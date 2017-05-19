Donald Trump, James Comey, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg
İŞ-YAŞAM

Dünyanın en zengin isimlerleri, 35 milyar dolar kaybetti

ABD’de Başkan Donald Trump'ın ekibinin Rusya ile bağlantıları ve FBI Başkanı James Comey'nin görevden alınmasıyla ilgili siyasi kriz zenginleri de vurdu. Piyasalarda yaşanan çalkantı nedeniyle dünyanın en zengin 500 kişi bir anda 35 milyar dolar kaybetti

19 Mayıs 2017 Cuma, 10:31:38 Güncelleme: 10:51:21 HABERTURK.COM

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin günlük raporuna göre dünyanın en zengin 500 kişisi, ABD’deki siyasi krizin piyasalarda yol açtığı çalkantı nedeniyle 35 milyar dolar kaybetti. 87 milyar dolara yaklaşan servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft kurucusu Bill Gates, şirketin hisselerinin yüzde 2.8 düşmesiyle 1 milyar dolar kaybetti.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ise, hisselerdeki yüzde 2.2’lik düşüşle 1.7 milyar dolar kaybetti ve en zenginler listesinde üçüncü sıraya geriledi. Zara’nın sahibi İspanyol işadamı Amancio Ortega da 355 milyon dolar kaybetmesine rağmen Bezos’un önüne geçip dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu.

EN ÇOK PARA KAYBEDEN İSİM ZUCKERBERG

Krizden en fazla etkilenen isim ise 2 milyar dolar kaybeden Facebook kurucusu Mark Zuckerberg oldu.

New York borsası, Trump hükümetiyle ilgili endişelerinin artmasıyla son 8 ayın en kötü performansını sergileyerek önceki günü sert düşüşle tamamlamıştı.

ABD’nin ilk milyarder Başkanı olan Trump, 3 milyar dolarlık serverine rağmen en zenginler listesinde yer almıyor. Listedeki 500 kişinin toplam servetleri bu yıl 455 milyar dolarlık artışla 4.9 trilyon dolara ulaştı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 dakika önce
    Şu aşırı derecede zenginler,kefenin cebi olmadıgını,bir görebilseler.
  • Misafir 1 dakika önce
    Çok umurlarında sanki.
  • Misafir 6 dakika önce
    biz ferrari alamıyoruz 2 milyar dolar neyimize :D
  • Misafir 23 dakika önce
    iyi olmuş
  • Misafir 24 dakika önce
    vah vah
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