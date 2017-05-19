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Avrasya Borsaları Federasyonu, Erivan’a taşınıyor

1995’te İstanbul’da kurulan ve 22 yıldır Türkiye’den faaliyet gösteren Avrasya Borsaları Federasyonu, merkezini İstanbul’dan Ermenistan’ın başkenti Erivan’a taşıyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 02:58:08 Güncelleme: 03:17:53

İstanbul finans merkezi projesi kapsamında, finans kurumlarının Türkiye’ye gelmesi için adımlar atılırken, sermaye piyasaları açısından önemli bir kurumdan tersi yönde karar çıktı. 1995 yılında İstanbul’da kurulan ve 22 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Avrasya Borsaları Federasyonu (Federation Euroasia Sec- FEAS), merkezini İstanbul’dan Ermenistan’ın başkenti Erivan’a taşıyor.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre FEAS Başkanı ve Mısır Borsası Başkanı Dr. Muhammed Omran, üyelerine gönderdiği eposta ile FEAS’ın, 16 Mayıs’ta Tahran’da düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, oyçokluğu ile Federasyonun merkezinin İstanbul’dan Erivan’a taşınmaya karar verildiğini bildirdi.

TÜRKİYE ÇEKİLDİ

Omran, Borsa İstanbul ve Borsa İstanbul’un hisse sahibi olduğu Saraybosna Menkul Kıymetler Borsası’nın FEAS’tan çekilmesinin ardından yerlerine Kıbrıs Rum Yönetimi Borsası ve İran Fara Borsası’nın geldiğini kaydetti. Türkiye FEAS’ın kurucu üyeleri arasında yer alıyordu ve kuruluşun merkezi Borsa İstanbul binasındaydı. Borsaya yakın kaynaklar, Asya, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin üyesi olduğu FEAS’ın önemli bir ağ olduğunu, Türkiye’nin kurduğu bu kuruluşun merkezinin Ermenistan’a taşınmasının sektör için talihsizlik olduğunu belirtiyor.

İŞBİRLİĞİ İÇİN KURULMUŞTU

Ülke borsaları arasında bölgesel işbirliklerini artırma amacıyla kurulan FEAS kapsamında önemli anlaşmalara imza atılmıştı.

33 ÜLKE ÜYE 22 YILDIR TÜRKİYE’DEN FAALİYET GÖSTERİYOR

1995’te İstanbul’da kurulan ve 22 yıldır Türkiye’den faaliyet gösteren FEAS’a Asya, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan 33 ülkenin borsaları üye. Bunun yanı sıra FEAS’ın 11 borsa olmayan üyesi, 3 gözlemci üyesi ve 4 de takas kuruluşu üyesi yer alıyor.

 

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