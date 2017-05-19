Asırlık Hartlap bıçağı tescilleniyor

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Hartlap bıçağının Türkiye piyasasına Kahramanmaraş'tan gönderildiğini aktaran Kabakcı, şunları söyledi:

"Bu iş, babadan oğla geçen bir meslek. Çocuklar babalarından bu mesleği öğrenerek bunu sürdürmekte. Biz de Kahramanmaraş olarak bu coğrafi işaretimizi alarak tescil yaptırmak istedik. Onun için bugün hem dondurmamızın tescil edilmesi hem de Hartlap bıçağımızın tescil edilmesinden dolayı çok sevinçliyiz. Türk ve Osmanlı tarihinin kadim şehri olan Kahramanmaraş'ımızın coğrafi işaretleri tescil edilerek güzel çarşılarımızda gelecek nesillere ve ülkemize sunulacak."