İŞ-YAŞAM

Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:20:38 HABERTURK.COM

Forbes dergisi, ABD'de sıfırdan yükselerek servet kazanan en zengin kadınlar listesini açıkladı. Pizza zinciri Little Caesars'ın sahibi Marian Ilitch'in ilk sırada olduğu listede, bir Türk girişimci de yer alıyor.

  • 1 Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı
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    50. Pleasant Rowland
    310 milyon dolar
    Oyuncak markası American Girl’ün ve ders kitapları üreten Rowling Reading Foundation’ın kurucusu.

     

     

  • 2 Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı
    2 | 50

    49. Sonia Gardner
    320 milyon dolar
    Yatırım şirketi Avenue Capital’ın kurucusu.

  • 3 Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı
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    48. Danielle Steel
    330 milyon dolar
    Romantik romanların ünlü yazarı. 130’dan fazla kitabı 650 milyondan fazla sattı.

  • 4 Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı
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    47. Martine Rothblatt
    340 milyon dolar
    Biyoteknoloji şirketi United Therapeutics’ın kurucusu.

  • 5 Forbes, ABD'nin sıfırdan servet kazanan en zengin kadınlarını açıkladı
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    46. Beyoncé Knowles
    350 milyon dolar
    Ünlü şarkıcı, geçen yıl çıkardığı albüm ve dünya turuyla servetini daha da arttırdı.

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