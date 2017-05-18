Konya'ya yatırım için 105 kişilik ticari heyet geldi

Körfez ülkelerinden 100'den fazla iş adamı ve yatırımcı, yenilenebilir enerji ve sanayi konusundaki programa katılmak üzere Konya'ya geldi. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Körfez ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulundu.



Konya'nın enerji ve sanayi alanlarındaki teknolojilerini Körfez ülkeleri yatırımcısı ile buluşturmayı amaçlayan organizasyonda, Türkiye'nin sanayi ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yenilikleri ve özellikle güneş enerjisi alanındaki teknolojisinin Körfez ülkelerine tanıtılması hedefleniyor.



TYDTA Körfez ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu yaptığı açıklamada, yatırımcıları Türkiye'ye getirip değişik illerde ve sektörlerde buluşturma projeleri yürüttüklerini söyledi.





Organizasyonlarda bölgesel kalkınma ajanslarıyla yatırımcıları bir araya getirdiklerini aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"Körfez ülkelerinden iş adamlarını ilgili sektörlerimizle buluşturuyoruz. Konya'ya sanayi ve güneş enerjisi için geldik. Organizasyon kapsamında 105 kişilik ticari heyet var. Bu heyette 90 iş adamından 60'ı güneş enerjisiyle direkt ilgilenen iş adamlarıdır. Konya küçük ve orta ölçekli sanayide gayet iyi durumdadır. Güneş enerjisi ve bununla ilgili sanayide önemli konumdadır. Kentin bu güzel özelliğini Körfez ülkelerindeki yatırımcılara tanıtmak ve onları bu sektördeki yatırımcılarla buluşturmak istedik. Amacımız Körfez ülkelerinin burada yatırım yapmalarını teşvik etmek, bu işle uğraşan sanayicileri tanıtarak hem ülkemizdeki yatırımları pazarlamak hem de burada üretilen malları Körfez ülkelerine anlatmak istedik"



KATILIMCILARA THY'DEN YÜZDE 20 İNDİRİM



Göksu, heyette birçok ülkeden 10 gazetecinin de yer aldığına işaret ederek, "Aramızda sosyal medya fenomenleri bulunuyor. Dolayısıyla ülkemizin yatırımını, üretilen malları pazarlama ve burada yapılan çalışmaların oralarda tanıtımı için iletişim yollarını da kullanmak için bu aktiviteyi düzenledik. Bu organizasyonda THY, ülkemize davet ettiğimiz her katılımcı iş adamını yüzde 20 indirimle ülkemize getirdi. Bölgesel kalkınma ajanslarımız da gelen misafirlerimizin konaklamasını sağlıyor" diye konuştu.

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Program kapsamında Konya Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ettiklerini anlatan Göksu, şunları kaydetti:"Gelen iş adamları arasında kendi ülkelerinde OSB kurmak isteyenler var. Bu konuda onlara yardımcı olduk. Suudi Arabistan'ın Taif kentinden gelen bir heyet kendi şehirlerinde bir organize sanayi bölgesi kurmak için OSB müdürleri ve yetkilileri ile görüştü. İnşallah bu görüşmelerin meyvesini en kısa sürede alacağız. Bu heyetteki iş adamlarının ülkelerinden kalkıp buralara kadar gelmesi bize olan güvenin bir göstergesidir. İnsanlar 16 Nisan'a kadar beklemedeydi ama sonrasında Türkiye'nin önünün açık olduğunu gördüler. Bu ziyaretlerin meyvesini kesinlikle alıyoruz. Bir güven ortamı oluştu. Organize sanayi bölgemizi de gördük, herkes gerçekten işini biliyor"