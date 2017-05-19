Asırlık Hartlap bıçağı tescilleniyor

Dondurmasıyla ünlü Kahramanmaraş'ta tarihi çok eskilere dayanan bıçakçılık da dikkati çekiyor. Onikişubat ilçesine bağlı Hartlap köyü ve çevresinde yoğun olarak üretilen ve yörede "Hartlap bıçağı" olarak bilinen ürün, ustaların kendilerine has tekniklerini geleneksel olarak usta çırak ilişkisi içinde babadan oğula aktararak sürdürdürüyor.
Bıçağın sap kısmında, geleneksel olarak işlenen manda, koç ve keçi boynuzu ile şimşir ağacının yanı sıra fiber veya plastik malzemeler de kullanılıyor. Bıçaklar kullanım alanlarına göre kurban, meyve, cep, kasap, döner ve mutfak bıçağı olarak üretiliyor.
Kentin önemli kültürel mirasları arasında yer alan Hartlap bıçağını gelecek kuşaklara taşımak isteyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan tescil başvurusu kabul edildi ve çalışma "Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni"nde yayımlandı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Mayıs'ta Kahramanmaraş Hartlap bıçağının tescil kapsamında askıya çıktığını söyledi.
Çalışmaların belediyenin yanı sıra Valilik ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirten Kabakcı, Hartlap bıçağına tescil alınmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.