Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı

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17. Eren Özmen

1.1 milyar dolar

Savunma ve uzaycılık şirketi Sierra Nevada Corporation’un başkanı olan Eren Özmen, listede Türkiye’den tek isim. Eşi Fatih Özmen ile şirketi 1994’te satın aldığında şirkette sadece 20 çalışan vardı. Bugün ise ABD, İngiltere, Almanya ve Türkiye’de 3 bine yakın çalışanları var. Üniversite eğitimi için ABD’ye yerleşen Özmen, Türkiye’de yerli uçak projesine şirketinin ortak olmasıyla da gündeme gelmişti.