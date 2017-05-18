Çikolata eğitimi alan kadınlar iş kurmayı hedefliyor

8 | 11

"Aynı zamanda ilimizde gelişen turizme katkı sağlayarak Ordu'nun butik çikolata şehri olarak tanınmasına vesile olacaktır. Biz bu projeyi sadece buradaki mutfakta bırakmayıp, proje bitiminden sonra da kurs gören veya görmek isteyen katılımcılara açarak hem bireylerin iş yeri açmaları hem de bu işi nerede, nasıl ve hangi maliyetlerle yapabilecekleri konusunda sürdürülebilir bir danışmanlık imkanı sunacağız."