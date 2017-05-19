Üretim Reform Paketi
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Bakan Özlü: Bu kanunun amacı, üretimin desteklenmesidir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Burada, 'Üretim Reform Paketi' hakkında açıklamalarda bulunan Özlü, "Üretim Reform Paketi'nin Meclisten geçirdiğimizde OSB'lere kredi ve ödenek tahsisi konusunda rahatlayacağız. Bu kanunun amacı, üretimin desteklenmesidir" dedi.

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:18:47 Güncelleme: 14:20:15 AA

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığını anımsatan Özlü, "19 Mayıs Türk tarihinde önemli bir yere sahip. 19 Mayıs, Cumhuriyetin kuruluşunun başlangıç adımlarındandır. Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşı'nda ciddi katkıları, önemli kayıpları oldu" diye konuştu.

Özlü, 16 Nisan'daki halk oylamasında 19 Mayıs'ın ruhuna uygun şekilde gençlere 18 yaşında aday olabilme imkanı verdiklerini de hatırlattı.

Kastamonu temasları sırasında Bakanlığını ilgilendiren konularda inceleme yapacaklarını belirten Özlü, bürokratların da hazır bulunduğu ziyaretlerde kent için güzel kararlar çıkacağına inandığını söyledi.

Üretim Reform Paketi'nin Mecliste olduğuna işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"OSB'ler için destek ödenek tahsisi ve sanayi sitesinin taşınması konusuyla ilgili Meclis gündeminde bulunan Üretim Reform Paketi'nde çözüm içeren maddeler bulunuyor. Üretim Reform Paketi'ni Meclisten geçirdiğimizde OSB'lere kredi ve ödenek tahsisi konusunda rahatlayacağız. Bu kanunun amacı, üretimin desteklenmesidir. Sayın Valimizin taleplerinin çözümü bu maddelerde bulunuyor"

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