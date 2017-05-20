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1994’te internetin bir yılda yüzde 2300 büyüdüğünü okuyunca internet sektörüne girmeye karar verdi. İnternette satılacak 20 farklı ürünü listeledi ve en çok satılacak ürünün kitap olduğunu düşündü. D.E. Shaw’daki işinden ayrılıp kendi işini kurmak üzere çalışmalara başladı. Böylece Amazon doğdu.