İŞ-YAŞAM

Devlet desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı ipekböceği evini kurdu

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:18:55 AA

Gültekin Demiral, 90 metkerake büyüklüğünde ipekböceği evindeki 2 kutuluk üretimini 5 kutuya çıkardı. Demiral ailesi tohumu devletten, hastalıkta bakımı devletten , alımı yine devlet tarafından yapılan ve sadece 40 gün süren üretim safhasından 15 bin TL gelir bekliyor

  • 1 Devlet desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı ipekböceği evini kurdu
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    Antalya Gazipaşa'da yaşayan ve 8 yıldır ilkel şartlarda ipek böcekçiliği yapan çiftçi, Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının ipekböceği ile ilgili destekleri olduğunu duyunca başvuru yaptı. 

  • 2 Devlet desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı ipekböceği evini kurdu
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    Başvurusu olumlu yanıtlanan Gültekin Demiral, 90 metkerake büyüklüğünde ipekböceği evindeki 2 kutuluk üretimini 5 kutuya çıkardı. Demiral ailesi tohumu devletten, hastalıkta bakımı devletten , alımı yine devlet tarafından yapılan ve sadece 40 gün süren üretim safhasından 15 bin TL gelir bekliyor.

  • 3 Devlet desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı ipekböceği evini kurdu
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    Daha önce 1-2 kutu ile üretim yapan Demiral, aldığı destek ile yaklaşık 100 bin ipekböceğine tekamül eden 5 kutuluk tohum ile üretime başladı. 

  • 4 Devlet desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı ipekböceği evini kurdu
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    Üretimin son evresi olan koza örme aşamasında olan çalışmalardan 10 gün sonra yaklaşık 200-250 kilogram ipekböceği kozası elde edilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının projesini duyup yararlanmak istediklerini ve başvurusunun olumlu sonuçlandığın söyleyen Gültekin Demiral, şu açıklamalarda bulundu:

  • 5 Devlet desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı ipekböceği evini kurdu
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    Aldığımız destek ile bu ipekböceği evini yaptık. Daha sonra gördük ki Türkiye'nin en kapsamlı ipek böceği yetiştirilen yeri burasıymış. Biz 40 gün içinde 200-250 kg koza üretiyoruz. 

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