İŞ-YAŞAM

Çikolata eğitimi alan kadınlar iş kurmayı hedefliyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 17:34:34 AA

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO) hayata geçirilen "İş'de Kadınlar" projesi kapsamında bir süre teorik eğitim alan 60 kadın, kendileri için hazırlanan mutfağa girerek çikolata üretimine başladı

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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, Ordu'da "İş'de Kadınlar" projesi yürütülüyor.

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    Proje kapsamında, 25-50 yaş aralığındaki 60 kadına, fındığın kullanımında önemli yere sahip çikolata yapımı konusunda eğitim veriliyor. İlk olarak teorik eğitim alan 60 kadın, kendileri için hazırlanan mutfağa girerek çikolata üretimine başladı. 

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    OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje doğrultusunda kadınların çikolata üretimine geçtiğini söyledi.

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    Şahin, projenin 25-50 yaş aralığındaki kadınlar başta olmak üzere işsiz bireylere başarılı bir şekilde topluma entegrasyon ve iş gücüne katılım için temel oluşturan beceri ve yetkinliklerin kazandırılması ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

     

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    Şahin, "Bu amaçla odamızın bodrum katına 128 metrekare alanı kaplayan bir butik çikolata laboratuvar alanı kurulmuş, butik çikolatanın yapımında kullanılacak makine ve teçhizatlar ile donatılarak ilk butik çikolata uygulama eğitimine başlanmıştır" dedi.

     

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