Türk inşaat sektörü Ruanda'da göz dolduruyor

Kigali Uluslararası Havaalanı'na 6, şehir merkezine de 7 kilometre uzaklıktaki kompleks 12,6 hektar alana inşa edildi.

Haziran 2016'da düzenlenen 27. Afrika Birliği Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Kigali Kongre Merkezi, 2 bin 600 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu ve 292 odalı beş yıldızlı Radisson Blu oteliyle sadece Ruanda'nın değil Afrika'nın da önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yapımını 2009'da bir Çin firmasının başlattığı ve 5 yılda sadece yüzde 20'sini yapabildiği projenin hızla tamamlanması için Ruanda hükümeti Türk şirketlerine yöneldi.

Ülkedeki önemli alanlardan kongre merkezi ve otel, işleri devralan Türk inşaat firması Summa Group tarafından 1 yıl gibi rekor bir zamanda inşa edildi.

İNŞAAT MALZEMELERİ TÜRKİYE'DEN

İnşaat ve dekorasyon malzemesinin büyük bölümü Türkiye'den getirilen kompleks için 1 yıl boyunca bin 500'den fazla Türk işçi gece gündüz çalıştı ve projeyi bitirdi. Projede ayrıca bin 500 Ruanda vatandaşı da çalışma fırsatı buldu.

Geleneksel Afrika mimarisinin kullanıldığı, Ruanda hükümetinin büyük önem verdiği proje yaklaşık 300 milyon dolara mal oldu.

Kongre merkezi finans, bölgesel ve uluslararası zirveler, konferanslar, konserler, film festivalleri, sergiler, sportif toplantılar, ticari fuarlar, resmi resepsiyonlar ve düğün gibi özel günlere ev sahipliği yapıyor. Merkezde ayrıca üç boyutlu filmlerin de izlenebileceği bir sinema salonu bulunuyor.

Ruanda Altyapı Bakanı James Musoni, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkler bir yıl içinde bu inşaatı tamamladı. Projenin bitmesi neredeyse imkansıza yakınken bir rüyayı gerçeğe çevirdiler." ifadelerini kullanmıştı.