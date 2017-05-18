Çikolata eğitimi alan kadınlar iş kurmayı hedefliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, Ordu'da "İş'de Kadınlar" projesi yürütülüyor.
Proje kapsamında, 25-50 yaş aralığındaki 60 kadına, fındığın kullanımında önemli yere sahip çikolata yapımı konusunda eğitim veriliyor. İlk olarak teorik eğitim alan 60 kadın, kendileri için hazırlanan mutfağa girerek çikolata üretimine başladı.
OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje doğrultusunda kadınların çikolata üretimine geçtiğini söyledi.
Şahin, projenin 25-50 yaş aralığındaki kadınlar başta olmak üzere işsiz bireylere başarılı bir şekilde topluma entegrasyon ve iş gücüne katılım için temel oluşturan beceri ve yetkinliklerin kazandırılması ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Şahin, "Bu amaçla odamızın bodrum katına 128 metrekare alanı kaplayan bir butik çikolata laboratuvar alanı kurulmuş, butik çikolatanın yapımında kullanılacak makine ve teçhizatlar ile donatılarak ilk butik çikolata uygulama eğitimine başlanmıştır" dedi.