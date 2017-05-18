A 101
İŞ-YAŞAM

36 bin kişiye istihdam sağlıyor

A 101 CEO’su Erhan Bostan, 9 senede 81 ile ve 870 ilçeye ulaştıklarını söyledi.

18 Mayıs 2017 Perşembe, 16:45:23 Güncelleme: 17:08:16 HABERTURK.COM

A 101, 9'ncu yılı nedeni ile bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, A101 CEO’su Erhan Bostan ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan Bostan, 9 senede 81 ilde 870 ilçede faaliyet gösterdiklerini ve yüzde 44’ü kadın olmak üzere toplam 36 bin çalışana sahip olduklarını açıkladı. Bostan, sözlerine şöyle devam etti:

"2017’de de 4000 insanımıza daha liyakat sistemiyle istihdam sağlayarak birlikte büyümeye devam edeceğiz. Ancak unutmamalıyız ki sadece istihdam sağlamak yeterli değil; biz aynı müşterilerimizin olduğu gibi çalışanlarımızın da yüzünün gülmesini, müşterilerimize misafirleri gibi davranmalarını ve mağazayı kapatırken huzurla evlerine dönmelerini arzu ediyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz"

Bostan, "Türkiye’nin en tercih edilen markalarını en uygun fiyatlar ve en üst kalite ile mağazalarımıza taşıdık, bir yandan da yeni yerel markaları ve kendi ürünlerimizi kadınlarla tanıştırdık. Onların testinden geçen ürünleri mağaza sorumlularımız ve uzmanlar denetledi. Kalite ve tedarik standartlarını geçenler raflarımızda yer aldı, diğerleri elendi. Bu model tedarikçilerimizin ürünlerini yurdun en ücra köşelerine kadar götürebilmesini sağladı. Bu şekilde tedarikçilerimizin de güvenini kazandık. Bugün yüksek indirim mağazacılığında en çok ürün ve marka çeşidini A101 sunmaktadır. Bunun için tedarikçilerimize teşekkür ederiz" dedi.

RAKAMLARLA A 101

 

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