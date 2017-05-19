Devlet desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı ipekböceği evini kurdu

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Parasının da diğer işlere oranla daha güzel olduğunu ifade eden Ayşe Demiral, "Kısa sürede elimize güzel para geçiyor. Eşime yardımcı oluyorum, evime katkı sağlıyorum. Bunları sonraya koyarsan aç kalıyorlar ve hastalanıyorlar. Önce bunlarla ilgileniyorum. Çocuğumu sırtıma alıp bu işleri yapabiliyorum. Allah devletten razı olsun" diye konuştu.