Otomotiv devleri, 553 milyon dolar ödeyecek

Japonya'nın önde gelen araç yan sanayi şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında, ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek arızalar görülmesi üzerine başlayan davada anlaşma sağlandı. Takata'nın ürettiği hava yastıklarını kullanan otomotiv devleri Toyota, BMW, Mazda ve Subaru, toplam 553 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Dört şirket yaptıkları ortak açıklamada, anlaşmaya rağmen Takata’nın hava yastıklarıyla ilgili sorumluluk almadıklarını bildirdi.

Anlaşma kapsamında Toyota 278.5 milyon dolar, BMW 131 milyon dolar, Mazda 76 milyon dolar, Subaru ise 68 milyon dolar ödeyecek.

Anlaşma sağlanmasına karşın Takata ve otomotiv devleriyle ilgili dava sürecinin devam edeceği belirtiliyor. ABD, bu yılın başında Takata'ya 1 milyar dolarlık ceza kesilmesine karar vermişti.

Öte yandan anlaşma sonrası Takata’nın Tokyo borsasındaki hisseleri yüzde 20 arttı.

100 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞRILMIŞTI

Dünya çapında 19 otomotiv devi, 2008’de hava yastıklarında görülen arıza nedeniyle 100 milyon aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı. Takata’nın hava yastıklarındaki arıza nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetmiş, 180’den fazla kişi yaralanmıştı. Otomotiv sektöründeki en büyük geri çağırma adımına yol açan kriz nedeniyle Takata, artan maliyetleri karşılamak üzere yeni sponsor arayışına girmiş durumda.

ABD otomotiv yan sanayi üreticisi Key Safety Systems (KSS) ve özel fon şirketi Bain Capital, kurtarma anlaşması kapsamında Takata ve müşterisi olan otomotiv devleriyle görüşmeleri sürdürüyor.