bezelye fiyatı
İŞ-YAŞAM

Bezelye üreticileri bu yılki piyasa fiyatları memnun kalmadı

Bezelyesi ile ünlü İzmir'in Ödemiş ilçesindeki üreticiler, üretiminin bir hafta sonra biteceğini, tarladaki bezelyenin ancak günlük yevmiyeyi kurtardığını belirterek, kilosunun 1 TL'den satıldığını dile getirdi

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:42:50 Güncelleme: 14:45:21 İHA

Yetiştirdiği bezelyesiyle ünlü İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesinde kurulan bezelye pazarında toptan satış yapan bezelye üreticisini, bu yılki piyasa fiyatları memnun etmedi. Kaymakçılı üreticiler, alıcı ile satıcı arasında denge kurulamadığını, dengenin hep toptan alıcılar lehine olduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, üretici Şaban Karcı, pazara gelen alıcıların fiyatları düşürmek istediğini belirterek, "Şu anda bezelyenin kilosunu 1 TL-1.10 TL arasında satıyoruz. Bu fiyat bizim masrafımızı anca kurtarıyor" dedi. Kaymakçı'da toptan bezelye alımı yapan tüccarlar ise, üreticinin pazara düzgün mal getirmemesinin de fiyatların düşmesinde etkili olduğunu söyledi.



"ALICI DA MEMNUN DEĞİL SATICI DA"

Pazarcılık ve üreticilik yapan Mustafa Kömürcü ise "Tohum, tarla kirası, mazot ve gübre gibi girdiler, bezelyenin fiyatını etkiliyor. Üründen kar elde edebilmemiz için en az 1.50 TL'den satışa sunabilmeliyiz. Düşük fiyatla satmamıza rağmen yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Öyle görünüyor ki alıcı da memnun değil satıcı da" dedi.

Üreticinin programsız ekim yaptığını söyleyen Kömürcü, bezelye ekmenin üretici için bir kumar olduğunu, ancak üreticinin mecburen bezelye ektiğini söyledi.



DOĞRU EKİM VE TEŞVİK

İzmir'in en önemli bezelye pazarı durumundaki Kaymakçı bezelye pazarına alıcıların Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinden geldiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de üreticinin doğru ekimle, teşvikle, siyasi istikrarla birlikte para kazanabileceklerini belirterek, "Üretici ancak o zaman vaktinden önce 'para etsin' diye bezelyeleri toplamaktan kurtulacak ve herkes hak ettiğini kazanabilecektir" ifadelerini kullandı.



Nisan başlarında piyasaya çıkan bezelyenin hava şartlarına göre mayıs ayının sonlarına kadar hasadı yapılırken, Ödemişli üreticilerin yağmurun da etkisi ile bezelye tarlalarını sürmesi bekleniyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Metro istasyonlarındaki banka ATM'leri tekrar yerleştirildi
İŞ-YAŞAM

Banka ATM'leri tekrar yerleştirildi
Otomotiv devleri, 553 milyon dolar ödeyecek
İŞ-YAŞAM

En büyük fatura Toyota'ya çıktı
Çalışanlar otomatik "BES"i sevdi
İŞ-YAŞAM

"6.8 milyon katılımcıya ulaşıldı"
81 ilde doğalgaz dönemi başlıyor
İŞ-YAŞAM

81 ilde başlıyor
Devlet desteği ile Türkiye'nin en kapsamlı ipekböceği evini kurdu
İŞ-YAŞAM

Bir başvuruyla hayatı değişti
Dünyanın en zengin isimlerleri, 35 milyar dolar kaybetti
İŞ-YAŞAM

Zenginleri çok kötü vurdu
'Anneler Günü' haftasında kartlı alışverişlerde işlem rekoru
İŞ-YAŞAM

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIK
Bakan Özlü: Bu kanunun amacı, üretimin desteklenmesidir
İŞ-YAŞAM

"BU KANUNUN AMACI, ÜRETİMİN DESTEKLENMESİDİR"
Bezelye üreticileri bu yılki piyasa fiyatları memnun kalmadı
İŞ-YAŞAM

"KİLOSU 1 TL, ANCA MASRAFIMIZI KURTARIYOR"
İtalya bakımsız kalan tarihi binaları halka dağıtıyor
İŞ-YAŞAM

İTALYA HÜKÜMETİ BEDAVA KALE DAĞITIYOR
Asırlık Hartlap bıçağı tescilleniyor
İŞ-YAŞAM

BU İŞİ 10 BİN YILDIR YAPIYORLAR
Kiraz ihracatında hedef 200 milyon doları aşmak
İŞ-YAŞAM

KİRAZ İHRACATINDA "REKOR" BEKLENTİ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme