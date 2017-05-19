Çalışanlar otomatik "BES"i sevdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zorunlu BES ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Şimşek, sistemin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "Sistemdeki çalışan sayısı 2.9 milyon kişiye, fon büyüklüğü de 364 milyon liraya ulaştı" dedi.



Şimşek yaptığı açıklamada, 2003 yılında başlayan ve devlet katkısıyla 2013 yılında yeni bir ivme kazanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nin, bu yıl başlatılan Otomatik Katılım Sistemi ile yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.



Türkiye'de tasarrufların artırılması amacıyla 1 Ocak'tan itibaren "kademeli" otomatik BES uygulaması başlattıklarını ifade eden Şimşek, reform niteliğindeki otomatik katılımla ilk etapta bin ve üzeri çalışanı olan özel sektörün, 1 Nisan'dan itibaren de 45 yaş altı kamu çalışanları ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektörün sisteme dahil olduğunu hatırlattı.

Şimşek, 2003'ten 2013 yılına kadar 3 milyon kişinin katıldığı BES'in 2013'te hükümetin yürürlüğe koyduğu yüzde 25 devlet katkı payı uygulamasıyla süratle yükseliş trendine girdiğine işaret ederek, sistemin 5 Mayıs itibarıyla 6.8 milyon katılımcıya ulaştığını, biriken fonun ise 67 milyar lira olduğunu bildirdi.



KISA SÜREDE 2.9 MİLYON ÇALIŞAN SİSTEME KATILDI



Otomatik BES uygulamasının da hızla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Şimşek, söz konusu sistemdeki çalışan sayısının 10 Mayıs itibarıyla 2.9 milyon kişiye, fon büyüklüğünün ise 364 milyon liraya ulaştığını söyledi. Sistemdeki 2.9 milyon kişinin 1.4 milyonunu memurların oluşturduğuna işaret eden Şimşek, şöyle devam etti:



"Son verilere göre, 15 Haziran'a kadar cayma süresi bulunan memurların yaklaşık yüzde 75'i sistemde kalmayı tercih etti. Çalışanların kademeli olarak Ocak 2019'a kadar otomatik katılımını öngören sistem, halen katılımcısına en yüksek getiriyi sağlayan sistem olarak görülüyor. Oto katılımda, çalışanlardan kesilen paralar hemen bir gün içinde yatırım araçlarına yönlendiriliyor ve getiri sağlamaya başlıyor. İki ay süreyle caymayan çalışan için ilave bin lira ödeniyor, bu tutar da yatırım araçlarında değerlendiriliyor ve getiri sağlıyor. Ayrıca en büyük katkı da yüzde 25 devlet katkısı olarak yine yatırım araçlarında nemalandırılarak yatırımcının hesabında yer alıyor. Bu haliyle, çalışanlardan otomatik olarak kesilen paralara çok yüksek getiri sağlanmaktadır"



"559 BİN ÇALIŞAN YATIRIMINI KATLADI"



BES'te otomatik katılımın en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı olduğunun altını çizen Şimşek, devletin yalnızca çalışanlar için getirdiği bu çok avantajlı sistemden cayma hakkının serbest olduğunu ancak sistemden çıkanların, bu yüksek getirilerden mahrum kalacağını kaydetti.



Şimşek, "Sistemin büyük avantajlar getirmesi nedeniyle 559 bin çalışan da aynı zamanda gönüllü BES birikimleri olduğu halde, otomatik katılım sisteminde de devam kararı almış ve sistemden çıkmamıştır." ifadesini kullandı.



DAHA ÇOK FAİZSİZ FONLAR TERCİH EDİLDİ



Şimşek, sistemde faizsiz ve faizli fon seçeneklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "10 Mayıs itibarıyla çalışanların yüzde 58'i faizsiz fonları, yüzde 42'si ise faizli fonları tercih etti. Bu haliyle otomatik katılım sistemi faize duyarlı vatandaşlarımız için de ideal bir yatırım aracı oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Sistemde minimum kesinti oranının yüzde 3 olmakla birlikte çalışanların bu tutardan daha fazla kesinti yapılmasını talep edebileceğine de dikkati çeken Şimşek, bu suretle çalışanların daha yüksek tutarlı getiriler elde edebileceğini de sözlerine ekledi.​

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