Ferit Meriçten Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

- 2016'yı FERKO nasıl kapattı?

2016 ülkemiz için heyecanlı bir yıldı, büyük zorluklardan geçtik. 15 temmuz, ülkemizi Allah korudu. Ama Türk insanının sağduyusu, kötülüklerle savaşmayı bilmesi, her şeyi çabuk iyileştirmeye başladı. Böyle olunca da inanılmaz bir şekilde bilhassa son çeyreğinde konut sektöründe satışlar daha yükselmeye başladı. Bilhassa Aralık ayı 150 bin'e yakın konut satıldı. Toplam 2016 son çeyrekte 450 bin konut satışı var. Bu hükümetimizin de güç birliği sağlaması, Emlak Konutun ve Toki'nin kampanyaları, 20 yıl vade olayları insanları konut almaya yönlendirdi. Hükümetimizde bunu inşaat sektörünü korumak ve geliştirmek için yaptı. Çünkü inşaat sektörü öyle bir sektör ki, istihdamın %25'e yakını,yan sanayileri de sayarsanız, onlarla birlikte, çok ciddi bir sektör. Onun için 2016 kötü geçti diyemeyiz.

- Bir önceki yıla göre ne kadar satış gerçekleşti 2016'nın sonunda, Grup olarak?

Aşağı yukarı %35 daha fazla satış yaptık 2016'da. 2015 resesyon yılıydı. Yurt dışında da bir takım duruşlar yaşanmıştı, döviz yukarı gitmeye başlamıştı. Herkeste bir bekleme vardı. 2016, az önce anlattığım gibi, hükümetinde önlemleriyle birlikte, insanlar cesaretlendi. Yastık altı çıktı biraz ve de iyi bir yıl geçti bizim için, satışlarımızı %35 gibi arttırmışız. Mutluyuz.

- Seneye nasıl bir başlangıç yaptınız? Gerçi şimdi Nisan, Mayıs ayları Gayrimenkul sektörü için daha hareketli geçer diyorlar ama ilk yarıyı nasıl değerlendirirsiniz?

Tabi bir Referandum süreci vardı ülke de, onun da etkisi oldu kimse bunu yadsıyamaz. O etki birazcık fren'e bastırdı. Ama Referandum sonucu yaklaşık 1 aydır bir hızlanma var, sizin dediğiniz gibi Mayıs ayı da, tatile gidene kadar okullar kapanana kadar, canlı bir süreçtir. O canlı süreçte de çok satış yapıyoruz. 2017'de iyi geçeceğe benziyor.

- Kur'daki oynaklıklar sektörde maliyetlere nasıl yansıdı? Bu fiyatlar müşteriye nasıl yansıdı? Şimdilik dolar kısmen düşük seyrediyor, sonrasında ne olacağı belli olmaz ama siz bir B planı yapıyor musunuz Grup olarak?

B planı yapıyoruz tabi. B planımızda en önemli şey; arsayı ucuza mal etmek. Bizim en büyük ham maddemiz arsa. Tekstilcinin pamuksa, bizimki de arsa. Arsayı ne kadar ucuz fiyatlara mal edebilirsek, fiyatlarda bu kadar düşecektir. Çünkü inşaat maliyeti de, genel maliyette %50. İyi yerlerde minimum %50'dir. Böyle olunca daha ucuza konut mal edebilmek, montanlı işler yapabilmek için, yanlara da biraz alt yapının ulaştığı yerlere de el atmak gerekiyor. O tip projelere de doğru gidiyoruz, birinci lokasyonları biraz bırakacağız her halde. Ülkemizin genelin de, biz İstanbul'dayız ama, artık bizlerde başka şehirlere yayılmayı düşünüyoruz. İzmir, Ankara, Adana, Türkiye'nin çoğu yerinde konut stok'u yaralı ve eskidi. Altyapı da zor, bunları yenilememiz lazım.

- FERKO'ya geri dönelim. 2017'de hangi projeler var?

İstanbul'da şu anda bitirmeye 1 ay kalan iyi bir 2 buçuk senedir devam eden projemiz var. Levent'te bizim içinde, ülke içinde prestijli bir proje. Ferko Signature Office binası var, Büyükdere Caddesi üzerinde ve Türkiye'de ilk defa meşhur, ve dünyanın sayılı mimarlarından biri, Lord Norman Foster'ın projesidir. O projeyi bitirmek üzereyiz, Haziran sonu teslimlere başlıyacağız. Onun için gururluyuz, güzel bir eser kazandırıyoruz İstanbul'a. Çok yüksek de değil ama şekliyle anıtsal "Landmark" bir bina oldu.

Onun dışında Kağıthane'de bir projeye başladık Cendere Caddesi üzerinde, dört bloktan oluşan, içinde bir blok Sheraton Otel'i. Biz orayı içi boş bir şekilde, kendileri içini yapacaklar, yatırımcı bir firmaya sattık. Diğer 3 blokta Ofis, altları ticari alanlar. Büyük bir arazide, 54 dönüm üzerinde. Belediye terklerinden sonra bize kalan 20 küsur dönümde çok hoş bir proje ortaya çıkıyor, ana cadde, 300 metre cephesi olan. Biz projeye çok dikkat etmeye çalışıyoruz, bir takım inovatif şeyler kovalamaya çalışıyoruz. Çünkü Türk insanı şu anda o kadar geziyor ki, dünyada ki her tarafı görüyor. Hele ticari yerlerde hep üst düzey yöneticiler, belirli kültür düzeyinde insanlar dünyanın her tarafını görüyorlar. Siz onun altında yaparsanız eleştiriliyorsunuz.

Orda iş yapmakta zor artık her millet orda, Amerikalısı, İngiliz'i. Herkes yer kapma peşinde, dünya o kadar küçüldü ki herkes her şey den haberdar. Eskiden öyle değildi, 30-40 sene önce bir katalog yaptırırdık, bu biziz derdik, giderdik iş alırdık.

Çünkü turizm de sıkıntılı dönemden geçiyor.

- Özellikle geçen sene sıkıntılıydı. 2017 biraz daha iyimser konuşuluyor. Sizin turizm yatırımlarınızda var. Neler var? Ve Turizm sektöründeki o sıkıntı nasıl yansıdı özellikle üretimde inşaatlara nasıl yansıdı?

Ben baya turizm sektöründe yatırımcı olarak eskiyim. 1985 te ilk Antalya'ya yatırımlarıyla ortaklıklarla başladım. Ondan sonra ben çıktım 1995'lerde körfez krizi, doların 15 liradan 42 liraya çıktığı zamanlarda falan turizm yatırım hisselerimizi tasfiye ettik. Ama yine son 10 yılda şehir otelciliği iyi gidiyordu. Karşı tarafta Dudullu'da yine bir Sheraton oteli yaptık ve işletmeciye kiraya verdik. Fena çalışmıyordu ama tabi şu olaylardan dolayı zorlanıyor hepside işletmecide zorlanıyor kira ödemekte de zorlanıyorlar.

- Şu bir iki senedir nasıl? Siz ertelediniz mi?

Yok. Kiraları tabi ki erteliyoruz. Ilgaz'da yatırım yaptık geçen sene bitirdik. Ilgaz'da çok ortaklı bir yapıydı “Ilgaz Mountain Resort” diye Kastamonu Holding'in. Ben de kurucularından ve ortaklarındandım. 20 yıl önce bu yatırım yapılmıştı çevreye ve Kastamonu'ya bir faydası olsun diye. Dernek gibi birşeydi. Bir iki arkadaşımın üstünde kaldı onlarda artık bıktılar bu işten sonunda kurban ben oldum ve ben aldım diğer hisseleride. Geçen sene Nisan ayında bitirdik bir yılda bitirdik. Yanına çok güzel bir tesis ekledik 150 oda 1000 kişilik konferans salonları olan Spa'ları olan. Çünkü orası milli park inanılmaz güzel bir doğa. Memnunuz ondan hele kış sezonu çok iyi geçti Aralık Ocak ve Şubat iç turizme hitap ediyor. Ama şimdi arap ülkelerinden de talep olacak gibi görünüyor. O taraftan memnunuz Ilgaz tarafından. Ayrıca bir sevgimizde var Kastamonu, Ilgaz benim ikinci vatanım gibi. “Resort” olarak Antalya, Bodrum'a yatırım yapmak istiyoruz. Bir takım güzellikler olacaktır bilhassa Bodrum'da çok istiyoruz böyle birşey. Arsa da bakıyoruz, biz ülkemize inanıyoruz.

- Ferit Bey şirket mottonuz yapı sanatı neden ? Neden yapı sanatını seçtiniz? Ne hedefleniyor?

Ben sanata düşkün bir insanım. Aşağı yukarı da 30 yılı aşkındır kolleksyonerim , çağdaş sanat kolleksiyoneriyim. Elimden geldiğince Türk çağdaş sanatına her türlü sponsorluklarla, saatçılarla olan ilişkilerimle yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir eğitim bir sanat, bir ülkenin bir milletin en önemli damarlarındandır. Bizde de yeni jenerasyon gençlerde çok başarılılar. Geçen hafta Venedik bienalindeydim bizim Türkiye standı inanılmaz güzeldi ve ses getirdi. Bizimde her türlü konuda olduğu gibi sanatta da çok yetkin ve etkin bir ülke olduğumuzu bir kere daha gördük orada, gururlanıyoruz bunlardan. Onun için yapılarda bir sanattır. Bir insan bir binaya girerken hoşlanıyorsa, mermeri, duvardaki yerdeki rengi uyuyorsa, boyasında bir ahenk varsa, ışıklandırmaları hoşsa o da bir mimarlık sanatıdır. Mimarlık bir sanattır. İnşaat ile mimarlığı iyi match eden şirketlerde başarılı ve estetik yapılar yapabiliyorlar. Biz de onun için yapıda sanat diyoruz. Yaptığımız binalarda ve otellerde de gayet hoş sanat eserlerini sergiliyoruz. Ilgaz mesela bir sanat otelidir. Her duvarında çok güzel eserler vardır. Mesela Levent'te yaptığımızda da sanat eserleri bol olacaktır. Onun için yapıda sanat mottosunu kendimize uygun bulduk ve seviyoruz.