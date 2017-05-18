Zorlu, Toshiba için gelecek ay teklif verecek

Zorlu, Vestel'in Toshiba TV biriminin satışını değerlendirme aşamasında olduğuna ve şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda görüşmelerde bulunduğuna ilişkin Vestel Şirketler Grubu'nun yaptığı açıklama ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Toshiba ile görüşmelerinin devam ettiğini belirten Zorlu, "Bu önümüzdeki ay içerisinde teklifleri vereceğiz. İnşallah nasip olur. Sayın bakanımız da 'marka desteklerimiz var' dedi. Devlet de, hükümet de bize destek olursa dünya markasını satın alacağız. Marka olmak kolay bir olay değil. Ama bugün Çin, şu anda çok büyük destekleme yapıyor. 3 milyar dolar, 2 milyar dolar veriyor, bir markayı ya da onun fabrikalarını satın alıyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Koşmak için bazı hazır şeyleri kapmamız lazım." şeklinde konuştu.

Yurt dışında fabrika kurma planları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Zorlu, birinci önceliklerinin Türkiye olduğunu ancak köprü ayaklarının olabileceğini ifade ederek, "Uzak Doğu'da korumacılık var. Korumacılığın önüne geçmek için orada köprü ayakları olabilir. Ama birinci önceliğimiz ülkemizde fabrikalar kurmak." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yatırım ve kalkınma hamlesinden sonra, yaptığı "Grup olarak, orta ve uzun vadede üretim tesislerimizi Doğu ve Güneydoğu'ya taşımayı düşünebiliriz" açıklamasının hatırlatılması üzerine Zorlu, "Bir fizibilite hazırladık. Bunu ilgililere sunacağız. Eğer bizim için fizibil olursa Doğu'da, Güneydoğu'da fabrika kurmamak için bir neden görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EV TEKSTİLİ KONUSUNDA BİR MARKA HALİNE GELDİ"

Ahmet Nazif Zorlu, Türkiye'nin ev tekstili konusunda bir marka haline geldiğini belirterek, Zorlu Grubu olarak tekstilde 1 milyar dolar civarında ciroları bulunduğunu, 60'a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını, kilogram başına ihracat değeri 100 doları bulan ürünleri olduğunu anlattı.

İş adamlarına taklidi bırakarak, inovasyon ve Ar-Ge'ye önem vermeleri, daha kaliteli mal yapmaları çağrısında bulunan Zorlu, grup olarak geçen yıl 250 milyon dolarlık tekstil ihracatı gerçekleştirdiklerini, 2017'de de bu rakamın yüzde 10 üzerine çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Zorlu, yaklaşık 20 yıldır Amerika pazarında olduklarını ve bu pazara yönelik hedeflerinin her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

"(KARAYEL) ORTA DOĞU PAZARINA İHRACAT YAPMAYI PLANLIYORUZ"

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu, İran pazarında olduklarını ve bu pazara yönelik hedeflerini büyüteceklerini de ifade ederek, "Orada fabrika kurma gibi olaylar olabilir. Elektronik tarafında... Tekstil tarafında denedik ama bugün tekstil tarafında hazır ürün satmak çok daha faydalı. Elektronik tarafında ise beyaz eşyada... Bunlar görüşülüyor. Ama orada iyi ortak bulabilirsek..." diye konuştu.

Enerji sektöründeki yatırımlarının da devam ettiğini vurgulayan Zorlu, yenilenebilir enerjide Osmaniye'de 235 megavat rüzgar santralleri bulunduğunu, bu yatırımlarının güneş ve rüzgarda devam edeceğini söyledi.

Zorlu, Karayel İnsansız Hava Aracı'nın Doğu'da uçmaya devam ettiğini, bu alanda ihracata başlayacaklarını ifade ederek, Orta Doğu pazarına ihracat yapmayı planladıklarını kaydetti. Zorlu, Karayel'de bu yıl ihracata başlayıp başlamayacakları sorusuna, "İnşallah." yanıtını verdi.

Bankacılık sektörüne geri dönme planlarına ilişkin soru üzerine de Zorlu, "Hayır, şu anda bankacılık düşüncemiz yok. Bir faktoring şirketimiz var. O devam ediyor." dedi.