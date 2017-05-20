İŞ-YAŞAM

Dünyanın en zengin üçüncü insanı Bezos'un yükseliş hikayesi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:06:14 HABERTURK.COM

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, 82 milyar dolara ulaşan servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi. Yaptığı yatırımlarla dünyanın en hızlı yükseliş hikayesine imza attı. İşte teknoloji dünyasının en etkili kişilerinden biri olan Bezos’un yükseliş hikayesi:

  • 1 Dünyanın en zengin üçüncü insanı Bezos'un yükseliş hikayesi
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    Jeff Bezos'un annesi Jackie, 1964’te doğum yaptığında daha çocuk yaştaydı. Daha sonra Küba’dan ABD’ye göçen Mike Bezos ile evlendi. Jeff Bezos, kendisini evlat edinen kişinin gerçek babası olmadığını 10 yaşında öğrendi.

  • 2 Dünyanın en zengin üçüncü insanı Bezos'un yükseliş hikayesi
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    Bezos’un eskiden sirkte gösteri yapan gerçek babası, yakın dönemde kendisiyle yapılan bir mülakatta oğlunun dünyanın en güçlü kişilerinden birine dönüştüğünü bilmiyordu. Küçük yaştan itibaren parlak zekasıyla dikkat çeken Bezos, 16 yaşına kadar yaz tatillerini geçirdiği dedesinin Teksas’taki evinde tadilat işleriyle ilgilenmeyi seviyordu.

  • 3 Dünyanın en zengin üçüncü insanı Bezos'un yükseliş hikayesi
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    Dedesi Preston Gise, Bezos’un hayatında önemli bir yere sahipti. Bezos, 2010’daki bir konuşmasında dedesinin küçükken kendisine “Nazik olmak zeki olmaktan daha zordur” dediğini anlatmıştı.

  • 4 Dünyanın en zengin üçüncü insanı Bezos'un yükseliş hikayesi
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    Küçükken uzayla yakından ilgilenen Bezos, uzayla ilgili çalışmalar yürütmeyi hayal ediyordu. Bugün Blue Origin isimli uzay keşif şirketinin sahibi.

  • 5 Dünyanın en zengin üçüncü insanı Bezos'un yükseliş hikayesi
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    Bezos Star Trek dizisinin büyük hayranı.

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