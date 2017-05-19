Devlet desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı ipekböceği evini kurdu

Antalya Gazipaşa'da yaşayan ve 8 yıldır ilkel şartlarda ipek böcekçiliği yapan çiftçi, Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ipekböceği ile ilgili destekleri olduğunu duyunca başvuru yaptı.
Başvurusu olumlu yanıtlanan Gültekin Demiral, 90 metkerake büyüklüğünde ipekböceği evindeki 2 kutuluk üretimini 5 kutuya çıkardı. Demiral ailesi tohumu devletten, hastalıkta bakımı devletten , alımı yine devlet tarafından yapılan ve sadece 40 gün süren üretim safhasından 15 bin TL gelir bekliyor.
Daha önce 1-2 kutu ile üretim yapan Demiral, aldığı destek ile yaklaşık 100 bin ipekböceğine tekamül eden 5 kutuluk tohum ile üretime başladı.
Üretimin son evresi olan koza örme aşamasında olan çalışmalardan 10 gün sonra yaklaşık 200-250 kilogram ipekböceği kozası elde edilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının projesini duyup yararlanmak istediklerini ve başvurusunun olumlu sonuçlandığın söyleyen Gültekin Demiral, şu açıklamalarda bulundu:
Aldığımız destek ile bu ipekböceği evini yaptık. Daha sonra gördük ki Türkiye'nin en kapsamlı ipek böceği yetiştirilen yeri burasıymış. Biz 40 gün içinde 200-250 kg koza üretiyoruz.