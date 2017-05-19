İŞKUR Youtuber yetiştirecek

Dünyanın en büyük video platformu YouTube ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) özellikle gençlerin ve girişimci adaylarının dijital becerilerle donatılarak onlara yeni iş kapılarının aralanması için işbirliğine gitme kararı kaldı.

İŞKUR ve Google tarafından yürütülmekte olan “Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi” ile Türk gençlerine YouTuber'lık eğitimi verilecek. Türkiye'de bu işi yapan gençler kurdukları kanallarla takipçi sayılarını artırarak binlerce lirayı bulan kazançlar elde edebiliyor.

İLK OLARAK 6 İLDE BAŞLANACAK

Proje kapsamında İŞKUR, Üniversite İrtibat Noktaları aracılığıyla düzenlenen etkinliklerde Bursa, Kayseri, Van, Gaziantep, Samsun ve Antalya’da öğrencilere yönelik olarak Google tarafından “Dijital Girişimcilik” ve “YouTuber Nasıl Olunur” konu başlıklı eğitimler verilecek.

Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa’da da Girişimcilik Eğitim Programından yararlanan vatandaşlara yine Google tarafından “Dijital Girişimcilik Eğitimi” sunulacak.