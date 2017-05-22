Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı

50. Pleasant Rowland
310 milyon dolar
Oyuncak markası American Girl’ün ve ders kitapları üreten Rowling Reading Foundation’ın kurucusu.
49. Sonia Gardner
320 milyon dolar
Yatırım şirketi Avenue Capital’ın kurucusu.
48. Danielle Steel
330 milyon dolar
Romantik romanların ünlü yazarı. 130’dan fazla kitabı 650 milyondan fazla sattı.
47. Martine Rothblatt
340 milyon dolar
Biyoteknoloji şirketi United Therapeutics’ın kurucusu.
46. Beyoncé Knowles
350 milyon dolar
Ünlü şarkıcı, geçen yıl çıkardığı albüm ve dünya turuyla servetini daha da arttırdı.