Bezelye üreticileri bu yılki piyasa fiyatları memnun kalmadı

Yetiştirdiği bezelyesiyle ünlü İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesinde kurulan bezelye pazarında toptan satış yapan bezelye üreticisini, bu yılki piyasa fiyatları memnun etmedi. Kaymakçılı üreticiler, alıcı ile satıcı arasında denge kurulamadığını, dengenin hep toptan alıcılar lehine olduğunu söyledi.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, üretici Şaban Karcı, pazara gelen alıcıların fiyatları düşürmek istediğini belirterek, "Şu anda bezelyenin kilosunu 1 TL-1.10 TL arasında satıyoruz. Bu fiyat bizim masrafımızı anca kurtarıyor" dedi. Kaymakçı'da toptan bezelye alımı yapan tüccarlar ise, üreticinin pazara düzgün mal getirmemesinin de fiyatların düşmesinde etkili olduğunu söyledi.

Pazarcılık ve üreticilik yapan Mustafa Kömürcü ise "Tohum, tarla kirası, mazot ve gübre gibi girdiler, bezelyenin fiyatını etkiliyor. Üründen kar elde edebilmemiz için en az 1.50 TL'den satışa sunabilmeliyiz. Düşük fiyatla satmamıza rağmen yine de alıcı bulmakta zorlanıyoruz. Öyle görünüyor ki alıcı da memnun değil satıcı da" dedi.Üreticinin programsız ekim yaptığını söyleyen Kömürcü, bezelye ekmenin üretici için bir kumar olduğunu, ancak üreticinin mecburen bezelye ektiğini söyledi.

İzmir'in en önemli bezelye pazarı durumundaki Kaymakçı bezelye pazarına alıcıların Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinden geldiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de üreticinin doğru ekimle, teşvikle, siyasi istikrarla birlikte para kazanabileceklerini belirterek, "Üretici ancak o zaman vaktinden önce 'para etsin' diye bezelyeleri toplamaktan kurtulacak ve herkes hak ettiğini kazanabilecektir" ifadelerini kullandı.

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Nisan başlarında piyasaya çıkan bezelyenin hava şartlarına göre mayıs ayının sonlarına kadar hasadı yapılırken, Ödemişli üreticilerin yağmurun da etkisi ile bezelye tarlalarını sürmesi bekleniyor.