük hayranı.