Yunanistan, sakız
İŞ-YAŞAM

Sakız, Yunanistan tekelinden çıkarılacak

Gerek yurt içi gerek de yurt dışı piyasalarda kilosu 100'lerce euroya alıcı bulan sakızın, Yunanistan tekelinden çıkarılıp Türkiye'de de yaygınlaşarak üretiminin çoğalması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:39:44 Güncelleme: 16:42:45 İHA

Halk arasında "altın damlayan ağaçlar" olarak kabul gören sakız ağacının sayıca çoğaltılması, Türkiye'de sakız üretiminin artırılması için Orman Genel Müdürlüğü 2014-2019 yılları arasında sürecek "Sakız Eylem Planı" başlatmıştı. Konuya ilişkin İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dünyada üretimi ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan sakızın Türkiye'de üretilmesi için Orman Genel Müdürlüğü geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 2014-2019 yılları arasında sürecek "Sakız Eylem Planı" kapsamında İzmir'de sakız ormanlarının tesisi aralıksız devam ediyor" denildi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, sakızda dışa bağımlılığımızın azaltılması, kaybolan sakız üretim kültürünün yeniden canlandırılması, yöre halkının kalkındırılması ve sakız ağacının ülkemizin uygun ekosistemlerine yeniden kazandırılması amacıyla başlatılan eylem planı ile 2014 yılından bugüne kadar İzmir ilinde toplam 20 bin hektar sahada sakız envanteri yapıldığını söyledi. Aybal açıklamasına şöyle devam etti:

"12 hektar alanda 3 bin 500 sakız ağacının bulunduğu Anaçlık Bahçe oluşturuldu. Doğada bulunan 5 bin adet sakızların aşılaması yapıldı. Bin ferdin bulunduğu Sakız Ağacı Klon Parkı Orman Ağaçları ve Tohum Ens. Müd. tarafından tescillendi. Bin 300 adet havai köklendirme ile sakız fidanı üretildi. 53 bin adet fidan aşı altlığı amacı ile fidanlıkta üretildi. Torbalı Orman Fidanlığında 100 fert ten oluşan anaçlık bahçe oluşturuldu.

 

Çeşme Çiftlik köyde 17 ha alanda bin 500 aşı ve havai köklendirme ile elde edilen fidanları dikildi. Ayrıca aynı sahaya 2 bin adet pistacia atlantica fidanı dikilmiş ve sahada aşılanacak. Yine sahada daldırma metodu ile 400 adet Çeşme'de doğal olarak bulunan Pistacia lentiscus var. Chia ağaçlarından alınmış çelikler toprakla buluşturuldu."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Uçakta elektronik yasağının faturası 1 milyar dolar
İŞ-YAŞAM

Yasağın faturası açıklandı
Her yıl 5 milyon ton evsel atık çöpe gömülüyor
İŞ-YAŞAM

Her yıl 5 milyon tonu çöpe gömülüyor
Konya'ya yatırım için 105 kişilik ticari heyet geldi
İŞ-YAŞAM

Bozkırın güneşine Körfez ilgisi
Zorlu, Toshiba için gelecek ay teklif verecek
İŞ-YAŞAM

Vestel'den Toshiba açıklaması
Tüketici güven endeksi arttı
İŞ-YAŞAM

Tüketicinin güveni arttı
Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
İŞ-YAŞAM

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri
Her yaşın en zengin isimleri
İŞ-YAŞAM

SERVETİNİ BABASINA BORÇLU
Zırhlı araçlar "tepeden" bakacak
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DE İLK! TEK BİR KAFA HAREKETİYLE...
Forbes, iş dünyasında ezber bozan isimler listesini açıkladı
İŞ-YAŞAM

YANLIŞLIKLA ZENGİN OLDULAR, 25 KİŞİLİK LİSTEYE GİRDİLER
Beyonce ve Jay Z’nin serveti 1 milyar doları aştı
İŞ-YAŞAM

1 MİLYAR DOLARLIK ÇİFT
19 Mayıs tatili havalimanını karıştırdı
İŞ-YAŞAM

BÜYÜK YOĞUNLUK
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İŞ-YAŞAM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme