Havadaki büyük buluşmaya Cumhurbaşkanlığı himayesi

Türkiye, dünyada büyük ilgi gören havacılık şovlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk şova dayalı uluslararası ticari ve askeri havacılık organizasyonu olacak ve 2 yılda bir tekrarlanacak Eurasia Airshow, iddialı hedeflerle Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye, 25-28 Nisan 2018'de Antalya'da, Medyacity'nin düzenleyeceği dev bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Ticari ve askeri havacılık sektöründe yaklaşık 40 milyar dolarlık bir iş hacmi geliştirilmesi hedeflenen Eurasia Airshow’da tüm dünyadan havacılık ve uzay sanayinin önemli oyuncuları bir araya gelecek.

Şova dayalı, uçuş gösterilerini de içeren organizasyon için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Dubai, Singapur, Farnbrough ve Paris Airshow gibi köklü airshowlardan biri olması hedeflenen Eurasia Airshow, birçok kurum ve kuruluş tarafından da destekleniyor. Bu kapsamda en önemli desteklerden birisi de Cumhurbaşkanlığından geldi.

Eurasia Airshow’un Cumhurbaşkanlığı makamınca himaye edilmesi, Türkiye'nin uluslararası havacılık sektöründe ana oyuncular arasında yer alma vizyonunun önemli göstergesi olması bakımından önem taşıyor.

Eurasia Airshow Genel Müdürü Ferhat Yenibertiz, şu bilgileri verdi:

"Yeterli altyapıya ve büyüklüğe sahip Türkiye’nin en işlek ilk 3 havalimanından biri olan Antalya Uluslararası Havalimanı içinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından tahsis edilen toplam 300 bin metrekarelik alanda, 50 bin metrekare kapalı alan, 65 chalet, 100’ü aşkın uçak için statik sergileme alanı bulunacak. 400'ün üzerinde firma katılımı, 150’nin üzerinde askeri ve sivil delegasyon katılımıyla toplamda 100 bin civarında kişiyi Eurasia Airshow’da ağırlamayı hedefliyoruz.”

Uçuş gösterileri için dünyadaki hemen hemen bütün ticari gösteri ekipleriyle temasa geçtiklerini ve adaylarla uçuş programları üzerinde yoğun mesai harcadıklarını ifade eden, Yenibertiz, Türk Yıldızları, Solo Türk, Breitling Jet Team, Red Arrows ve Airbenders'ın aralarında bulunduğu gösteri ekiplerinin organizasyona dahil edilmeleri için çalışmalarda bulunduklarını kaydetti.

Yenibertiz, organizasyonda halka açık hava şovlarının da yer alacağını, bu gösterilere tüm Türkiye’den 7'den 70'e katılım beklendiğini ve hafızalarda iz bırakacak bir etkinliğe imza atacaklarını belirtti.